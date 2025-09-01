szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elismerés

1 órája

Nagyra értékelték a gyöngyösi értékeket

Címkék#Gyöngyösi Értéktár Bizottság#Szilágyi Erzsébet#értékasztal#Szókovács Péter

Gyöngyös kimagasló hagyományőrző, értékfeltáró és értéknépszerűsítő tevékenységét ismerték el a Heves Vármegyei Értéknapon. A Gyöngyösi Értéktár elemei másfél éve tartó programsorozaton ismerhetők meg a városi könyvtárban.

Szabó István

A Gyöngyösi Értéktár elemeit és a város kimagasló hagyományőrző, értékfeltáró és értéknépszerűsítő tevékenységét ismerték el az augusztus 23-i Heves Vármegyei Értéknapon, amelyet a boldogi Paprika Fesztivál részeként tartottak meg. A városháza tájékoztatása szerint az eseményen Gyöngyös is saját értékasztallal mutatkozott be, majd Szókovács Péter polgármester Szilágyi Erzsébet, a Gyöngyösi Értéktár Bizottság elnöke társaságában átvette az elismerő oklevet Csuhány Bencétől, a Heves Vármegyei Közgyűlés elnökétől. 

A Gyöngyösi Értéktár elismerését Szilágyi Erzsébet és Szókovács Péter (balról) veszik át Csuhány Bencétől
A Gyöngyösi Értéktár elismerését Szilágyi Erzsébet és Szókovács Péter (balról) veszik át Csuhány Bencétől
Forrás: gyongyos.hu

Portálunkon többször írtunk már arról, hogy a gyöngyösi Vachott Sándor Városi Könyvtárban 2024 februárja óta zajlik előadások formájában a gyöngyösi értékek bemutatása. A nyitóesten a köszöntőjében Szilágyi Erzsébet elmondta, hogy 2012-ben az Országgyűlés megalkotott egy törvényt az értéktárak létrehozásának lehetőségéről. 2013-ban pedig meg is született az a kormányrendelet, ami ezt szabályozta.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A Gyöngyösi Értéktár bővítésére bárki javaslatot tehet

– Az értéktárak rendszerének alsó szintjén a települési értéktárak sorakoznak, fölötte a tájegységi-, ezt követően a vármegyei-, majd a nemzeti értékek következnek. A rendszer csúcsán találhatók a hungarikumok, amelyek csak ránk, magyarokra jellemzőek. Gyöngyös önkormányzata 2014-ben döntött ennek az egyébként nem kötelező feladatnak az elvállalásáról. A helyi értéktári bizottság létrehozásával, és az értékek gondozásával a Városszépítő és Védő Egyesületet bízta meg. Pillanatnyilag 75 érték áll bejegyzés alatt Gyöngyösön, ám azt tapasztaltuk, hogy hiába mindez, ha az egyes elemei nem ismertek a gyöngyösiek széles köre előtt. Ezt hiányosságot szeretnénk orvosolni ezekkel az értéktári estékkel. A gyöngyösi értékek várhatóan a város honlapjára is felkerülnek – foglalta össze tavaly Szilágyi Erzsébet.

A bizottsági elnök hozzátette, hogy a helyi értéktárba Gyöngyös szempontjából kiemelkedő természeti, tárgyi, szellemi értékek, valamint kiemelkedő plusz tevékenységet végző személyek, egyesületek kerülhetnek – bejegyzésükre bárki tehet javaslatot. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu