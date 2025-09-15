Gyöngyösi áruson csattant a tisztesség ostora, nem hihette, hogy ezt megússza! Be is záratták vele a boltot

A gyöngyösi városrendészek célja, hogy mindenki számára biztonságos és rendezett közterületeket biztosítsanak a városban. A városrendészek legutóbbi razziájuk során egy engedéllyel nem rendelkező árust fogtak el, és egy elszökött kutyát is visszajuttattak gazdájához.

Forrás: Városrendészet Gyöngyös / Facebook

