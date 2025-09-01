2 órája
Becsengettek a gyöngyösi Berzébe is - pályaavató színesítette a napot + galéria
Becsengettek a lassan négy évszázados mátraalji gimnáziumban is, ahol mindig ünnep volt az első tanítási nap. A Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnáziumban a széles összefogással felújított sportpályát is átadták.
A hétfői tanévnyitó ünnepség a Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnáziumban nemcsak a becsengetést jelentette a diákoknak, de az intézmény udvarán felújított sportpálya átadásának alkalma is volt. Évnyitó beszédében dr. Czinder Péter igazgató külön köszöntötte a gimnáziumot most kezdő 5. és 9. osztályos tanulókat, valamint az intézmény új pedagógusait.
– Az, hogy a tanévnyitás hogyan ment végbe intézményünk 390 éves fennállása során, arra nincsenek feljegyzések. Ismerve azonban iskolánk szellemiségét, abban bizonyos vagyok, hogy eleink is ünneppé emelték ezt a napot. A mai ünnepségünk egy új dimenzióval gazdagodott. Ma vesszük birtokba a megújult belső udvart, amelynek legfontosabb része a vadonatúj sportpálya. A szülői munkaközösség, illetve a Berze Iskolafejlesztési Alapítvány jórészt szülők alkotta kuratóriuma minden évben megrendezi a Berze jótékonysági bálját, amelyet a tavalyi tanévben a gimnáziumunk 390. születésnapjához kapcsolódó gálaműsorral együtt rendeztünk. A két esemény rekord összegű bevételt eredményezett, amely az udvar megszépítését szolgálta, valamit a sportpálya minden igényt kielégítő felújítását. A rendelkezésre álló forrás azonban a szükségesnek csak mintegy egytizede volt. Tavasszal jótékony célú futónapot szerveztünk, a pénzünk azonban még így sem lett elég. Az áttörést az jelentette, hogy Dömötör Csaba európai parlamenti képviselő – hajdani diákunk – kérésemre felkarolta ügyünket, jelentős állami támogatást elérhetővé téve. Gyöngyös önkormányzata és a fenntartónk, a Hatvani Tankerületi központ is mellénk állt. A júliusban kezdődött munka a múlt héten fejeződött be. Nemcsak egy XXI. századi igényeket kielégítő sportburkolat készült el, de megszépültek a járdák, új sporteszközöket és labdafogó hálót építettek be, sőt, a pálya körüli zöldterület is bővült, megújultak a vízelvezető rendszerek – részletezte dr. Czinder Péter.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A Berze 390. születésnapját látványos gálaműsorral ünnepelte a gyöngyösi gimnázium + fotók, videó
A gyöngyösi Berze gimnázium 390 év után is hittel nézhet a jövőbe
Az igazgató összegezte a sportpálya kialakításának tanulságait.
– 390 éves gimnáziumunk nemcsak korábbi érdemeire lehet büszke, hanem a múlt, a jelen és a jövőkép eredőjeként előállt értékrendjére is. Ezen értékrend középpontjában ott található az értelmes munka, sőt, általában az értelmes élet becsülete, beleértve a közösségi életet és az egészséges életvitelre törekvést is. 390 év után is hittel nézhetünk a jövőbe, hiszen lám, szerényebb anyagi lehetőségek között is lehetséges gyarapodni. Van útja a fejlődésnek, ha megszolgáljuk, ha kezet nyújtunk, ha összefogásra törekszünk, akkor megtaláljuk a segítséget az iskola falain belül, a városban és az országban egyaránt. Köszönet mindenkinek érte. Hálás vagyok, hogy ilyen közösségnek lehetek a tagja – emelte ki dr. Czinder Péter.
Hatalmas változás előtt a nagy múltú iskola Hevesben, már törik az aszfaltot
Sipos Imre, a Belügyminisztérium köznevelésért felelős helyettes államtitkára kiemelte, hogy egy ilyen nagy hagyománnyal rendelkező intézmény tanulójának lenni, mint a gyöngyösi gimnázium, rang és kötelesség egyben. Ugyanez érvényes az iskola pedagógusaira is, tette hozzá.
A gimnázium évek óta az ország 100 legjobb középiskolája között szerepel
– A Berze a térség legjelentősebb gimnáziuma. Heves vármegyében, egyetlen gimnáziumként, évek óta az ország 100 legjobb középiskolája között szerepel. A mai nap azonban a tanítás megkezdése mellett egy pályaátadó ünnepség is. A Hatvan Tankerületi Központ elkötelezetten támogatja a Berze megújulását, tavaly csaknem 200 nyílászáró cseréje és felújítása történt meg, mintegy 52 millió forintos saját beruházásból. Jelenleg fűtéskorszerűsítés zajlik, új kazánok beépítésével. A sportpálya egy 43 millió forintos projekt volt a Belügyminisztérium, a Hatvani Tankerületi Központ, a gyöngyösi önkormányzat, és a Berze Iskolafejlesztési Alapítvány együttműködésében. A Belügyminisztérium 30 millió forinttal támogatta a fejlesztést – összegezte Sipos Imre, sikeres tanévet kívánva tanárnak és diáknak egyaránt.
Tanévnyitó a Gyöngyösi Berze Nagy János GimnáziumbanFotók: Czímer Tamás
A gimnázium új tanulói, az 5. és a 9. évfolyamos diákok ünnepélyes eskütétele után a sportpálya nemzeti színű avatószalagját Sipos Imre, Kókainé Burján Ágnes, a Hatvani Tankerületi Központ szakmai igazgatóhelyettese, Nagy Katalin, a Berze Iskolafejlesztési Alapítvány jelenlévő képviselője, valamint Szókovács Péter, Gyöngyös polgármestere – szintén a Berze öregdiákja – vágták át. Retró tornaóra, táncbemutató és szavalat is színesítette a tanévnyitó ünnepséget.
A Berze közösségét a szakadó eső sem tántorította el a jótékonykodástól