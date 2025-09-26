1 órája
Másodszor módosították Gyöngyös idei költségvetését
A Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása pályázaton nyert több mint 81 millió forintot építették be a büdzsébe. A gyöngyösi képviselő-testület egyhangú szavazással módosította a költségvetést.
A gyöngyösi képviselő-testület a csütörtöki rendes ülésén második alkalommal módosította a 2025. évi költségvetési rendeletét. A gyöngyösi városháza közlése szerint az önkormányzat a Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása pályázaton több mint 81 millió forintot nyert el, amelynek a büdzsébe való beépítése indokolttá vált. A forrás jelentős része közterület-takarításra és parkfenntartásra fordítható, emellett a kommunális kiadásokon belül átcsoportosításokra is sor kerül, közölte a városháza.
Portálunkom már írtunk arról, hogy a gyöngyösi grémium az 5/2025. (II.13.) önkormányzati rendeletével fogadta el az önkormányzat 2025. évi költségvetését. A rendelet 21. paragrafusa rögzíti, hogy a költségvetést évente háromszor, második alkalommal legkésőbb október 31-ig módosítani kell. A csütörtöki rendeletmódosítás oka az volt, hogy a június 2-án benyújtott Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása pályázat sikeresen zárult. Az elnyert pályázati összeg felhasználása kötött, ez indokolta a soron kívüli módosítást.
Előterjesztésében Faragó Melinda, a Pénzügyi és Költségvetési Iroda irodavezetője részletezte, hogy az önkormányzat június 2-án 81 millió 270 ezer 747 forint összegben a lejárt szállítói tartozásállomány csökkentése érdekében nyújtott be pályázatot a Magyar Államkincstárhoz. A pályázat sikeresnek bizonyult, a Kincstár a teljes igényelt összeget átutalta szeptember elsején. A kapott támogatással a Pénzügyi és Költségvetési Iroda az alábbi kiadási előirányzatokat javasolta módosítani:
- önkormányzat működtetés dologi kiadásai (közüzemi díjak) - 1.905.468 forint
- közterület takarítás, locsolás, síkosságmentesítés Gyöngyös - 58.850.185 forint
- parkfenntartás Gyöngyös - 20.515.094 forint
A testület egyhangú szavazással fogadta el a módosító rendelet-tervezetet. A 2025. évi, másodszor módosított költségvetés főösszegét 17 milliárd 894 millió 354 ezer forintban hagyta jóvá. A főösszegen belül a költségvetési bevételeket 11 milliárd 364 millió 019 ezer forintban, a költségvetési kiadásokat pedig 11 milliárd 570 millió 255 ezer forintban állapították meg.
