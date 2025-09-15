1 órája
Gyöngyösi áruson csattant a tisztesség ostora, nem hihette, hogy ezt megússza! Be is záratták vele a boltot
Összegyűjtöttük a tíz legolvasottabb cikket az elmúlt hétről. A gyöngyösi városrendészek egy olyan árust fogtak el, akinek nem volt engedélye. Mutatjuk a részleteket.
A gyöngyösi városrendészek célja, hogy mindenki számára biztonságos és rendezett közterületeket biztosítsanak a városban. A városrendészek legutóbbi razziájuk során egy engedéllyel nem rendelkező árust fogtak el, és egy elszökött kutyát is visszajuttattak gazdájához.
1. Ilyet többet ne! Azonnal összepakoltattak mindent a gyöngyösi árussal, amikor ezt meglátták:
2. Lassan az idő is elfelejti ezt a Heves megyei gyárat. Fotók az épületből, ahol 20 éve nem járt senki:
3. Fotókon a roncsok és a törmelék, ezért rohant egymásba 4 autó a 3-as főúton:
4. Milyen elvetemült képes erre? Szörnyű, mi történt az egri bazilikánál, az önkormányzatnál most telt be a pohár:
5. Új üzlet nyílt az Agria Parkban, ilyen kínálatot eddig nem látott a város
6. „Köszönjük a sok bíztatást” – bezárt a legendás egri vendéglátóhely, most végleg elbúcsúztak:
7. Fékolaj helyett étolaj - a káli autószerelő a röhejestől az életveszélyesig sokféle sufnituningot látott már:
8. Mesterszintű kerti fogás: így lesz a zöld paradicsomból két hét alatt piros:
9. Hú, de lebukott az egri piac egyik árusa! Lefoglalták tőle a komplett standot!
10. Ha ilyet vettél, téged is becsaptak! Utolérték és megrángatták az érintett cégeket, megvannak név szerint:
Ha ilyet vettél, téged is becsaptak! Utolérték és megrángatták az érintett cégeket, megvannak név szerint
