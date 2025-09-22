Ezt tedd a fákkal, ha jövőre is saját gyümölcsből főznéd a lekvárt – az egri kertész már mondja is a trükköket

Hozzátette, szüret után se hagyjuk magukra a gyümölcsfákat, a legkésőbb érő alma, körte birs betakarítása is a végéhez közeledik, vagy már meg is történt a kertünkben, mivel jó 1-2 héttel hamarabb érett be a termés. Ilyenkor is védelemre, ápolásra van szükségük, hogy tavaszra megerősödjenek.

A termőrügyeknek fontos a lombvédelem

Kiemelte, hogy a következő évi termőrügyek egészséges képződésének érdekében elengedhetetlen a megfelelő lombvédelem, a szakszerű növénytáplálás. A gyümölcsfák alját a lombkorona síkjáig gyommentesen kell tartani. Ilyen módon megőrizzük a talajban lévő nedvességet, gyérítjük a talajban lévő rovarkártevőket, elősegítjük a talajban tevékenykedő hasznos baktériumok élettevékenységét, és a koronacsurgó alatt felásózott talajba könnyebben be tudjuk juttatni az őszi műtrágyát, szerves trágyát. A következő évi termőrügyek egészséges fejlődéséhez nélkülözhetetlen a megfelelő tápanyagellátás.

– Itt az ideje az elszáradt, vihar által eltört ágak levágásának. Ősszel is lehetőség van a lombkorona alakítására, a keresztben fejlődő ágak eltávolítására. A lombkorona belsejének kialakításakor biztosítani kell a szellőzöttséget, a napfény érvényesülését. A lombkorona átvizsgálásakor a beteg, száraz ágakat el kell távolítani

– magyarázta Nagy Szabolcs.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy az eltávolított ágak után ne maradjon csonk. A szabályosan kialakított, vágott felület könnyebben gyógyul, a fertőtlenítést szolgáló növényvédőszer hatékonysága is megfelelően érvényesül. A vágott, metszett felületeket kezeljük fasebkezelő szerrel. A metszést követően rövid időn belül el kell végezni a permetezést, a fákon ejtett sebek fertőtlenítése, a lomb védelme érdekében.

Kiemelte, hogy alma, körte, birs, naspolya védelmére szüret után, sőt lombhullás után is szükséges réz és kén tartalmú szert használni. A cseresznye, meggy, szilva gombás és baktériumos betegsége ellen kifejezetten jó hatékonyságú szintén a réz és kéntartalmú növényvédőszer. Az őszibarack és a kajszibarack rézérzékenységét figyelembe véve az őszi lombhullást megelőzően még ne használjunk réztartalmú szereket! Ha már a levelek 80 százaléka megsárgult, megkezdődött a levelek hullása, a réztartalmú szerek használata lemosásszerűen kijuttatva megfelelő védelmet biztosít. A lombhullást követően, a fagyok előtt a védekezést feltétlen meg kell ismételni, amit őszi lemosó permetezésnek nevezünk.

– Az említett gyümölcsfákon kívül dió-, mogyoró-, mandula-, szelídgesztenye-, málnakultúrákban is kiváló hatékonyságú. Az említett szereket a dísznövények védelmére is eredményesen használhatjuk. A mostanság kapható rézkén és növényiolajos lemosószerek bio kertészetben is nyugodtan használhatóak mivel a legtöbbesetben megkapták „bio-minősitést” A megfelelő bio-szerekről érdemes tájékoztatást kérni a mezőgazdasági szaküzletekben

– mondta Nagy Szabolcs.