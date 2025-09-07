Borlovag-választás, szilvás gombóc-evő verseny, bányász-és vadásznap - sok minden történt a hétvégén

Ezen a hétvégén sem unatkoztunk Heves vármegyében. Sok településen tartottak valamilyen rendezvényt, amelyre várták a résztvevőket. S hogy mi minden történt szeptember első hétvégéjén? Mutatjuk a hétvégi eseményeket.

A hétvégi események közt szüreti felvonulás is volt

Forrás: Nemes Róbert/Heol.hu

A legjelentősebb hétvégi események Hevesben:

Olaszrizling Fesztivál

Szombaton tartották a XIV. Egerszóláti Olaszrizling Fesztivált. Mint korábban írtunk róla, a rendezvény reggel 8 órakor főzőversennyel indult, majd 10:30-kor a szüreti felvonulás következett a templomban megáldott koszorúval.

– Egerszólátnak külön sajátossága, hogy egy olyan borfajta termőhelye Magyarországon, amiről méltán lett híres a település – mondta köszöntő beszédében dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő.

Az ünnepségen Tuza Ferenc volt polgármester, az Egerszóláti Olaszrizling Borlovagrend elnöke Egerszólátért kitüntető díjat kapott. Kérdésünkre elmondta, hogy meglepte a kitüntetés, nem számított rá. Hozzátette, hogy a közösségért élt, és jelenleg is amit tud, megtesz. Kitért arra is, hogy idén jó a szőlőtermés, bár kevesebb, mint szokott lenni.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A nap fénypontjaként két új borlovagot is avattak: Farkas Gedeon, a verpeléti Varsányi Pincészet Kft. ügyvezetője és Győrffy Zoltán, a Magyar Borszakírók Körének elnöke és az olaszrizling szakértője a próbák teljesítése után az Egerszóláti Olaszrizling Borlovagrend tagjává vált.