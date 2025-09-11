1 órája
"Nagyon félek az újtól, és a változástól, de úgy érzem, sikerülni fog" - az EKKE új hallgatója számolt be érzéseiről a szemeszterkezdés előtt
Egy új fejezet kezdete sosem könnyű – legyen szó iskoláról, albérletről vagy éppen az egyetemi életről. Podcastünkben Berencsi Mónikával beszélgettünk, aki az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem frissen felvett hallgatója. Mónika megosztotta velünk, milyen kihívásokkal találkozott az induláskor, és hogyan próbál beilleszkedni az új környezetbe, valamint alkalmazkodni a megváltozott mindennapokhoz.
Egy idegen városban elkezdeni az egyetemet kétszeresen is kihívás: nemcsak az új tanulmányi közeghez, hanem egy teljesen ismeretlen környezethez is alkalmazkodni kell. A mindennapok átrendeződnek, új helyeket kell felfedezni, és egy másik város ritmusához hozzászokni – mindez komoly lelki és gyakorlati átalakulással jár. Podcastünkben Berencsi Mónikával beszélgettünk, aki most kezdi tanulmányait az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Mónika Debrecenből érkezett Egerbe, és bár a váltás nem könnyű, szerencsére több barátja is ugyanazt az egyetemet választotta, így együtt válnak gimis diákból egyetemi hallgatóvá.
A hallgatói élet alapjaiban változtatja meg egy fiatal felnőtt életét
Bár az egyetemi élet sok szempontból különbözik a gimnáziumi évektől, Mónika zökkenőmentesen vette az átállással járó kihívásokat. Mivel barátai is vele tartottak Debrecenből, a gólyatábor élményeit is közösen élhették át, ami nagyban megkönnyítette a beilleszkedést. Emellett Mónika részt vett az egyetem nyílt napján, ahol hasznos információkat kapott, és felsőbbéves ismerősei is segítettek neki eligazodni az új közegben. Így az egyetemi világ nem érte váratlanul, felkészülten kezdhette meg ezt az új életszakaszt.
Gólyáknak kötelező gyorstalpaló - ezek a tippek megmenthetnek az első félévben
