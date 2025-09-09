MÁV
1 órája
Lassabban érnek célba a vonatok a hatvani vonalon
Pécel és Isaszeg között sorompóhiba lassítja a forgalmat. A hatvani vasútvonalon késésekre is lehet számítani.
Pécel és Isaszeg között egy meghibásodott sorompó lassítja a közlekedést. A hatvani vasútvonalon a kedd délutáni órákban hosszabb eljutási időre és rövidebb útvonalon közlekedő járatokra is lehet számítani - olvasható a MÁV-csoport oldalán.
Bevezetett változások:
Budapestről Gödöllő – Hatvan felé:
- A Kőbánya felsőről 14:10-kor Gödöllőre induló S80-as vonat (3116) csak Rákostól közlekedik
- A Kőbánya felsőről 14:02-kor Egerbe induló Agria InterRégió (IR 5504) Rákoson is megáll
Hatvan – Gödöllő felől Budapest felé:
- A Gödöllőről 13:16-kor Kőbánya felsőre elindult S80-as vonat (3175) csak Rákosig közlekedik
