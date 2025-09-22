szeptember 22., hétfő

Móric névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Őszi kerti munkák

40 perce

Ezt tedd a fákkal, ha jövőre is saját gyümölcsből főznéd a lekvárt – az egri kertész már mondja is a trükköket

Címkék#kerti munka#Nagy Szabolcs#gyümölcsfa#ősz

Metszés, ültetés, védekezés – mind olyan lépések, amelyekkel megóvhatod fáid erejét és szépségét a téli hónapokban. A gyümölcsfák gondozása ilyenkor kulcsfontosságú, hiszen most dől el, mennyire lesz bőséges és egészséges a jövő évi termés.

Elek Andrea

Korábbi cikkünkben már kitértünk arra, milyen kerti munkák várnak ránk a veteményeskertben ősszel. Az őszi kerti munkák között azonban meg kell említeni a gyümölcsfák gondozását is, amely szintén elengedhetetlen, ha szeretnénk jövőre is szép, egészséges gyümölcsöket. Nagy Szabolcs kertészeti szakértő, a Kertünk Boltja tulajdonosa korábban is sokszor sietett a segítségünkre kertészeti témában, most a gyümölcsfák gondozása kapcsán is megosztotta tanácsait a Heol.hu-val.

A gyümölcsfák gondozása ősszel is elengedhetetlen, ha jó termést akarunk a következő évben
A gyümölcsfák gondozása ősszel is elengedhetetlen, ha jó termést akarunk a következő évben
Forrás:  Karnok Csaba/Délmagyarország

A gyümölcsfák gondozása ősszel is fontos

Nagy Szabolcs elmondta, hogy szeptember végén lassan ideje a gyümölcsfák ültetésének, ami októberben a legalkalmasabb. Aki esetleg pár éves meglévő növényét szeretné átültetni másik helyre, most megteheti. Néha csak ültetés után derül ki, hogy nem megfelelő fajtát választottunk, vagy nem a legideálisabb helyre került a csemete. Nem kell azonban rögtön a fűrészhez nyúlnunk! Amennyiben a fácska még nincs három éve ugyanazon a helyen, általában jól bírja az átültetést, amit lehetőleg október és március között, fagymentes időben végezzünk.

– Ássuk körbe a gyökerét éles ásóval, minél nagyobb földlabdával vegyük ki, és egy takaró vagy ponyva segítségével vigyük, helyezzük át új helyére a fát, aminek jó nagyméretű ültető gödröt készítsünk, és ugyanúgy járjunk el, mintha új csemetét ültettünk volna

 – tanácsolta a szakember.

Hozzátette, szüret után se hagyjuk magukra a gyümölcsfákat, a legkésőbb érő alma, körte birs betakarítása is a végéhez közeledik, vagy már meg is történt a kertünkben, mivel jó 1-2 héttel hamarabb érett be a termés. Ilyenkor is védelemre, ápolásra van szükségük, hogy tavaszra megerősödjenek. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A termőrügyeknek fontos a lombvédelem

Kiemelte, hogy a következő évi termőrügyek egészséges képződésének érdekében elengedhetetlen a megfelelő lombvédelem, a szakszerű növénytáplálás. A gyümölcsfák alját a lombkorona síkjáig gyommentesen kell tartani. Ilyen módon megőrizzük a talajban lévő nedvességet, gyérítjük a talajban lévő rovarkártevőket, elősegítjük a talajban tevékenykedő hasznos baktériumok élettevékenységét, és a koronacsurgó alatt felásózott talajba könnyebben be tudjuk juttatni az őszi műtrágyát, szerves trágyát. A következő évi termőrügyek egészséges fejlődéséhez nélkülözhetetlen a megfelelő tápanyagellátás.

– Itt az ideje az elszáradt, vihar által eltört ágak levágásának. Ősszel is lehetőség van a lombkorona alakítására, a keresztben fejlődő ágak eltávolítására. A lombkorona belsejének kialakításakor biztosítani kell a szellőzöttséget, a napfény érvényesülését. A lombkorona átvizsgálásakor a beteg, száraz ágakat el kell távolítani

 – magyarázta Nagy Szabolcs.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy az eltávolított ágak után ne maradjon csonk. A szabályosan kialakított, vágott felület könnyebben gyógyul, a fertőtlenítést szolgáló növényvédőszer hatékonysága is megfelelően érvényesül. A vágott, metszett felületeket kezeljük fasebkezelő szerrel. A metszést követően rövid időn belül el kell végezni a permetezést, a fákon ejtett sebek fertőtlenítése, a lomb védelme érdekében.

Kiemelte, hogy alma, körte, birs, naspolya védelmére szüret után, sőt lombhullás után is szükséges réz és kén tartalmú szert használni. A cseresznye, meggy, szilva gombás és baktériumos betegsége ellen kifejezetten jó hatékonyságú szintén a réz és kéntartalmú növényvédőszer. Az őszibarack és a kajszibarack rézérzékenységét figyelembe véve az őszi lombhullást megelőzően még ne használjunk réztartalmú szereket! Ha már a levelek 80 százaléka megsárgult, megkezdődött a levelek hullása, a réztartalmú szerek használata lemosásszerűen kijuttatva megfelelő védelmet biztosít. A lombhullást követően, a fagyok előtt a védekezést feltétlen meg kell ismételni, amit őszi lemosó permetezésnek nevezünk.

– Az említett gyümölcsfákon kívül dió-, mogyoró-, mandula-, szelídgesztenye-, málnakultúrákban is kiváló hatékonyságú. Az említett szereket a dísznövények védelmére is eredményesen használhatjuk. A mostanság kapható rézkén és növényiolajos lemosószerek bio kertészetben is nyugodtan használhatóak mivel a legtöbbesetben megkapták „bio-minősitést” A megfelelő bio-szerekről érdemes tájékoztatást kérni a mezőgazdasági szaküzletekben

 – mondta Nagy Szabolcs.

Hogyan tároljuk a gyümölcsöket?

A korai fajták nem tárolhatók hosszú ideig, és azokat valószínűleg már el fogyasztottuk vagy feldolgoztuk lekvárnak, befőttnek. A legjobb, ha az erre alkalmas, későn érő gyümölcsfajtákat választjuk, amiknek itt lesz a betakarítási idejük egy-két hét múlva már. Így az újesztendőben is saját nevelésű gyümölcsöt fogyaszthatunk. Alaposan nézzük át a tárolásra szánt példányokat a szüretkor.

– Kizárólag a jó minőségű, ép és rothadásmentes gyümölcsök alkalmasak a tárolásra. Legjobb, ha a szárat a gyümölcsön hagyjuk. Az almát sose tároljuk más gyümölcsökkel vagy burgonyával együtt, mivel természetes etiléngázt bocsát ki, amely felgyorsítja más gyümölcsök érési folyamatát. Legjobb, ha az almát és körtét külön, egy hűvös és nyirkos helyen tartjuk, de sötétebb szobák is alkalmasak erre a célra.

Kiemelte, hogy a hőmérséklet, ha megoldható, legyen 1 és 3 fok között. Hideg, sötét pince, fagyvédett garázs, vagy hűvös padlás mind tökéletesen alkalmas hely a gyümölcs tárolására. Lehetőség szerint egysorosan rakjuk le őket, így kevésbé törődnek és nyomják egymást a gyümölcsök. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu