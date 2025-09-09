Lassabban érnek célba a vonatok a hatvani vonalon

Pécel és Isaszeg között egy meghibásodott sorompó lassítja a közlekedést. A hatvani vasútvonalon a kedd délutáni órákban hosszabb eljutási időre és rövidebb útvonalon közlekedő járatokra is lehet számítani - olvasható a MÁV-csoport oldalán.

A hatvani vasútvonalon késésekre is lehet számítani

Bevezetett változások:

Budapestről Gödöllő – Hatvan felé:

A Kőbánya felsőről 14:10-kor Gödöllőre induló S80-as vonat (3116) csak Rákostól közlekedik

A Kőbánya felsőről 14:02-kor Egerbe induló Agria InterRégió (IR 5504) Rákoson is megáll

Hatvan – Gödöllő felől Budapest felé:

A Gödöllőről 13:16-kor Kőbánya felsőre elindult S80-as vonat (3175) csak Rákosig közlekedik

