Hevesben is felpörgött a használt autók piaca, ezekért a típusokért rohamozzák a kereskedőket

Augusztusban a DataHouse előzetes adatai szerint 75 ezer személygépkocsi cserélt gazdát a hazai használtautó-piacon, 8,3 százalékkal több, mint egy évvel korábban. Ez a mennyiség csaknem eléri az év előző hónapjainak átlagát, vagyis az idei augusztusban kimaradt az az egyszeri szezonális visszaesés, amelyet tavaly ilyenkor tapasztalhattunk.

– Továbbra is nagy fordulatszámon pörög a hazai használtautó-piac, amely az év eddigi részében az előző év hasonló, szintén igen aktív időszakához képest is további 2,9 százalékkal nagyobb forgalmat bonyolított le. Ezzel ismét komoly esély van arra, hogy éves szinten is megdől az összforgalom tavaly beállított 907 ezres csúcsa – mondta Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója. – A folyamatot támogatja, hogy a reálbérek emelkedésével tovább zajlik a lakosság jövedelmi helyzetének rendeződése, amit az immár zajló választási kampányban akár további juttatások is erősíthetnek még. Ugyanakkor az még nem látszik világosan, hogy a most induló 3 százalékos lakáshitel lehetősége összességében mennyire fogja vissza az autóvásárlásokat azáltal, hogy a potenciális vásárlók a megtakarításaikat tömegesen a hitelhez szükséges önerő előteremtésére fordítják majd.

Élénkült a használtautó-piac Fotó: Nagy Balázs/szoljon.hu

A magyarországi használtautó-piacon gazdát cserélő személyautók csaknem fele az alsó-középkategóriából, illetve a kisautók közül kerülnek ki. Az alsóközépkategória legnépszerűbb modelljei az Opel Astra (a teljes forgalom 4,95 százalékát adja ez a modell), a Ford Focus (2,83 százalék), a Volkswagen Golf (2,65 százalék), és a Skoda Octavia (2,43 százalék). A kisautók listáját magasan a Suzuki Swift (3,63 százalék) vezeti, amelyet az Opel Corsa (1,94 százalék) és a Skoda Fabia (1,47 százalék) követnek. A leggyakoribb tíz modell között a felsőközépkategória a Volkswagen Passattal (2,66 százalék), a BMW 3-as szériával (2,14 százalék), valamint az idén szintén az első tíz modell közé kapaszkodó Audi A4-gyel (1,47 százalék) képviselteti magát.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!