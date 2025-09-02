Naponta horogra akadt egy-egy körözött bűnöző a Mátraalján

A gyöngyösi rendőrök az elmúlt héten fokozott ellenőrzést tartottak a városban, számolt be kedden a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság a bűn- és baleset-megelőzési információit tartalmazó közösségi oldalán.

A gyöngyösi rendőrök fokozott ellenőrzése a város buszpályaudvarán

Forrás: Heves vármegyei rendőrség / Facebook

– A fokozott ellenőrzés során a Gyöngyösi Rendőrkapitányság munkatársai 103 főt főt igazoltattak, melyek közül 6 főt körözés miatt fogtak el. Továbbá volt, akit tetten értek bűncselekmény elkövetése közben. Emellett 1 esetben büntető feljelentés készült, szintén 1 esetben pedig helyszíni bírságot szabtak ki. Az akció célja a jogsértések megelőzése, felderítése és megszakítása volt. A rendőrök elsősorban a belvárosban, az autóbusz- és vasútállomás környékén, valamint a bevásárlóközpontoknál erősítették a jelenlétet. Hasonló ellenőrzésekre a következő hetekben is számíthatnak az állampolgárok – közölte a Heves vármegyei rendőrség Facebook-oldal.

