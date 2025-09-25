szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Testületi ülés

1 órája

Gyöngyös túlélő költségvetése: stabil, de szűkös az első félév

Címkék#szeptemberi#gyöngyösi testület#ülés

A februárban elfogadott gyöngyösi válságköltségvetés féléves adatait tekinthették meg a képviselők. A gyöngyösi képviselő-testület az októberi ülésén az utóbbi negyedév adatait is megtárgyalja.

Szabó István

Csütörtökön tartotta a gyöngyösi képviselő-testület a szeptemberi rendes ülését, amelyen elfogadta a tájékoztatót az önkormányzat 2025. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről. Portálunk annak idején beszámolt arról, hogy a grémium ez év február 13-án fogadta el az idei büdzsét, amelynek deklaráltan egyetlen célja volt: elkerülni a város működőképességének összeomlását.

A gyöngyösi képviselő-testület februárban fogadta el a költségvetést - csütörtökön az első félév adatait tekintették meg
A gyöngyösi képviselő-testület februárban fogadta el a költségvetést - csütörtökön az első félév adatait tekintették meg
Forrás:  Czímer Tamás / Heol.hu

A testület elé Faragó Melinda, az önkormányzat Pénzügyi és Költségvetési Irodájának irodavezetője által beterjesztett tájékoztatóban az állt, hogy a költségvetési rendelet elfogadásakor a képviselő-testület célja az volt, hogy a feladatellátás a rendelkezésre álló forrásokhoz és kapacitásokhoz igazítottan történjen. Az önkormányzat pénzügyi-likviditási helyzete általában biztosította a fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítését, 81 millió forint folyószámlahitel igénybevételére március hónapban került sor. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A gyöngyösi képviselő-testület egyhangú szavazással rábólintott a tájékoztatóra

– Folyamatosan gondoskodtunk az átmenetileg szabad források 30, illetve 60 napra történő lekötéséről. A központi költségvetés felé történő fizetési kötelezettségének az önkormányzat a jogszabályban előírtak szerint eleget tett, csakúgy, mint a különböző társulásokban való részvételéből adódó fizetési kötelezettségének. Az önkormányzati feladatellátásban tartalmi vonatkozásban az előző évhez képest jelentős változás nem történt. 2025. első félévében is éltünk a közfoglalkoztatásban rejlő lehetőségekkel. A civil szféra és a társadalmi önszerveződések támogatását a megkötött szerződések szerint folyósítottuk – közölte az önkormányzati feladatellátás általános értékeléseként Faragó Melinda.

A tájékoztató szerint az önkormányzat és intézményei a beszámolási időszakban bevételeit 9 milliárd 415 millió 321 ezer forintban, ezen belül a költségvetési bevételeket 5 milliárd 470 millió 757 ezer forintra, vagyis 48,5 százalékra, a finanszírozási bevételeket pedig 3 milliárd 944 millió 563 ezer forintra, 60,4 százalékra teljesítette. Az önkormányzat 2025. első félévi kiadásai 8 milliárd 794 millió 651 ezer forintra (49,4 százalék), ezen belül a költségvetési kiadások 4 milliárd 596 millió 626 ezer forintra (40,0 százalék), a finanszírozási kiadások pedig 4 milliárd 198 millió 024 ezer forintra (66,4 százalék) teljesültek. A költségvetési kiadások között 4 milliárd 511 millió 695 ezer forint a működési, 84 millió 931 ezer forint a felhalmozási célú kiadás.

"Az önkormányzat likviditása folyamatosan biztosított lehet" 

Összegzésében a pénzügyi és költségvetési irodavezető arról szólt, hogy az önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeinek a finanszírozási bevételek nélkül számított első félévi teljesítése szerény mértékben, marad el az időarányos mértéktől (48,5 százalék). A finanszírozási kiadások nélkül számított költségvetési kiadások főként a felújítási és beruházási kiadások alulteljesítése miatt elmarad az időarányos teljesítéstől(40,0 százalék).

– Összességében az önkormányzat első félévi gazdálkodását a takarékosság, a mértéktartás és az likviditás folyamatos fenntartására irányuló törekvés jellemezte. Amennyiben a megtervezett feladatokon kívül többlet-kötelezettséget a képviselő-testület csak az általános tartalék erejéig vállal, a végrehajtás pedig legalább az elfogadott előirányzaton belül valósul meg, akkor a tervezett feladatok megvalósítása mellett a költségvetési egyensúly fenntartható lesz, s az önkormányzat likviditása folyamatosan biztosított lehet – foglalta össze Faragó Melinda.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu