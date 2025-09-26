Másodszor módosították Gyöngyös idei költségvetését

A gyöngyösi képviselő-testület a csütörtöki rendes ülésén második alkalommal módosította a 2025. évi költségvetési rendeletét. A gyöngyösi városháza közlése szerint az önkormányzat a Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása pályázaton több mint 81 millió forintot nyert el, amelynek a büdzsébe való beépítése indokolttá vált. A forrás jelentős része közterület-takarításra és parkfenntartásra fordítható, emellett a kommunális kiadásokon belül átcsoportosításokra is sor kerül, közölte a városháza.

Portálunkom már írtunk arról, hogy a gyöngyösi grémium az 5/2025. (II.13.) önkormányzati rendeletével fogadta el az önkormányzat 2025. évi költségvetését. A rendelet 21. paragrafusa rögzíti, hogy a költségvetést évente háromszor, második alkalommal legkésőbb október 31-ig módosítani kell. A csütörtöki rendeletmódosítás oka az volt, hogy a június 2-án benyújtott Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása pályázat sikeresen zárult. Az elnyert pályázati összeg felhasználása kötött, ez indokolta a soron kívüli módosítást.

