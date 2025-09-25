1 órája
Gyöngyös túlélő költségvetése: stabil, de szűkös az első félév
A februárban elfogadott gyöngyösi válságköltségvetés féléves adatait tekinthették meg a képviselők. A gyöngyösi képviselő-testület az októberi ülésén az utóbbi negyedév adatait is megtárgyalja.
Csütörtökön tartotta a gyöngyösi képviselő-testület a szeptemberi rendes ülését, amelyen elfogadta a tájékoztatót az önkormányzat 2025. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről. Portálunk annak idején beszámolt arról, hogy a grémium ez év február 13-án fogadta el az idei büdzsét, amelynek deklaráltan egyetlen célja volt: elkerülni a város működőképességének összeomlását.
A testület elé Faragó Melinda, az önkormányzat Pénzügyi és Költségvetési Irodájának irodavezetője által beterjesztett tájékoztatóban az állt, hogy a költségvetési rendelet elfogadásakor a képviselő-testület célja az volt, hogy a feladatellátás a rendelkezésre álló forrásokhoz és kapacitásokhoz igazítottan történjen. Az önkormányzat pénzügyi-likviditási helyzete általában biztosította a fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítését, 81 millió forint folyószámlahitel igénybevételére március hónapban került sor.
A gyöngyösi képviselő-testület egyhangú szavazással rábólintott a tájékoztatóra
– Folyamatosan gondoskodtunk az átmenetileg szabad források 30, illetve 60 napra történő lekötéséről. A központi költségvetés felé történő fizetési kötelezettségének az önkormányzat a jogszabályban előírtak szerint eleget tett, csakúgy, mint a különböző társulásokban való részvételéből adódó fizetési kötelezettségének. Az önkormányzati feladatellátásban tartalmi vonatkozásban az előző évhez képest jelentős változás nem történt. 2025. első félévében is éltünk a közfoglalkoztatásban rejlő lehetőségekkel. A civil szféra és a társadalmi önszerveződések támogatását a megkötött szerződések szerint folyósítottuk – közölte az önkormányzati feladatellátás általános értékeléseként Faragó Melinda.
1 milliárd 345 millió forint hiányzik Gyöngyös büdzséjének egyensúlyához
A tájékoztató szerint az önkormányzat és intézményei a beszámolási időszakban bevételeit 9 milliárd 415 millió 321 ezer forintban, ezen belül a költségvetési bevételeket 5 milliárd 470 millió 757 ezer forintra, vagyis 48,5 százalékra, a finanszírozási bevételeket pedig 3 milliárd 944 millió 563 ezer forintra, 60,4 százalékra teljesítette. Az önkormányzat 2025. első félévi kiadásai 8 milliárd 794 millió 651 ezer forintra (49,4 százalék), ezen belül a költségvetési kiadások 4 milliárd 596 millió 626 ezer forintra (40,0 százalék), a finanszírozási kiadások pedig 4 milliárd 198 millió 024 ezer forintra (66,4 százalék) teljesültek. A költségvetési kiadások között 4 milliárd 511 millió 695 ezer forint a működési, 84 millió 931 ezer forint a felhalmozási célú kiadás.
"Az önkormányzat likviditása folyamatosan biztosított lehet"
Összegzésében a pénzügyi és költségvetési irodavezető arról szólt, hogy az önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeinek a finanszírozási bevételek nélkül számított első félévi teljesítése szerény mértékben, marad el az időarányos mértéktől (48,5 százalék). A finanszírozási kiadások nélkül számított költségvetési kiadások főként a felújítási és beruházási kiadások alulteljesítése miatt elmarad az időarányos teljesítéstől(40,0 százalék).
– Összességében az önkormányzat első félévi gazdálkodását a takarékosság, a mértéktartás és az likviditás folyamatos fenntartására irányuló törekvés jellemezte. Amennyiben a megtervezett feladatokon kívül többlet-kötelezettséget a képviselő-testület csak az általános tartalék erejéig vállal, a végrehajtás pedig legalább az elfogadott előirányzaton belül valósul meg, akkor a tervezett feladatok megvalósítása mellett a költségvetési egyensúly fenntartható lesz, s az önkormányzat likviditása folyamatosan biztosított lehet – foglalta össze Faragó Melinda.
Van már büdzsé Gyöngyösön, de a tét továbbra is a túlélés
