MÁV

1 órája

Lassabban érnek célba a vonatok a hatvani vonalon

Címkék#vasútvonal#MÁV#közlekedés

Pécel és Isaszeg között sorompóhiba lassítja a forgalmat. A hatvani vasútvonalon késésekre is lehet számítani.

Heol.hu

Pécel és Isaszeg között egy meghibásodott sorompó lassítja a közlekedést. A hatvani vasútvonalon a kedd délutáni órákban hosszabb eljutási időre és rövidebb útvonalon közlekedő járatokra is lehet számítani - olvasható a MÁV-csoport oldalán. 

A hatvani vasútvonalon késésekre is lehet számítani.
Forrás: Albert Péter/Heol.hu

Bevezetett változások: 

Budapestről Gödöllő – Hatvan felé:

  • A Kőbánya felsőről 14:10-kor Gödöllőre induló S80-as vonat (3116) csak Rákostól közlekedik
  • A Kőbánya felsőről 14:02-kor Egerbe induló Agria InterRégió (IR 5504) Rákoson is megáll
    Hatvan – Gödöllő felől Budapest felé:
  • A Gödöllőről 13:16-kor Kőbánya felsőre elindult S80-as vonat (3175) csak Rákosig közlekedik

Egy állami gondozásban élő kisfiú ugrott ki a Füzesabonyból induló személyvonat ablakán Taktaharkány közelében.

 

 

