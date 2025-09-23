2 órája
Hevesben is felpörgött a használt autók piaca, ezekért a típusokért rohamozzák a kereskedőket
Augusztusban közel 75 ezer személygépkocsi cserélt gazdát Magyarországon, ami 8,3 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. A használtautó-piac ezzel az év eddigi forgalmát megközelítő szinten zárt, és újra esély van arra, hogy 2025-ben megdőljön a tavalyi rekord.
Augusztusban a DataHouse előzetes adatai szerint 75 ezer személygépkocsi cserélt gazdát a hazai használtautó-piacon, 8,3 százalékkal több, mint egy évvel korábban. Ez a mennyiség csaknem eléri az év előző hónapjainak átlagát, vagyis az idei augusztusban kimaradt az az egyszeri szezonális visszaesés, amelyet tavaly ilyenkor tapasztalhattunk.
– Továbbra is nagy fordulatszámon pörög a hazai használtautó-piac, amely az év eddigi részében az előző év hasonló, szintén igen aktív időszakához képest is további 2,9 százalékkal nagyobb forgalmat bonyolított le. Ezzel ismét komoly esély van arra, hogy éves szinten is megdől az összforgalom tavaly beállított 907 ezres csúcsa – mondta Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója. – A folyamatot támogatja, hogy a reálbérek emelkedésével tovább zajlik a lakosság jövedelmi helyzetének rendeződése, amit az immár zajló választási kampányban akár további juttatások is erősíthetnek még. Ugyanakkor az még nem látszik világosan, hogy a most induló 3 százalékos lakáshitel lehetősége összességében mennyire fogja vissza az autóvásárlásokat azáltal, hogy a potenciális vásárlók a megtakarításaikat tömegesen a hitelhez szükséges önerő előteremtésére fordítják majd.
A magyarországi használtautó-piacon gazdát cserélő személyautók csaknem fele az alsó-középkategóriából, illetve a kisautók közül kerülnek ki. Az alsóközépkategória legnépszerűbb modelljei az Opel Astra (a teljes forgalom 4,95 százalékát adja ez a modell), a Ford Focus (2,83 százalék), a Volkswagen Golf (2,65 százalék), és a Skoda Octavia (2,43 százalék). A kisautók listáját magasan a Suzuki Swift (3,63 százalék) vezeti, amelyet az Opel Corsa (1,94 százalék) és a Skoda Fabia (1,47 százalék) követnek. A leggyakoribb tíz modell között a felsőközépkategória a Volkswagen Passattal (2,66 százalék), a BMW 3-as szériával (2,14 százalék), valamint az idén szintén az első tíz modell közé kapaszkodó Audi A4-gyel (1,47 százalék) képviselteti magát.
Miközben a használtautó-piacon 2025 első nyolc hónapjában gazdát cserélő 620 ezer személyautó mennyisége 2,9 százalékkal magasabb az előző év hasonló időszakában regisztrált 602 ezer 800-as értéknél, az importált használt autók száma ugyanebben a periódusban 83 ezer 100 darab volt, ami közel 15 százalékkal múlja felül az egy évvel korábban mért 72 ezer 340-es értéket.
A témában portálunkon is több ízben írtuk, az őszi kereslet megugrásról Tóth Máté, a Shick-R Kft. ügyvezető igazgatója nyilatkozott nekünk, aki elmondta, van emelkedés szeptemberben az eladásokban, de nem óriási hullám. Náluk általában húsz körüli darabszámú használt autó van, havonta 8-10-et adnak el, ilyenkor például 12 cserél gazdát. A nyár, különösen az augusztus hullámvölgyet jelent az autóvásárlásokban, ilyenkor sokan nyaralnak és az értékesítők is szabadságra mennek. A szeptemberi növekedés tulajdonképpen bepótolja az augusztusi elmaradást, ilyenkor váltják valóra a nyár végi vásárlási elhatározásokat.
Laskovics Pétertől, az AHB Autócentrum ügyvezetőjétől megtudtuk, a használat autók kereskedelmében hagyományosan az augusztus és a december a leggyengébb hónap, de az idei nyárban a július kiemelkedő volt és az augusztus is jobb a sok éves átlagnál. Szeptember is jól indult. Úgy látja, leginkább a készlet nagysága az, ami befolyásolja a forgalmat, ha sok az eladó autó, több darabot tudnak hirdetni, több a vásárló is, ha a több adás-vétel miatt a készlet csökken, akkor az érdeklődés is kevesebb.
