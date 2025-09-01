szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elkezdődött a 391. tanév

1 órája

Becsengettek a gyöngyösi Berzébe is - pályaavató színesítette a napot + galéria

Címkék#Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnáziumban#évnyitó#sportpálya

Becsengettek a lassan négy évszázados mátraalji gimnáziumban is, ahol mindig ünnep volt az első tanítási nap. A Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnáziumban a széles összefogással felújított sportpályát is átadták.

Szabó István

A hétfői tanévnyitó ünnepség a Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnáziumban nemcsak a becsengetést jelentette a diákoknak, de az intézmény udvarán felújított sportpálya átadásának alkalma is volt. Évnyitó beszédében dr. Czinder Péter igazgató külön köszöntötte a gimnáziumot most kezdő 5. és 9. osztályos tanulókat, valamint az intézmény új pedagógusait. 

A gyöngyösi Berze gimnázium tanévnyitó és sportpályaavató ünnepsége
A gyöngyösi Berze gimnázium tanévnyitó és sportpályaavató ünnepsége
Forrás:  Czímer Tamás / Heol.hu

– Az, hogy a tanévnyitás hogyan ment végbe intézményünk 390 éves fennállása során, arra nincsenek feljegyzések. Ismerve azonban iskolánk szellemiségét, abban bizonyos vagyok, hogy eleink is ünneppé emelték ezt a napot. A mai ünnepségünk egy új dimenzióval gazdagodott. Ma vesszük birtokba a megújult belső udvart, amelynek legfontosabb része a vadonatúj sportpálya. A szülői munkaközösség, illetve a Berze Iskolafejlesztési Alapítvány jórészt szülők alkotta kuratóriuma minden évben megrendezi a Berze jótékonysági bálját, amelyet a tavalyi tanévben a gimnáziumunk 390. születésnapjához kapcsolódó gálaműsorral együtt rendeztünk. A két esemény rekord összegű bevételt eredményezett, amely az udvar megszépítését szolgálta, valamit a sportpálya minden igényt kielégítő felújítását. A rendelkezésre álló forrás azonban a szükségesnek csak mintegy egytizede volt. Tavasszal jótékony célú futónapot szerveztünk, a pénzünk azonban még így sem lett elég. Az áttörést az jelentette, hogy Dömötör Csaba európai parlamenti képviselő – hajdani diákunk – kérésemre felkarolta ügyünket, jelentős állami támogatást elérhetővé téve. Gyöngyös önkormányzata és a fenntartónk, a Hatvani Tankerületi központ is mellénk állt. A júliusban kezdődött munka a múlt héten fejeződött be. Nemcsak egy XXI. századi igényeket kielégítő sportburkolat készült el, de megszépültek a járdák, új sporteszközöket és labdafogó hálót építettek be, sőt, a pálya körüli zöldterület is bővült, megújultak a vízelvezető rendszerek – részletezte dr. Czinder Péter.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A gyöngyösi Berze gimnázium 390 év után is hittel nézhet a jövőbe

Az igazgató összegezte a sportpálya kialakításának tanulságait.

– 390 éves gimnáziumunk nemcsak korábbi érdemeire lehet büszke, hanem a múlt, a jelen és a jövőkép eredőjeként előállt értékrendjére is. Ezen értékrend középpontjában ott található az értelmes munka, sőt, általában az értelmes élet becsülete, beleértve a közösségi életet és az egészséges életvitelre törekvést is. 390 év után is hittel nézhetünk a jövőbe, hiszen lám, szerényebb anyagi lehetőségek között is lehetséges gyarapodni. Van útja a fejlődésnek, ha megszolgáljuk, ha kezet nyújtunk, ha összefogásra törekszünk, akkor megtaláljuk a segítséget az iskola falain belül, a városban és az országban egyaránt. Köszönet mindenkinek érte. Hálás vagyok, hogy ilyen közösségnek lehetek a tagja – emelte ki dr. Czinder Péter.

Sipos Imre, a Belügyminisztérium köznevelésért felelős helyettes államtitkára kiemelte, hogy egy ilyen nagy hagyománnyal rendelkező intézmény tanulójának lenni, mint a gyöngyösi gimnázium, rang és kötelesség egyben. Ugyanez érvényes az iskola pedagógusaira is, tette hozzá.

A gimnázium évek óta az ország 100 legjobb középiskolája között szerepel

– A Berze a térség legjelentősebb gimnáziuma. Heves vármegyében, egyetlen gimnáziumként, évek óta az ország 100 legjobb középiskolája között szerepel. A mai nap azonban a tanítás megkezdése mellett egy pályaátadó ünnepség is. A Hatvan Tankerületi Központ elkötelezetten támogatja a Berze megújulását, tavaly csaknem 200 nyílászáró cseréje és felújítása történt meg, mintegy 52 millió forintos saját beruházásból. Jelenleg fűtéskorszerűsítés zajlik, új kazánok beépítésével. A sportpálya egy 43 millió forintos projekt volt a Belügyminisztérium, a Hatvani Tankerületi Központ, a gyöngyösi önkormányzat, és a Berze Iskolafejlesztési Alapítvány együttműködésében. A Belügyminisztérium 30 millió forinttal támogatta a fejlesztést – összegezte Sipos Imre, sikeres tanévet kívánva tanárnak és diáknak egyaránt.

Tanévnyitó a Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnáziumban

Fotók: Czímer Tamás

A gimnázium új tanulói, az 5. és a 9. évfolyamos diákok ünnepélyes eskütétele után a sportpálya nemzeti színű avatószalagját Sipos Imre, Kókainé Burján Ágnes, a Hatvani Tankerületi Központ szakmai igazgatóhelyettese, Nagy Katalin, a Berze Iskolafejlesztési Alapítvány jelenlévő képviselője, valamint Szókovács Péter, Gyöngyös polgármestere – szintén a Berze öregdiákja – vágták át. Retró tornaóra, táncbemutató és szavalat is színesítette a tanévnyitó ünnepséget. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu