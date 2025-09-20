szeptember 20., szombat

Döntött a városvezetés

2 órája

A városba szülni beosonó nők és a csavargók miatt hoztak határozatokat Gyöngyösön

A város becsületes tanácsa két évszázaddal ezelőtti döntéseiből válogattunk. Gyöngyösön határozatot hoztak az utcákon dohányzók ellen is.

Szabó István

Gyöngyösön határozatot hozni a város becsületes tanácsa évszázadok óta nem volt rest szeptemberben sem. A város érdekében hozott döntésekből szemezgettük a Gyöngyös város becsületes tanácsa elhatározta... 1659-1848 című 1984-ben megjelent kötetből. A két évszázados határozatokat szemlélve felmerülhet az olvasóban, vajon az évszámok változásán túl van-e valami új a nap alatt?

Gyöngyösön határozatot hoztak jó kétszáz éve a csavargókról és a városba beosonó szülő nőkről is
Forrás:  Czímer Tamás / Heol.hu

1803. szeptember 3. 

A zsemle- és cipósütők felettébb kis darabokban, és nem az árához képest sütik a süteményeket, emiatt a közjó nyilvánvalóan károsodik. Ezen csalás elhárítására, a közjóra való tekintet megkívánja az elöljáróktől, és kötelezi őket, hogy szorgalmasan vigyázzanak ez ügyben. Elhatároztuk, hogy a tanácsunk elé állítjuk a cipósütőket és pékeket, és keményen megfeddjük őket. Ezután pedig minden héten a vásárbíránk kötelessége figyelni a péksütemények árára, és inteni a sütőket, hogy megfelelő áron süssék a cipót és a zsemlét, máskülönben a süteményeket lefoglaljuk.

Gyöngyösön határozatot hoztak a koldusok megsegítésére

1816. szeptember 7. 
Annak érdekében, hogy a koldusok a mostani rendkívüli időkben könnyebben kitarthassanak, és egyben a lakosokra háruló teher enyhüljön, valamint a kényelmetlenség elkerülhető legyen, jónak ítéltük azt, hogy a tehetősebb lakosokat – a tehetősségük szerint 3 rendre felosztatva – egy-egy koldus esztendei kitartására serkentjük, és buzdítjuk, hogy legalább egy héten minden koldus a maga élelmére egy kenyeret és 1 forintot kaphasson. 

"Aki az utcákon dohányozni merészel, 1 forintra büntetjük"

1827. szeptember 1. 

Nemzetes Ludányi János bíró úr jelentette, hogy tekintetes viceispán úr keményen meghagyta, hogy a szerencsétlenségek elhárításához, a közbiztonság fenntartásához szükséges rendeleteket tanácsunk azonnal alkossa meg. Ennek következtében meghatároztatott: holnap reggel közhíré tétessen, hogy aki az utcákon dohányozni merészel, avagy a házánál edényben vizet nem tart, valahányszor fennakad az ellenőrzésen, akár nemes, akár nemtelen, mindannyiszor 1 forintra büntetjük, ami azonnal fizetendő.

"A vásár házánál éjjelenként szakadatlanul fegyveres hajdú álljon őrt"

1837. szeptember 20. 

A közbiztonság megkívánja, hogy a vásárunk házánál éjjelenként mindig és szakadatlanul fegyveres hajdú álljon őrt. Meghagyatik tehát vásárbíró úrnak, hogy ezen őrt állás az ő felügyelete alatt mindenkor rendesen végrehajtasson, egyszersmind az őröket éjjelenként megtekintse, és vizsgálja ki, hogy ezen közbiztonságot célzó rendelkezésünk sikeresnek bizonyult-e. Minderről tanácsunknak jelentést tenni köteles. 

Gyöngyösön város becsületes tanácsának sok munkája volt a XIX. század első felében is
Forrás: 2.sz. Dózsa György Általános Iskola - Gyöngyös/Facebook

1841. szeptember 19.

Jóllehet, a farkasmályi szüret a folyó hó 27-re lett meghatározva, azonban több lakosunk is azt panaszolta, hogy az öreg farkasmályban és az úgy nevezett galya hegyen a szőlő így veszendőbe menne. A szüret ezért a benei szüret után mindjárt, folyó hó 22-23-ra határoztatott meg előrehozni. 

"Városunkba számos nehézkes személy oson be titokban"

1842. szeptember 28. 

Azt tapasztaltuk, hogy városunkba számos nehézkes személy oson be titokban anélkül, hogy az illetékes bíróságon bejelentkezne. Ezen személyek a gyermekágyaikat kifeküdve, a közben keletkezett költségeik kifizetése nélkül elszökdösnek, sőt, mi több, itt hagyják a gyermekeiket is anélkül, hogy nevüket vagy születésük helyét igazán felfednék. Ezennel szigorúan meghagyatik a helybéli bábáknak, hogy ha ezentúl ilyen személy hozzájuk érkezett, és az általuk felvállalt nehézkes személyeket az illetékes elöljáróságnak nem jelentik, illetve azoknak igazi nevét, származási helyét ki nem derítik, és magukat a költségek megtérítésére nézve nem biztosítják be, akkor az ilyen személyek miatt keletkezett költségeket meg kell téríteniük, s az elhagyott gyermekeket maguk költségén nevelni és táplálni kötelesek.

"A csavargók száma naponként szaporodik"

1843. szeptember 20. 

Az a tapasztalatunk, hogy városunkban a csavargók száma naponként szaporodik. Többen letelepednek, sőt házat vesznek, némelyek mint zsellérek egy kis ideig dolgoznak, majd azt megunva koldulnak anélkül, hogy az illetékes elöljáróság előtt bejelentenék, honnan származnak, az elbocsájtó leveleket felmutatnák, és magukat a polgári váltság díjának megfizetésével a lakosaink sorába beiktatni kérnék. Mindennek káros következményeit tanácsunk meg kívánja előzni. Tekintetes Jakab Mihály városi rendes tiszti ügyészt megbízzuk, hogy a méltóságos és tekintetes közbirtokosság elnökét hivatalosan keresse meg: hogy ha ezentúl a városba beszivárgott olyan csavargók, akik a méltóságos közbirtokosság tisztjeinél ház vételét jelentenék be, vagy pedig mint zsellérek, a többször említett méltóságos közbirtokosság házas zsellérjeihez szegődnének, a méltóságos közbirtokosság telkén a letelepedést addig ne engedjék nekik, amíg eredeti helyeikről az ottani elöljáróság engedélyét fel nem mutatják. Ezt kívánja a jó rend, a csend, és a közbiztonság fenntartása.


 


 


 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
