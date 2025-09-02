48 perce
Naponta horogra akadt egy-egy körözött bűnöző a Mátraalján
Gyöngyösön eredményes fokozott ellenőrzést tartott a város rendőrkapitánysága. A gyöngyösi rendőrök hasonló akcióira a következő hetekben is számítani lehet.
A gyöngyösi rendőrök az elmúlt héten fokozott ellenőrzést tartottak a városban, számolt be kedden a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság a bűn- és baleset-megelőzési információit tartalmazó közösségi oldalán.
– A fokozott ellenőrzés során a Gyöngyösi Rendőrkapitányság munkatársai 103 főt főt igazoltattak, melyek közül 6 főt körözés miatt fogtak el. Továbbá volt, akit tetten értek bűncselekmény elkövetése közben. Emellett 1 esetben büntető feljelentés készült, szintén 1 esetben pedig helyszíni bírságot szabtak ki. Az akció célja a jogsértések megelőzése, felderítése és megszakítása volt. A rendőrök elsősorban a belvárosban, az autóbusz- és vasútállomás környékén, valamint a bevásárlóközpontoknál erősítették a jelenlétet. Hasonló ellenőrzésekre a következő hetekben is számíthatnak az állampolgárok – közölte a Heves vármegyei rendőrség Facebook-oldal.
Lesújtó hír a rosszfiúknak - továbbra is lesz rendőr-városrendész járőrpár a Mátraalján
A gyöngyösi rendőrök erőfeszítéseinek köszönhetően a helyzet javult a városban
Portálunkon már beszámoltunk arról, hogy Balogh Tibor r. ezredes, a Gyöngyösi Rendőrkapitányság parancsnoka a városi képviselő-testületnek májusban tett beszámolójában úgy összegzett, hogy Gyöngyösön a bűncselekmények tavalyi riasztó adatai után idén már jól látszanak a rendőri erőfeszítések eredményei a helyzet javítására.
Emberölés nem volt több a városban tavaly, mint 2023-ban, lopás és rablás annál inkább
– A tavalyi év első négy hónapjának és 2025 hasonló időszakának adatait elemezve megállapíthatjuk, hogy az elkövetett bűncselekmények számában már jelentős a csökkenés. A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága szempontrendszere alapján összeállított megyei rangsorban a korábbi 4-5. helyről idén a 2. helyre léptünk fel köszönhetően annak, hogy nagyon sokat dolgoznak a kollégáink – emelte ki májusban Balogh Tibor.
