Ők kapják idén a Dr. Fejes András-díjat a Mátraalján
Balázs Lotti és Bokros Hanna veheti át októberben a csütörtökön nekik ítélt önkormányzati kitüntetést. A gyöngyösi képviselő-testület két éve ítéli oda a díjat a tanulmányok, a sport és a közösségi munka területén egyaránt kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákoknak.
A gyöngyösi képviselő-testület csütörtökön zárt ülésen döntött a Dr. Fejes András-díj odaítéléséről. A gyöngyösi városháza közlése szerint a grémium idén Balázs Lottit és Bokros Hannát részesítette kitüntetésben. Az ünnepélyes díjátadásra a testület októberi ülésén kerül sor.
A gyöngyösi képviselő-testület évente két korcsoportban ítéli oda a diákoknak járó díjat
A Dr. Fejes András-díjat 2023-ban alapította a gyöngyösi önkormányzat az olimpiai bronzérmes, kétszeres világbajnok, ötszörös Európa-bajnok parasportoló, Gyöngyös város díszpolgára emlékére özvegye, dr. Kriszten Éva felajánlásából. A díjjal a tanulmányok, a sport és a közösségi munka területén egyaránt kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákokat ismerik el. Dr. Kriszten Éva akkor kétmillió forintot ajánlott fel közérdekű kötelezettségvállalásként az önkormányzat részére. Ezen összeg kamataiból fedezi az önkormányzat a Dr. Fejes András-díjjal járó pénzjutalmat, amely minimum 100-100 ezer forint egy általános iskolás és egy középiskolás korú diák számára.
Az idei díjazottak közül Balázs Lotti a Gyöngyösi Arany János Általános Iskola, a középiskolás korcsoportban Bokros Hanna a Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium tanulója.
