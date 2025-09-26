szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Testületi ülés

1 órája

Másodszor módosították Gyöngyös idei költségvetését

Címkék#gyöngyösi testület#Települési önkormányzatok rendkívüli támogatás#módosítás#költségvetés

A Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása pályázaton nyert több mint 81 millió forintot építették be a büdzsébe. A gyöngyösi képviselő-testület egyhangú szavazással módosította a költségvetést.

Szabó István

A gyöngyösi képviselő-testület a csütörtöki rendes ülésén második alkalommal módosította a 2025. évi költségvetési rendeletét. A gyöngyösi városháza közlése szerint az önkormányzat a Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása pályázaton több mint 81 millió forintot nyert el, amelynek a büdzsébe való beépítése indokolttá vált. A forrás jelentős része közterület-takarításra és parkfenntartásra fordítható, emellett a kommunális kiadásokon belül átcsoportosításokra is sor kerül, közölte a városháza.

A gyöngyösi képviselő-testület másodszor módosította a város idei költségvetését
A gyöngyösi képviselő-testület másodszor módosította a város idei költségvetését
Forrás:  Czímer Tamás / Heol.hu

Portálunkom már írtunk arról, hogy a gyöngyösi grémium az 5/2025.  (II.13.) önkormányzati rendeletével fogadta el az önkormányzat 2025. évi költségvetését. A rendelet 21. paragrafusa rögzíti, hogy a költségvetést évente háromszor, második alkalommal legkésőbb október 31-ig módosítani kell. A csütörtöki rendeletmódosítás oka az volt, hogy a június 2-án benyújtott Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása pályázat sikeresen zárult. Az elnyert pályázati összeg felhasználása kötött, ez indokolta a soron kívüli módosítást.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A gyöngyösi képviselő-testület egyhangú szavazással módosította a költségvetést

Előterjesztésében Faragó Melinda, a Pénzügyi és Költségvetési Iroda irodavezetője részletezte, hogy az önkormányzat június 2-án 81 millió 270 ezer 747 forint összegben a lejárt szállítói tartozásállomány csökkentése érdekében nyújtott be pályázatot a Magyar Államkincstárhoz. A pályázat sikeresnek bizonyult, a Kincstár a teljes igényelt összeget átutalta szeptember elsején. A kapott támogatással  a Pénzügyi és Költségvetési Iroda az alábbi kiadási előirányzatokat javasolta módosítani:

- önkormányzat működtetés dologi kiadásai (közüzemi díjak) - 1.905.468 forint

- közterület takarítás, locsolás, síkosságmentesítés Gyöngyös - 58.850.185 forint

- parkfenntartás Gyöngyös - 20.515.094 forint

A testület egyhangú szavazással fogadta el a módosító rendelet-tervezetet. A 2025. évi, másodszor módosított költségvetés főösszegét 17 milliárd 894 millió 354 ezer forintban hagyta jóvá. A főösszegen belül a költségvetési bevételeket  11 milliárd 364 millió 019 ezer forintban, a költségvetési kiadásokat pedig 11 milliárd 570 millió 255 ezer forintban állapították meg.


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu