Gyöngyös Város Szociális Ügyéért

Önökön a sor: vajon, ki érdemel Gyöngyösön kitüntetést?

A Gyöngyös Város Szociális Ügyéért kitüntetésből évente egy adományozható. A gyöngyösi elismerés adományozására való felterjesztés határideje szeptember 30.

Gyöngyösi elismerés adományozására vár javaslatokat a Gyöngyös Városi Önkormányzat szeptember 30-ig, adta hírül a városháza. A Gyöngyös Város Szociális Ügyéért kitüntetés azon személyeknek adományozható, akik a városban a szociális és gyermekjóléti ellátás területén kiemelkedő munkát végeztek, és ezzel hozzájárultak az ellátás színvonalának emeléséhez. A kitüntetésből évente legfeljebb egy adományozható, oklevél, emlékérem és pénzjutalom jár az elismeréssel.

Gyöngyösi elismerés átadó gálája tavaly - a Gyöngyös Város Szociális Ügyéért kitüntetés átadása
Gyöngyösi elismerés átadó gálája tavaly - a Gyöngyös Város Szociális Ügyéért kitüntetés átadása 
A városháza közlése alapján a kitüntetések adományozására indokolással ellátott javaslatot tehet bármely gyöngyösi választópolgár, a képviselő-testület tagja, állandó bizottsága, a polgármester, az alpolgármesterek, továbbá a gyöngyösi székhelyű, illetve tevékenységét részben vagy egészben Gyöngyösön kifejtő civil-, vagy gazdálkodó szervezet, egyházi szervezet, valamint alapítvány, rajtuk kívül a szociális vagy gyermekjóléti intézmények vezetői és az intézményi érdekképviseletek és a gyöngyösi nemzetiségi önkormányzatok. A kitüntetések átadására minden évben a szociális munka napja alkalmából kerül sor.

A gyöngyösi elismerésre a javaslatokat szeptember 30-ig lehet megtenni

A kitüntetés adományozásának részletes feltételei és a javaslattétel módja itt található.

Idén immár 18. alkalommal köszöntik majd november elején Gyöngyösön is a szociális szférában dolgozókat. Ez a nap talán ki sem tudja fejezni azt a tiszteletet, amelyet érzünk önök iránt, fogalmazott Szókovács Péter, Gyöngyös polgármestere a tavalyi ünnepségen.

– Az év minden napján tesznek a közösségért, az elesettekért, segítő kezet nyújtanak a rászorulóknak. Az a fajta hivatás, amelyet önök választottak, és amely, azt gondolom, minden nap egyfajta küzdelemmel teli, igazán elismerésre méltó. Minden nap ünnepelni kellene önöket – emelte ki tavaly novemberben Szókovács Péter.

 

 

