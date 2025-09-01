Nagyra értékelték a gyöngyösi értékeket

A Gyöngyösi Értéktár elemeit és a város kimagasló hagyományőrző, értékfeltáró és értéknépszerűsítő tevékenységét ismerték el az augusztus 23-i Heves Vármegyei Értéknapon, amelyet a boldogi Paprika Fesztivál részeként tartottak meg. A városháza tájékoztatása szerint az eseményen Gyöngyös is saját értékasztallal mutatkozott be, majd Szókovács Péter polgármester Szilágyi Erzsébet, a Gyöngyösi Értéktár Bizottság elnöke társaságában átvette az elismerő oklevet Csuhány Bencétől, a Heves Vármegyei Közgyűlés elnökétől.

A Gyöngyösi Értéktár elismerését Szilágyi Erzsébet és Szókovács Péter (balról) veszik át Csuhány Bencétől

Forrás: gyongyos.hu

Portálunkon többször írtunk már arról, hogy a gyöngyösi Vachott Sándor Városi Könyvtárban 2024 februárja óta zajlik előadások formájában a gyöngyösi értékek bemutatása. A nyitóesten a köszöntőjében Szilágyi Erzsébet elmondta, hogy 2012-ben az Országgyűlés megalkotott egy törvényt az értéktárak létrehozásának lehetőségéről. 2013-ban pedig meg is született az a kormányrendelet, ami ezt szabályozta.

A Gyöngyösi Értéktár bővítésére bárki javaslatot tehet

– Az értéktárak rendszerének alsó szintjén a települési értéktárak sorakoznak, fölötte a tájegységi-, ezt követően a vármegyei-, majd a nemzeti értékek következnek. A rendszer csúcsán találhatók a hungarikumok, amelyek csak ránk, magyarokra jellemzőek. Gyöngyös önkormányzata 2014-ben döntött ennek az egyébként nem kötelező feladatnak az elvállalásáról. A helyi értéktári bizottság létrehozásával, és az értékek gondozásával a Városszépítő és Védő Egyesületet bízta meg. Pillanatnyilag 75 érték áll bejegyzés alatt Gyöngyösön, ám azt tapasztaltuk, hogy hiába mindez, ha az egyes elemei nem ismertek a gyöngyösiek széles köre előtt. Ezt hiányosságot szeretnénk orvosolni ezekkel az értéktári estékkel. A gyöngyösi értékek várhatóan a város honlapjára is felkerülnek – foglalta össze tavaly Szilágyi Erzsébet.

A bizottsági elnök hozzátette, hogy a helyi értéktárba Gyöngyös szempontjából kiemelkedő természeti, tárgyi, szellemi értékek, valamint kiemelkedő plusz tevékenységet végző személyek, egyesületek kerülhetnek – bejegyzésükre bárki tehet javaslatot.