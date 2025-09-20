A vasútállomás bombázására emlékeztek Hatvanban

Az amerikai bombázás több tucat ember életét követelte, a város pedig hosszú időre gyászba borult. A tragikus eseményre emlékeztek most szombaton Hatvanban, a megemlékezésen a térség országgyűlési képviselője, Szabó Zsolt is részt vett.

A hatvani vasútállomás lebombázásra emlékeztek.

Forrás: Albert Péter/heol.hu

– 1944 szeptember 20-án 12:50-kor szörnyű dolog történt Hatvanban, az amerikai hadsereg repülőgépei lebombázták az utasokkal teli vasútállomást. Szörnyű dolog, mert rengeteg civil áldozatot, szörnyű dolog, mert megfélemlétési célnak szánták, nagyon sok olyan utas volt, akit be sem tudtak utána azonosítani, nagyon sok olyan utas volt, akit a hozzátartózók hiába vártak, soha nem érkezett haza. A háború szörnyű, dolog, ezért vagyunk a háború ellen, ezért szavazunk meg minden olyan döntést, ami a háború ellen szól. Ezért nem támogatjuk és segítjük azokat a feleket, akik a harcban részt vesznek és háborúznak. Mi a békét és a nyugalmat szeretjük, akkor lehet alkotni, ha béke és nyugalom van. Eljöttem, hogy tiszteletemet tegyem, mindig megható érzés visszagondolni azokra, akik akkor itt maradtak, nem élték túl ezt a csapást. Én azt kívánom, hogy többet ilyen soha ne legyen – írta közösségi oldalán Szabó Zsolt.