Előrelépés

4 órája

„Haladunk, de nem dőlünk hátra” – az egri polgármester összegezte az elmúlt hónapok munkáját

Címkék#összegzés#Vágner Ákos#pénzhiány

Vágner Ákos az elmúlt hónapok munkájáról számolt be legfrissebb közösségi média-posztjában. A polgármester kiemelte: bár látható előrelépés történt, a munka még korántsem ért véget.

Heol.hu

„Ha valaki felteszi a kérdést, hogy haladunk-e, a válaszom egyértelmű: igen, haladunk, de nem dőlünk hátra” – írta a városvezető. Hozzátette, hogy a tavaly októberben komoly hátrányól indultak, ez az oka annak, hogy habár keményen dolgoznak, de a cél még messze van. A polgármester bejegyzése szerint az első hónapokban a város „örökségét” térképezték fel, amely súlyos problémákat takart: véget nem érő ügyhátralékok, nehézkesen működő intézmények, káosz és több milliárd forintos hiány.

Vágner Ákos polgármester az egri közgyűlésen
Vágner Ákos polgármester az egri közgyűlésen
Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Tennivaló tehát bőven volt és még van is. Ezekkel nem elég csak foglalkozni: megoldani kell őket

 – fogalmazott. A városvezető hangsúlyozta, hogy a munka folyamatos: terveznek, dolgoznak, és minden erőfeszítésük célja a látható eredmények elérése. „S jól tudom, mindennek az eredménye olykor még nem látványos. De minden erőnkkel teszünk érte. Köszönjük a türelmet!” – zárta posztját Vágner Ákos.

 

 

