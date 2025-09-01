Ők kapják idén a Dr. Fejes András-díjat a Mátraalján

A gyöngyösi képviselő-testület csütörtökön zárt ülésen döntött a Dr. Fejes András-díj odaítéléséről. A gyöngyösi városháza közlése szerint a grémium idén Balázs Lottit és Bokros Hannát részesítette kitüntetésben. Az ünnepélyes díjátadásra a testület októberi ülésén kerül sor.

A gyöngyösi képviselő-testület a díjjal dr. Fejes András emlékét őrzi méltóan

Forrás: Czímer Tamás / Heol.hu

A gyöngyösi képviselő-testület évente két korcsoportban ítéli oda a diákoknak járó díjat

A Dr. Fejes András-díjat 2023-ban alapította a gyöngyösi önkormányzat az olimpiai bronzérmes, kétszeres világbajnok, ötszörös Európa-bajnok parasportoló, Gyöngyös város díszpolgára emlékére özvegye, dr. Kriszten Éva felajánlásából. A díjjal a tanulmányok, a sport és a közösségi munka területén egyaránt kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákokat ismerik el. Dr. Kriszten Éva akkor kétmillió forintot ajánlott fel közérdekű kötelezettségvállalásként az önkormányzat részére. Ezen összeg kamataiból fedezi az önkormányzat a Dr. Fejes András-díjjal járó pénzjutalmat, amely minimum 100-100 ezer forint egy általános iskolás és egy középiskolás korú diák számára.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Az idei díjazottak közül Balázs Lotti a Gyöngyösi Arany János Általános Iskola, a középiskolás korcsoportban Bokros Hanna a Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium tanulója.