Konferencia

2 órája

Határon túlról is érkeztek az egri cukorbeteg napra

Eger adott otthont a 20. Nemzetközi Diabétesz Találkozónak és Konferenciának, amelyre az ország minden részéről és a határon túlról is érkeztek résztvevők. A háromnapos rendezvényt a 25 éves jubileumát ünneplő Cukorbetegek Egri Egyesülete szervezte.

Az ország különböző tájairól, s a határon túlról is sokan ellátogattak Egerbe a huszadik alkalommal megrendezett Nemzetközi Diabétesz Találkozóra és Konferenciára. A háromnapos esemény szervezője a Cukorbetegek Egri Egyesülete, amely idén ünnepli fennállásának 25. évfordulóját. A konferencián Vágner Ákos, Eger polgármestere is köszöntötte a résztvevőket.

Megtelt a Bartakovics Béla Közösségi Ház terme a konferenciára Fotó: Huszár Márk
Megtelt a Bartakovics Béla Közösségi Ház terme a konferenciára Fotó: Huszár Márk


– Ez a mai nap egy közösség ünnepe, egy olyan közösségé, mely negyed százada dolgozik fáradhatatlanul. Az egyesület kiemelkedő szerepet játszik városunk civil és egészségügyi életében – hangsúlyozta. 

Hozzátette, a cukorbetegség korunk egyik népbetegsége, éppen ezért kulcsfontosságú a figyelemfelhívás, az egészségtudatosság erősítése.

– Ezeket az értékeket képviseli az egyesület – emelte ki Vágner Ákos.

A résztvevőket dr. Stankovics Éva, a Markhot Ferenc Kórház főigazgatója is köszöntötte. Mint mondta, az egriek nagyon vendégszeretőek, ezt bizonyítja a ez az esemény is.

– A kórházban célunk, hogy hidakat építsünk a lakosság, a potenciális betegek, az ellátottak között. Ebben nagyon fontos szerepe van az Cukorbetegek Egri Egyesületének – mondta.

A találkozó szakmai programjai között előadások és kerekasztal-beszélgetések kaptak helyet, ahol neves orvosok és egészségügyi szakemberek osztották meg tapasztalataikat, legfrissebb ismereteiket, valamint készségesen válaszoltak a résztvevők kérdéseire. A konferencia így nemcsak a tudásmegosztás, hanem a párbeszéd és a közösségformálás fontos színterévé is vált.

XX. Egri Nemzetközi Cukorbeteg Találkozó

Fotók: Huszár Márk/heol.hu

 

