Fokozott ellenőrzés

2 órája

Naponta horogra akadt egy-egy körözött bűnöző a Mátraalján

Címkék#Balogh Tibor#fokozott ellenőrzés#bűncselekmény#Gyöngyösi Rendőrkapitányság#körözött bűnöző

Gyöngyösön eredményes fokozott ellenőrzést tartott a város rendőrkapitánysága. A gyöngyösi rendőrök hasonló akcióira a következő hetekben is számítani lehet.

Szabó István

A gyöngyösi rendőrök az elmúlt héten fokozott ellenőrzést tartottak a városban, számolt be kedden a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság a bűn- és baleset-megelőzési információit tartalmazó közösségi oldalán.

A gyöngyösi rendőrök fokozott ellenőrzése a város buszpályaudvarán
A gyöngyösi rendőrök fokozott ellenőrzése a város buszpályaudvarán
Forrás: Heves vármegyei rendőrség / Facebook 

– A fokozott ellenőrzés során a Gyöngyösi Rendőrkapitányság munkatársai 103 főt főt igazoltattak, melyek közül 6 főt körözés miatt fogtak el. Továbbá volt, akit tetten értek bűncselekmény elkövetése közben. Emellett 1 esetben büntető feljelentés készült, szintén 1 esetben pedig helyszíni bírságot szabtak ki. Az akció célja a jogsértések megelőzése, felderítése és megszakítása volt. A rendőrök elsősorban a belvárosban, az autóbusz- és vasútállomás környékén, valamint a bevásárlóközpontoknál erősítették a jelenlétet. Hasonló ellenőrzésekre a következő hetekben is számíthatnak az állampolgárok – közölte a Heves vármegyei rendőrség Facebook-oldal.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A gyöngyösi rendőrök erőfeszítéseinek köszönhetően a helyzet javult a városban

Portálunkon már beszámoltunk arról, hogy Balogh Tibor r. ezredes, a Gyöngyösi Rendőrkapitányság parancsnoka a városi képviselő-testületnek májusban tett beszámolójában úgy összegzett, hogy Gyöngyösön a bűncselekmények tavalyi riasztó adatai után idén már jól látszanak a rendőri erőfeszítések eredményei a helyzet javítására. 

– A tavalyi év első négy hónapjának és 2025 hasonló időszakának adatait elemezve megállapíthatjuk, hogy az elkövetett bűncselekmények számában már jelentős a csökkenés. A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága szempontrendszere alapján összeállított megyei rangsorban a korábbi 4-5. helyről idén a 2. helyre léptünk fel köszönhetően annak, hogy nagyon sokat dolgoznak a kollégáink – emelte ki májusban Balogh Tibor.

 


 

