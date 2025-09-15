Vészesen terjed egy fertőző betegség a szomszéd megyében!

Egy borsodi kisvárosban, Ongán július végén ütötte fel a fejét a fertőző sárgaság. A városnapi rendezvény is elmaradt, majd augusztus végén úgy tűnt, csökkent a betegek száma. Szeptember közepére azonban drámai fordulat következett be, a hepatitis A megbetegedések száma közel ötszörösére ugrott – írja a Boon.hu. Azonban, ahogy azt írják, szeptember közepére közel ötszörösére emelkedett a megbetegedések aránya. Egyre súlyosabb értékben nő a hepatitis A fertőzöttek száma Borsodban.

Figyelmeztetnek a szakemberek, a hepatitis A jelen van

Fotó: Csapó Balázs

A Heol-on mi is írtunk megbetegedésekről még nyár elején, s akkor arról is írtunk, hogy a vírus fertőzött személyek székletével, egy háztartásban élők között szoros kontaktus útján, közösségekben közös mosdóhasználattal terjed. Fertőzést okozhat széklettel szennyezett víz, jég, szennyezett vízzel locsolt, vagy szennyezett kézzel érintett étel is.