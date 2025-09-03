A roma gyerekekben rejlő értékek felszínre hozása a gyöngyösi tanoda küldetése

Gyöngyösi tanoda nyílt meg a szegregátum gyermekeinek támogatására a napokban az Olajág Alapítvány gondozásában. A Hangya-Boy Tanoda alapítói Nagy Judit vállalkozó és dr. Assani Omar, Gyöngyös díszpolgára, akik személyes elköteleződésükkel és saját forrásaik felajánlásával biztosították a tanoda működésének indulását. Az intézmény célja, hogy támogassa a gyöngyösi Duránda roma gyerekeinek és fiataljainak oktatási előmenetelét, csökkentse a lemorzsolódásukat, és erősítse kulturális identitásukat.

A gyöngyösi tanoda foglalkozásainak elkezdődését már nagyon várják a gyerekek és a szülők is

Forrás: Czímer Tamás / Heol.hu

Dr. Assani Omar, az Olajág Alapítvány elnöke portálunknak arról beszélt, hogy az volt az alapgondolatuk, valahogy segíteni kell a roma gyerekeket.

– A környezetükben nagyon sok probléma van: kábítószer, alkohol, prostitúció, számos nemi úton terjedő betegség. Az emberek általában mindent az államtól várnak el. Mi vagyunk azonban a legközelebb a saját környezetünkhöz, annak gondjaihoz. Mi tudjuk, hol vannak a legnagyobb problémák. Ezek gócpontjait magánemberként fel tudjuk tárni, és így tudunk segíteni. Ebből jött a tanoda ötlete. Mindannyian tehetünk valamit a saját környezetünkben, legalább annyit, hogy felhívjuk a figyelmet a kritikus helyzetekre. Engem több alkalommal meghívtak már roma rendezvényekre, rengeteg gyerekkel találkoztam ott. Gyakran zsibongva zavarták az eseményeket, én mégis az értéket láttam bennük akkor is, csak megfelelően kell foglalkozni velük. Ezért gondoltunk Nagy Judittal, hogy jó lenne kitalálni valamit, hogy ne morzsolódjanak le az iskolából, lehetőséget teremtsünk a tanulásban való támogatásukra, legyen egy közösségük, tartozzanak valahová. A hétköznapjaikat, az életüket jelenleg egy üres térnek látom. Azt gondolom, hogy a civil szervezetek nagyon alkalmasak arra, hogy valamilyen szervezett forma is a része legyen e gyerekek mindennapi életének. A nyugati társadalmakban nagyon komoly szerepet játszanak a civil szervezetek, komoly feladatokat oldanak meg az állam részvétele nélkül – mutatott rá dr. Assani Omar.