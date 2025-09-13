Nem kell Skóciáig menned, hogy élőben találkozhass a Roxforttal! - Ezeken a hevesi helyszíneken te is újraélheted a varázst

Beköszöntött az ősz, a borongós időjárás és a sárguló lombok pedig különleges hangulatot kölcsönöznek Heves vármegyének – olyat, ami könnyen eszünkbe juttathatja a Harry Potter-filmek világát. Bár a varázslóiskola tornyai és a roxforti folyosók messze innen állnak, akadnak olyan helyek a megyében, amelyek meglepően hasonló atmoszférát árasztanak. Ebben a cikkben olyan helyszíneket gyűjtöttünk össze, amelyek emlékeztethetnek a jól ismert filmes díszletekre. Elkalauzolunk a Bükki-erdők sűrűjébe, ahol szinte látni véljük a Tiltott Rengeteget, és bemutatjuk az egri Érseki Palota könyvtárát is, amely akár egy roxforti házkönyvtár is lehetne. Az Aktív Kalandor ezen kívül további helyszíneket is összegyűjtött, amelyek atmoszférájukkal könnyen elvarázsolják a Harry Potter-rajongókat.

Az Érseki Palota Könyvtára is egy kiváló úti cél, ami beleilleszthető a Harry Potter túra útvonalába

Fotó: Tóth Tibor / Magyar Nemzet

Ha te is rajongsz a Harry Potter univerzumért, ezeket a helyszíneket ne hagyd ki

Az első és talán legvarázslatosabb helyszín, amit érdemes kiemelni, nem más, mint az egri Főegyházmegyei Könyvtár. A barokk épület díszes falai, a mennyezetet borító freskók, a faragott bútorok és a polcokon sorakozó több ezer régi kötet egészen különleges atmoszférát teremtenek – olyan érzésünk támadhat, mintha egyenesen a Roxfort falai közé léptünk volna be. A hely nyugodt, tekintélyt sugárzó hangulata leginkább a Griffendél ház klubhelyiségére vagy a roxforti házkönyvtárak egyikére emlékeztet.

