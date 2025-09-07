2 órája
Borlovag-választás, szilvás gombóc-evő verseny, bányász-és vadásznap - sok minden történt a hétvégén
Szeptember első hétvégéjén is rengeteg rendezvény közül lehetett válogatni. A hétvégi események közt volt olaszrizling fesztivál, szilva nap, bányásznap is.
Ezen a hétvégén sem unatkoztunk Heves vármegyében. Sok településen tartottak valamilyen rendezvényt, amelyre várták a résztvevőket. S hogy mi minden történt szeptember első hétvégéjén? Mutatjuk a hétvégi eseményeket.
A legjelentősebb hétvégi események Hevesben:
- Olaszrizling Fesztivál
Szombaton tartották a XIV. Egerszóláti Olaszrizling Fesztivált. Mint korábban írtunk róla, a rendezvény reggel 8 órakor főzőversennyel indult, majd 10:30-kor a szüreti felvonulás következett a templomban megáldott koszorúval.
– Egerszólátnak külön sajátossága, hogy egy olyan borfajta termőhelye Magyarországon, amiről méltán lett híres a település – mondta köszöntő beszédében dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő.
Az ünnepségen Tuza Ferenc volt polgármester, az Egerszóláti Olaszrizling Borlovagrend elnöke Egerszólátért kitüntető díjat kapott. Kérdésünkre elmondta, hogy meglepte a kitüntetés, nem számított rá. Hozzátette, hogy a közösségért élt, és jelenleg is amit tud, megtesz. Kitért arra is, hogy idén jó a szőlőtermés, bár kevesebb, mint szokott lenni.
A nap fénypontjaként két új borlovagot is avattak: Farkas Gedeon, a verpeléti Varsányi Pincészet Kft. ügyvezetője és Győrffy Zoltán, a Magyar Borszakírók Körének elnöke és az olaszrizling szakértője a próbák teljesítése után az Egerszóláti Olaszrizling Borlovagrend tagjává vált.
Új borlovagokat avattak, kitüntetést adtak át: így telt az Olaszrizling Fesztivál Egerszóláton
- Szilva Nap
Szilvásváradon rengetegen kilátogattak a XXII. Szilva Napra, amelynek nyitó ünnepségén megerősítették a testvérvárosi együttműködést a szlovákiai Szádalmással. Szaniszló László és Slavomír Zubriczky polgármesterek elmondták, hogy a két település között szoros és jó kapcsolat van.
A települések népdalköreinek fellépése és Rozsnyói Tánciskola műsora után szilvás gombóc-evő verseny következett, amelyet gyermek kategóriában Kiss Félix Marcell, felnőtt kategóriában pedig Szabó Csaba nyert meg.
A nap során fellépett az Egri Majorette Egyesület, majd zenés színházi előadással, kerekasztal-beszélgetéssel, versenyekkel és koncertekkel folytatódtak a programok. A nap során volt a szilvás sütemények versenye, szilvapálinkák zsűrizése, szilva-totó, helyben sütött szilvalekváros krumplilaska, szilvás gombóc, szilvás sütemények és szilvapálinka kóstolás. A gyermekeket várta a Fabatka Porta népi játszótere, valamint kézműves foglalkozásra, csillámtetoválásra, arcfestésre lehetett jelentkezni.
Szilva napi szenzáció: gyerekek és felnőttek viaskodtak a gombócokkal + fotók, videó
- Ünnepeltek a bányászok
Az idei jubileumi bányásznap eseményei Gyöngyösön szombaton zajlottak, de 75. alkalom ünnepi eseményeit már pénteken megtartotta a visontai MVM Mátra Energia Zrt. a negyven éves bükkábrányi bányájában.
Délelőtt a Bányász Szakszervezet Gyöngyösi Alapszervezetének nyugdíjasai emlékeztek az egykori közös munkára, azokra a kollégákra, akik már nem lehetnek köztünk. Megünnepelték jubiláló tagjaikat is. A délben kezdődött mátraalji – és azzal párhuzamosan a bükkábrányi – nyilvános rendezvényen számos gyerekeknek és felnőtteknek szóló programmal várták vendégeket.
