4 órája

Gyöngyösi áruson csattant a tisztesség ostora, nem hihette, hogy ezt megússza! Be is záratták vele a boltot

Összegyűjtöttük a tíz legolvasottabb cikket az elmúlt hétről. A gyöngyösi városrendészek egy olyan árust fogtak el, akinek nem volt engedélye. Mutatjuk a részleteket.

Heol.hu

A gyöngyösi városrendészek célja, hogy mindenki számára biztonságos és rendezett közterületeket biztosítsanak a városban. A városrendészek legutóbbi razziájuk során egy engedéllyel nem rendelkező árust fogtak el, és egy elszökött kutyát is visszajuttattak gazdájához.

Egy gyöngyösi árust is a elfogtak városrendészeknek.
Egy gyöngyösi árust is a elfogtak városrendészeknek.
Forrás: Városrendészet Gyöngyös / Facebook

1. Ilyet többet ne! Azonnal összepakoltattak mindent a gyöngyösi árussal, amikor ezt meglátták:

2. Lassan az idő is elfelejti ezt a Heves megyei gyárat. Fotók az épületből, ahol 20 éve nem járt senki:

3. Fotókon a roncsok és a törmelék, ezért rohant egymásba 4 autó a 3-as főúton:

4. Milyen elvetemült képes erre? Szörnyű, mi történt az egri bazilikánál, az önkormányzatnál most telt be a pohár:

5. Új üzlet nyílt az Agria Parkban, ilyen kínálatot eddig nem látott a város

6. „Köszönjük a sok bíztatást” – bezárt a legendás egri vendéglátóhely, most végleg elbúcsúztak:

7. Fékolaj helyett étolaj - a káli autószerelő a röhejestől az életveszélyesig sokféle sufnituningot látott már:

8. Mesterszintű kerti fogás: így lesz a zöld paradicsomból két hét alatt piros:

9. Hú, de lebukott az egri piac egyik árusa! Lefoglalták tőle a komplett standot!

10. Ha ilyet vettél, téged is becsaptak! Utolérték és megrángatták az érintett cégeket, megvannak név szerint:

 

