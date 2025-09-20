A városba szülni beosonó nők és a csavargók miatt hoztak határozatokat Gyöngyösön

Gyöngyösön határozatot hozni a város becsületes tanácsa évszázadok óta nem volt rest szeptemberben sem. A város érdekében hozott döntésekből szemezgettük a Gyöngyös város becsületes tanácsa elhatározta... 1659-1848 című 1984-ben megjelent kötetből. A két évszázados határozatokat szemlélve felmerülhet az olvasóban, vajon az évszámok változásán túl van-e valami új a nap alatt?

Gyöngyösön határozatot hoztak jó kétszáz éve a csavargókról és a városba beosonó szülő nőkről is

Forrás: Czímer Tamás / Heol.hu

1803. szeptember 3.

A zsemle- és cipósütők felettébb kis darabokban, és nem az árához képest sütik a süteményeket, emiatt a közjó nyilvánvalóan károsodik. Ezen csalás elhárítására, a közjóra való tekintet megkívánja az elöljáróktől, és kötelezi őket, hogy szorgalmasan vigyázzanak ez ügyben. Elhatároztuk, hogy a tanácsunk elé állítjuk a cipósütőket és pékeket, és keményen megfeddjük őket. Ezután pedig minden héten a vásárbíránk kötelessége figyelni a péksütemények árára, és inteni a sütőket, hogy megfelelő áron süssék a cipót és a zsemlét, máskülönben a süteményeket lefoglaljuk.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Gyöngyösön határozatot hoztak a koldusok megsegítésére

1816. szeptember 7.

Annak érdekében, hogy a koldusok a mostani rendkívüli időkben könnyebben kitarthassanak, és egyben a lakosokra háruló teher enyhüljön, valamint a kényelmetlenség elkerülhető legyen, jónak ítéltük azt, hogy a tehetősebb lakosokat – a tehetősségük szerint 3 rendre felosztatva – egy-egy koldus esztendei kitartására serkentjük, és buzdítjuk, hogy legalább egy héten minden koldus a maga élelmére egy kenyeret és 1 forintot kaphasson.

"Aki az utcákon dohányozni merészel, 1 forintra büntetjük"

1827. szeptember 1.

Nemzetes Ludányi János bíró úr jelentette, hogy tekintetes viceispán úr keményen meghagyta, hogy a szerencsétlenségek elhárításához, a közbiztonság fenntartásához szükséges rendeleteket tanácsunk azonnal alkossa meg. Ennek következtében meghatároztatott: holnap reggel közhíré tétessen, hogy aki az utcákon dohányozni merészel, avagy a házánál edényben vizet nem tart, valahányszor fennakad az ellenőrzésen, akár nemes, akár nemtelen, mindannyiszor 1 forintra büntetjük, ami azonnal fizetendő.