- Kihirdették a Lajosváros Csillagát
A hagyományteremtő céllal megrendezett Közösségek a családokért elnevezésű program keretében nemcsak a felnőttek számára volt lehetőség a kikapcsolódásra, de a gyermekeket is várták különféle lehetőségekkel. Kihirdették azt is, ki lett a Lajosváros Csillaga.
A jelöltek között szerepelt Tóth Tiborné önkéntes, Bérczessy András televíziós szakember és Rázsi Botond Miklós pedagógus. A legtöbb szavazatot Rázsi Botond Miklós, az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium főigazgatója kapta, így ő nyerte el a Lajosváros Csillaga díjat.
- Fáklyás történelmi séta
Különleges hangulatú programon vehettek részt az érdeklődők Egerben szombaton este. A Valide Szultána fürdő névadójáról, az oszmán nők életéről és Eger török kori emlékeiről tudhattak meg többet a fáklyás séta során. A séta során megismerkedhettek az érdeklődők Eger török kori emlékeivel, valamint megtudhatták, kik is voltak a szultánák, és kiről nevezték el a Valide Szultána fürdőt.
A résztvevők megtudhattak különleges szépségápolási trükköket is, amelyeket a higiéniára és szépségre igényes oszmán nők bevetettek szemben a nyugati szokásokkal. Megismerhették a háremekben élő nők mindennapjait és az Egerben található oszmán emlékeket.
Az oszmán nők higiéniai és szépségtrükkjeit is megismerhették az egri történelmi séta résztvevői
- Falunap a Nagykertben
Az andornaktályai Nagykertben megtartott falunap és a községi önkormányzat testvértelepülési találkozója remek hangulatban telt. A Bethlen Gábor Alap támogatta rendezvényen az egészségsaroktól a gyermekprogramokon, koncerteken, zenén, táncon át egészen az esti utcabálig volt itt mindenféle attrakció. A Magyar Vöröskereszt közreműködésével voltak szűrőprogramok, de tartottak elsősegély bemutatót is. A lelki egészség ápolásához pedig az Eger RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat nyújtott segítséget az érdeklődőknek. Igénybe lehetett venni az Egri Család- és Gyermekjóléti Központ fogyatékossági tanácsadását is.
A gyerekeket sokszínű játszóbirodalom várta a Betyár Tanya játszóház jóvoltából, de volt ugrálóvár, arcfestés és csillámtetoválás, hajfonás, hennafestés és kézműves foglalkozás.
Fellépett a Fortuna Akrobatikus Rock'n Roll, a Dalma Dance Club, az EKKE Cheerleaders és az egri Obsitos Fúvószenekar. Bemutatkozott a Mihálygergéről érkezett Dobroda Együttes is.
A rendezvény ünnepi része délután 5 órakor kezdődött: az önkormányzat Községi Díszpolgári Címet adományozott Pócsik Jánosnak.7
- Vadásznap Felsőtárkányban
Az Országos Magyar Vadászkamara Heves Vármegyei Területi Szervezetének évről-évre kiemelkedő eseményét korábban rendszerint a Mátrában, legtöbbször Parádfürdőn tartották. A mostani rendezvény helyszíne a Bükk kapujaként is emlegetett falu, annak is a Sziklaforrás táplálta tavakat ölelő gyönyörű parkja. A vadásznap délelőtti nyitóünnepségére megtelt vendégekkel, vad- és halételfőző csapatokkal.
Polónyi György, az OMVK Heves vármegyei Területi Szervezetének elnöke beszédében nem hallgatta el a vármegyei vadásztársadalmat is érintő problémákat sem. Egyebek között olyan gondokra kell megoldást találniuk, mint a hivatásos vadászi létszám csökkenése, a vadásztársadalom egyfajta "elöregedése". Az elnök bejelentése szerint létrehoztak egy alapítványt a hivatásos vadászok segítésére.
Ünnepeltek a Heves vármegyei vadászok a Bükk kapujában – de komoly problémákról is szó esett
