Hamvak a bükki erdőkben? - van példa az erdei temetkezésre is Hevesben

Nemrégiben foglalkoztunk cikkünkben azzal, hogy a gyászoló család érzelmi terhe mellett jelentős anyagi helytállásra is szükség lehet akkor, mikor végső búcsút kell vennünk valamely szerettünktől. Manapság már jóval szélesebb körben választhatjuk meg e kegyeleti szertartás módját, az évszázados múltra visszatekintő nyitott koporsós temetés helyett egyre többen választják azt, hogy elhunyt családtagjukat hamvasztva helyezik örök nyugalomra. Egyes esetekben a hamvak szórása jelentheti a családok számára a kegyelet megfelelő módját.

Az utóbbi évtizedekben jelentősen átalakultak temetkezési szokásaink. Vannak, akik örök síremlék helyett a hamvak szórása mellett döntenek. Képünk illusztráció.

Fotó: MW Archívum

Mint a cikkünkben megírtuk, a koporsós, illetve az urnás temetések aránya tovább tolódott az utóbbi felé, a koporsós temetés már nagyon ritka, mert sokkal drágább. A hamvasztás Egerben azért is különösen gyakori, mert a vármegyeszékhely temetői telítettek, alig van hely bennük, a koporsós temetésnek pedig nem is nagyon tudnának az emberek új sírhelyet vásárolni. Bár az urnás temetések ára is tovább emelkedett 2022 óta, de ennek ellenére évek óta ezt a formát választják egyre többen.