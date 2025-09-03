3 órája
A roma gyerekekben rejlő értékek felszínre hozása a gyöngyösi tanoda küldetése
A Hangya-Boy Tanoda nemcsak a tanulásban segíti a roma gyerekeket, de tanít arra is, hogy vissza tudják utasítani a drog, az alkohol, a prostitúció veszélyes csábításait. A gyöngyösi tanoda magánszemélyek gondozásában kezdi meg a foglalkozásait.
Gyöngyösi tanoda nyílt meg a szegregátum gyermekeinek támogatására a napokban az Olajág Alapítvány gondozásában. A Hangya-Boy Tanoda alapítói Nagy Judit vállalkozó és dr. Assani Omar, Gyöngyös díszpolgára, akik személyes elköteleződésükkel és saját forrásaik felajánlásával biztosították a tanoda működésének indulását. Az intézmény célja, hogy támogassa a gyöngyösi Duránda roma gyerekeinek és fiataljainak oktatási előmenetelét, csökkentse a lemorzsolódásukat, és erősítse kulturális identitásukat.
Dr. Assani Omar, az Olajág Alapítvány elnöke portálunknak arról beszélt, hogy az volt az alapgondolatuk, valahogy segíteni kell a roma gyerekeket.
– A környezetükben nagyon sok probléma van: kábítószer, alkohol, prostitúció, számos nemi úton terjedő betegség. Az emberek általában mindent az államtól várnak el. Mi vagyunk azonban a legközelebb a saját környezetünkhöz, annak gondjaihoz. Mi tudjuk, hol vannak a legnagyobb problémák. Ezek gócpontjait magánemberként fel tudjuk tárni, és így tudunk segíteni. Ebből jött a tanoda ötlete. Mindannyian tehetünk valamit a saját környezetünkben, legalább annyit, hogy felhívjuk a figyelmet a kritikus helyzetekre. Engem több alkalommal meghívtak már roma rendezvényekre, rengeteg gyerekkel találkoztam ott. Gyakran zsibongva zavarták az eseményeket, én mégis az értéket láttam bennük akkor is, csak megfelelően kell foglalkozni velük. Ezért gondoltunk Nagy Judittal, hogy jó lenne kitalálni valamit, hogy ne morzsolódjanak le az iskolából, lehetőséget teremtsünk a tanulásban való támogatásukra, legyen egy közösségük, tartozzanak valahová. A hétköznapjaikat, az életüket jelenleg egy üres térnek látom. Azt gondolom, hogy a civil szervezetek nagyon alkalmasak arra, hogy valamilyen szervezett forma is a része legyen e gyerekek mindennapi életének. A nyugati társadalmakban nagyon komoly szerepet játszanak a civil szervezetek, komoly feladatokat oldanak meg az állam részvétele nélkül – mutatott rá dr. Assani Omar.
A Hangya-Boy Tanoda nemcsak tanulószoba lesz, de híd is
"Ne maradjanak ki az iskolából, ne kábítószerezzenek, ne legyenek a prostitúció áldozatai"
– Nagy Judit egy alacsonyküszöbű megoldásban gondolkodott: a drog által veszélyeztetetteket felkutatni, megmenteni, segíteni őket. Kihozni őket az adott esetben mély gödörből. Úgy gondoltuk, kezdjük az egészséges emberekkel, a gyerekekkel. Ne kerüljenek olyan helyzetbe, hogy kimaradnak az iskolából, kábítószereznek, ne legyenek a prostitúció áldozatai. Vegyünk magunk köré jó embereket – sok ilyen van a környezetünkben – és gondozzuk ezeket a gyerekeket. Az alapítványunk ezért jött létre. Természetesen az állam nyújtotta lehetőségeket is igyekszünk felkutatni – részletezte az elnök.
A névválasztásról dr. Assani Omar elmondta, hogy az Olajág Alapítvány elnevezés első szaváról eszünkbe juthat a béke és a hosszú élet is, a Hangya-Boy Tanoda elnevezés pedig egy korábbi animációs filmre utal.
– A tanoda neve magába foglalja, hogy bár a hangya egy kicsi élőlény, alig látható, észre sem vesszük, ugyanakkor rendkívüli módon szervezett társadalomban élnek, ahol hatalmas respektje van egymás iránt az egyedeknek, és együtt nagy dolgokat érnek el. Ezt szeretné elérni az alapítványunk is ezekkel a gyerekekkel – foglalta össze dr. Assani Omar.
A gyöngyösi tanoda nyitásának örülnek a szülők a Durándában
Farkas Lászlóné, a Gyöngyösi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke örömmel mondta el, hogy a gyerekek már nagyon várják a tanoda indulását.
– Érdeklődnek, mi történik majd a foglalkozásokon. Tudják, hogy lesz tanulás, és délutánonként az iskolai leckét is lesz lehetőségük megcsinálni. Felkerestük a szülőket, beszéltünk velük a tanodával kapcsolatban. Ők nagyon örülnek a létrejöttének. Rájuk is számítani lehet teljes mértékben, bármire lesz is szükség a gyerekek előmenetelével, a tanoda működtetésével kapcsolatban, erről biztosítottak. Egyelőre 10-15 gyerekkel indulnak a foglalkozások, de bárki csatlakozhat, van hely több tanuló számára is – összegezte Farkas Lászlóné.
"Képesek legyenek választani és dönteni, visszautasítani veszélyeket"
Horváth László országgyűlési képviselő, kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos kifejtette, hogy egy társadalomban nem tud meglenni egyik ember a másik nélkül. Fontos, hogy mindenki segítsen másokat a bennük rejlő lehetőségek kibontakoztatására a maga és az egész világ javára, fűzte hozzá.
– Ennek nagyszerű példája ez a tanoda. Bízom abban, hogy ez a szándék nemcsak támogatókra, de követőkre is talál. Annál a feladatnál fogva, amit március elejétől Orbán Viktor miniszterelnök rám osztott, azt tudom mondani, hogy a legnagyobb veszélyt sokszor azok a tudatosan felállított és iparszerűen működtetett, mérgező, életveszélyes csapdák jelentik, amelyek szétroncsolják az embert, a környezetét, a családját, a közösségét. De a kábítószer ezeken túl is elvesz mindent, az esélyt is. A jó és a rossz közötti különbség igazából választás kérdése. Sok mindent meg kell tanulni a gyerekeknek, de ha azt meg tudják tanulni az itteni gyerekek, hogy képesek legyenek választani és dönteni, visszautasítani veszélyeket, akkor egy óriási dolgot tettünk, és tett ez a tanoda is. Mert igazából a lelki, szellemi ellenállóképességet kell megerősíteni. Különösen azokban a közösségekben, amelyeknek a lelki immunrendszere nagyon gyenge és támadható. A tanoda alapítóinak ez a nagy küldetése – fogalmazott Horváth László.
