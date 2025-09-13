54 perce
Nem kell Skóciáig menned, hogy élőben találkozhass a Roxforttal! - Ezeken a hevesi helyszíneken te is újraélheted a varázst
Ahogy beköszönt az ősz, és a ködös, borongós idő beborítja Heves vármegyét, mintha egy pillanatra mi is átlépnénk a varázsvilág küszöbét. A sárguló lombok alatt sétálva, a hűvös szélben, mintha Roxfort árnyai sejlenének fel a távolban. Bár a Harry Potter filmeket nem itt forgatták, a vármegye számos szeglete olyan, mintha a történet lapjairól elevenedett volna meg – most pedig elkalauzolunk néhány ilyen különleges helyre.
Beköszöntött az ősz, a borongós időjárás és a sárguló lombok pedig különleges hangulatot kölcsönöznek Heves vármegyének – olyat, ami könnyen eszünkbe juttathatja a Harry Potter-filmek világát. Bár a varázslóiskola tornyai és a roxforti folyosók messze innen állnak, akadnak olyan helyek a megyében, amelyek meglepően hasonló atmoszférát árasztanak. Ebben a cikkben olyan helyszíneket gyűjtöttünk össze, amelyek emlékeztethetnek a jól ismert filmes díszletekre. Elkalauzolunk a Bükki-erdők sűrűjébe, ahol szinte látni véljük a Tiltott Rengeteget, és bemutatjuk az egri Érseki Palota könyvtárát is, amely akár egy roxforti házkönyvtár is lehetne. Az Aktív Kalandor ezen kívül további helyszíneket is összegyűjtött, amelyek atmoszférájukkal könnyen elvarázsolják a Harry Potter-rajongókat.
Ha te is rajongsz a Harry Potter univerzumért, ezeket a helyszíneket ne hagyd ki
Az első és talán legvarázslatosabb helyszín, amit érdemes kiemelni, nem más, mint az egri Főegyházmegyei Könyvtár. A barokk épület díszes falai, a mennyezetet borító freskók, a faragott bútorok és a polcokon sorakozó több ezer régi kötet egészen különleges atmoszférát teremtenek – olyan érzésünk támadhat, mintha egyenesen a Roxfort falai közé léptünk volna be. A hely nyugodt, tekintélyt sugárzó hangulata leginkább a Griffendél ház klubhelyiségére vagy a roxforti házkönyvtárak egyikére emlékeztet.
A következő helyszín, amelyet nem hagyhatunk ki, a Bükk fenséges erdőségei. Ahogy a hatalmas fák között haladunk, a sűrű lombkorona alig engedi át a fényt, a köd pedig némán kúszik az avarral borított talaj fölött – a látvány és a hangulat szinte tökéletes mása a híres Tiltott Rengetegnek. A Bükk különösen ősszel idézi meg a Harry Potter világának misztikus erdeit: a színesedő levelek, a párás levegő, a csendet megtörő neszek és a természet vad, érintetlen szépsége.
Ha a Roxfort Expressz élményére vágynál, érdemes ellátogatni Budára, a Gyermekvasúthoz, amely a maga nemében páratlan látványosság. Itt a gyermekek irányítják a vonatok közlekedését, miközben a budai erdőben kanyargó pályán zakatol a pöfékelő mozdony. A hangulat és a látvány olyan, mintha egyenesen a Roxfort Expresszen ülnél - ajánlja az Aktív Kalandor.
Végül, de nem utolsó sorban érdemes megemlíteni a Kőröshegyi Völgyhidat, amely meglepő módon emlékeztet a Skóciában található híres viaduktra, amin a Roxfort Expressz zakatol. Az átkelés a hídon már önmagában is különleges élmény, és a távolból nézve könnyen felfedezhetjük a hasonlóságot a két szerkezet között. Bár a Völgyhídon nem közlekedik vonat, Harry és Ron autós kalandjait ismerve talán így is elképzelhetjük, hogy egy varázslatos utazáson járnánk.
