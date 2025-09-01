Becsengettek a gyöngyösi Berzébe is - pályaavató színesítette a napot + galéria

A hétfői tanévnyitó ünnepség a Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnáziumban nemcsak a becsengetést jelentette a diákoknak, de az intézmény udvarán felújított sportpálya átadásának alkalma is volt. Évnyitó beszédében dr. Czinder Péter igazgató külön köszöntötte a gimnáziumot most kezdő 5. és 9. osztályos tanulókat, valamint az intézmény új pedagógusait.

A gyöngyösi Berze gimnázium tanévnyitó és sportpályaavató ünnepsége

Forrás: Czímer Tamás / Heol.hu

– Az, hogy a tanévnyitás hogyan ment végbe intézményünk 390 éves fennállása során, arra nincsenek feljegyzések. Ismerve azonban iskolánk szellemiségét, abban bizonyos vagyok, hogy eleink is ünneppé emelték ezt a napot. A mai ünnepségünk egy új dimenzióval gazdagodott. Ma vesszük birtokba a megújult belső udvart, amelynek legfontosabb része a vadonatúj sportpálya. A szülői munkaközösség, illetve a Berze Iskolafejlesztési Alapítvány jórészt szülők alkotta kuratóriuma minden évben megrendezi a Berze jótékonysági bálját, amelyet a tavalyi tanévben a gimnáziumunk 390. születésnapjához kapcsolódó gálaműsorral együtt rendeztünk. A két esemény rekord összegű bevételt eredményezett, amely az udvar megszépítését szolgálta, valamit a sportpálya minden igényt kielégítő felújítását. A rendelkezésre álló forrás azonban a szükségesnek csak mintegy egytizede volt. Tavasszal jótékony célú futónapot szerveztünk, a pénzünk azonban még így sem lett elég. Az áttörést az jelentette, hogy Dömötör Csaba európai parlamenti képviselő – hajdani diákunk – kérésemre felkarolta ügyünket, jelentős állami támogatást elérhetővé téve. Gyöngyös önkormányzata és a fenntartónk, a Hatvani Tankerületi központ is mellénk állt. A júliusban kezdődött munka a múlt héten fejeződött be. Nemcsak egy XXI. századi igényeket kielégítő sportburkolat készült el, de megszépültek a járdák, új sporteszközöket és labdafogó hálót építettek be, sőt, a pálya körüli zöldterület is bővült, megújultak a vízelvezető rendszerek – részletezte dr. Czinder Péter.

