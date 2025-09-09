„Haladunk, de nem dőlünk hátra” – az egri polgármester összegezte az elmúlt hónapok munkáját

„Ha valaki felteszi a kérdést, hogy haladunk-e, a válaszom egyértelmű: igen, haladunk, de nem dőlünk hátra” – írta a városvezető. Hozzátette, hogy a tavaly októberben komoly hátrányól indultak, ez az oka annak, hogy habár keményen dolgoznak, de a cél még messze van. A polgármester bejegyzése szerint az első hónapokban a város „örökségét” térképezték fel, amely súlyos problémákat takart: véget nem érő ügyhátralékok, nehézkesen működő intézmények, káosz és több milliárd forintos hiány.

Vágner Ákos polgármester az egri közgyűlésen

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

Tennivaló tehát bőven volt és még van is. Ezekkel nem elég csak foglalkozni: megoldani kell őket

– fogalmazott. A városvezető hangsúlyozta, hogy a munka folyamatos: terveznek, dolgoznak, és minden erőfeszítésük célja a látható eredmények elérése. „S jól tudom, mindennek az eredménye olykor még nem látványos. De minden erőnkkel teszünk érte. Köszönjük a türelmet!” – zárta posztját Vágner Ákos.