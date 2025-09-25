Gyöngyös túlélő költségvetése: stabil, de szűkös az első félév

Csütörtökön tartotta a gyöngyösi képviselő-testület a szeptemberi rendes ülését, amelyen elfogadta a tájékoztatót az önkormányzat 2025. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről. Portálunk annak idején beszámolt arról, hogy a grémium ez év február 13-án fogadta el az idei büdzsét, amelynek deklaráltan egyetlen célja volt: elkerülni a város működőképességének összeomlását.

A gyöngyösi képviselő-testület februárban fogadta el a költségvetést - csütörtökön az első félév adatait tekintették meg

A testület elé Faragó Melinda, az önkormányzat Pénzügyi és Költségvetési Irodájának irodavezetője által beterjesztett tájékoztatóban az állt, hogy a költségvetési rendelet elfogadásakor a képviselő-testület célja az volt, hogy a feladatellátás a rendelkezésre álló forrásokhoz és kapacitásokhoz igazítottan történjen. Az önkormányzat pénzügyi-likviditási helyzete általában biztosította a fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítését, 81 millió forint folyószámlahitel igénybevételére március hónapban került sor.

A gyöngyösi képviselő-testület egyhangú szavazással rábólintott a tájékoztatóra

– Folyamatosan gondoskodtunk az átmenetileg szabad források 30, illetve 60 napra történő lekötéséről. A központi költségvetés felé történő fizetési kötelezettségének az önkormányzat a jogszabályban előírtak szerint eleget tett, csakúgy, mint a különböző társulásokban való részvételéből adódó fizetési kötelezettségének. Az önkormányzati feladatellátásban tartalmi vonatkozásban az előző évhez képest jelentős változás nem történt. 2025. első félévében is éltünk a közfoglalkoztatásban rejlő lehetőségekkel. A civil szféra és a társadalmi önszerveződések támogatását a megkötött szerződések szerint folyósítottuk – közölte az önkormányzati feladatellátás általános értékeléseként Faragó Melinda.