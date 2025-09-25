36 perce
Hamvak a bükki erdőkben? - van példa az erdei temetkezésre is Hevesben
A temetkezési szokásaink megváltozásával nem csak a hamvasztásos, hanem az úgynevezett szórásos temetkezési forma is egyre inkább megjelenik a magyar társadalomban is. Ennek számtalan oka lehet, de egy biztos: ennek is vannak szabályai, csakúgy, mint az urnák otthoni elhelyezésének. A hamvak szórása azonban engedélyhez kötött.
Nemrégiben foglalkoztunk cikkünkben azzal, hogy a gyászoló család érzelmi terhe mellett jelentős anyagi helytállásra is szükség lehet akkor, mikor végső búcsút kell vennünk valamely szerettünktől. Manapság már jóval szélesebb körben választhatjuk meg e kegyeleti szertartás módját, az évszázados múltra visszatekintő nyitott koporsós temetés helyett egyre többen választják azt, hogy elhunyt családtagjukat hamvasztva helyezik örök nyugalomra. Egyes esetekben a hamvak szórása jelentheti a családok számára a kegyelet megfelelő módját.
Mint a cikkünkben megírtuk, a koporsós, illetve az urnás temetések aránya tovább tolódott az utóbbi felé, a koporsós temetés már nagyon ritka, mert sokkal drágább. A hamvasztás Egerben azért is különösen gyakori, mert a vármegyeszékhely temetői telítettek, alig van hely bennük, a koporsós temetésnek pedig nem is nagyon tudnának az emberek új sírhelyet vásárolni. Bár az urnás temetések ára is tovább emelkedett 2022 óta, de ennek ellenére évek óta ezt a formát választják egyre többen.
Vannak olyan helyzetek, amikor – akár az örökhagyó végakaratának megfelelően – az urnába tett hamvakat nem sírba vagy urnafalba szeretnék helyezni a hozzátartózók, hanem a hamvak szórása mellett döntenek.
Az egri Varga és Társa Agria Kft. temetkezési vállalat portálunk kérdésére elmondta, hogy bár ilyen jellegű kéréssel egyébként ritkán találkoznak, ugyanakkor a hamvak szórására többféle módon is történhet:
- repülőről történő szórással – a szükséges engedélyek beszerzésében a temetkezési vállalat segítséget nyújthat
- nem természetvédelmi minősítésű területeken – a szükséges engedélyek beszerzését követően
- vízbe történő szórással, bár ez esetben jellemzőbb az úgynevezett úszó urnás megoldás, melyet a partról vagy hajóról helyeznek vízre – a szükséges engedélyek beszerzésében a temetkezési vállalat segítséget nyújthat
Természetesen minden esetben van lehetőség arra, hogy a hozzátartozók maguk szerezzék be az általuk választott szórásos temetéshez szükséges engedélyeket a temetkezési vállalattól kapott információk alapján.
Ez a temetkezési forma nem túl gyakori: sokan, főleg az idősebb generáció tagjai úgy gondolhatják, hogy sírhely híján nem tudnak menni az elhunytjukhoz. Ugyanakkor előfordult már olyan is, hogy a család kérte a hamvak bontását és két urnabetétbe osztását. Így az egyik felét eltemették, a másikat pedig elszórták az elhunyt kívánsága szerint
– magyarázta a temetkezési vállalat vezetője.
A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, mint portálunk kérdésére tájékoztatott, a területileg illetékes természetvédelmi hatóságok a vármegyei kormányhivatalokon belül működnek. A természetvédelmi hatósági engedélyt tőlük kell megkérni. Abban az esetben, ha a terület a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésébe tartozik, a vagyonkezelői hozzájárulást az igazgatóságtól is meg kell kérni.
Hamvak szórása természetvédelmi területen
– A hatályos jogszabályi környezet értelmében abban az esetben, ha a hamvak szórását védett természeti területen, de nem szűk családi körben kívánják végrehajtani, az ilyen formán esetleg közösségi eseménynek számító temetés megszervezéséhez és az esetleges gépjárművel történő behajtáshoz kell a természetvédelmi hatóságtól engedélyt kérni – bocsátotta előre Baczur János, a BNPI ökoturisztikai szakreferense.
A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság általában nem támogatja védett természeti területen a hamvak szétszórását és főleg a helyszínen jelek, feliratok, kegyeleti tárgyak kihelyezését.
– Különösen fontosnak tartjuk a sekély talajtakaróval rendelkező sziklák, sziklagyepek taposási terhelésének mérséklése érdekében azt, hogy oda ne kerüljenek ki újabb jelek, kegyeleti tárgyak, amelyeket rendszeresen több látogató felkeres, és ott hosszabb ideig tartózkodik. A gyakrabban, engedély nélkül használt temetkezési helyek néha már jelentős természetvédelmi problémát is okoznak. Időnként látogatás elől elzárt (például fokozottan védett) területen történik a hamvak engedély nélküli kiszórása. Problémát jelenthet, hogy a hamvak szétszórását követően a hozzátartozók jogosnak gondolják, hogy a helyszínre gépjárművel jussanak el – magyarázta válaszában a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. – Barlang, víznyelő, forrás, sziklaalakzat közelében a hamvak szétszórása azok mélybe jutását, akár a karsztvízbe való kerülését is okozhatja, így ezek körzetében sem kívánatos.
Az EGERERDŐ Zrt.-hez küldött megkeresésünkre válaszul megtudtuk, hogy évente 5-6 ilyen jellegű engedélykérés érkezik hozzájuk, idén eddig hárman keresték meg ilyen ügyben a társaságot. Mint írták, ha az elhunyt hamvait a társaság vagyonkezelésében lévő területen kívánják szétszórni, akkor azt engedélyeztetni kell, melynek feltételeivel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztattak:
–Az elhunyt adatainak, a kapcsolattartó (hozzátartozó) nevének és postai elérhetőségének megadása után meg kell adni a szertartás tervezett időpontját és helyszínét is. Ha a helyszínt illetően nincs konkrét elképzelés, tudunk javasolni olyan helyet, ahol méltó lehet a végső búcsú. A szertartást követően minden esetben kérünk írásos (e-mail) értesítést annak lebonyolításáról. Ami a legfontosabb, az maga a jeltelenség kérése: a hamvak szétszórásának helyszínén nem járulunk hozzá semmilyen jel vagy emléktábla kihelyezéséhez – foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat az EGERERDŐ Zrt.
Szóróparcellák – a temetők engedélymentes alternatívái
A hatvani belvárosi temetőben 2012 tavaszán adták át a szóróparcellát, mely az utóbbi évtizedekben nagy változásokon ment keresztül társadalmunk temetkezési, kegyeleti szokásának is helyt adhat. Bár régen ezt a fajta temetkezést pogány szokásnak tartották, ám a terjedését az urbanizáció is szükségessé tette, manapság pedig szinte mindennapossá vált.
Az egri önkormányzat tervei között szerepel az is, hogy
a hagyományos koporsós temetésen túl a mai, megváltozott igényeknek megfelelő végső búcsúzási lehetőségeket is biztosíthasson.
Az önkormányzati fenntartású temetők rendezésének keretében például a Lajosvárosi temető területét is bővítették, így a lehetőség adott lehet arra is, hogy azon valamilyen ehhez alkalmazkodó megoldást alakítsanak ki.
