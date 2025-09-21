Ha itt van házad, aranybányán ülsz: ezek Heves vármegye legdrágább utcái

Az utóbbi időben gyorsult a lakásdrágulás, de az áremelkedés tempója még mindig elmarad a 2025 eleji ingatlanbefektetői roham idején látott szinttől az ingatlan.com lakásárindexének legfrissebb adatai szerint. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint a jelenlegi helyzetben egyszerre figyelhető meg a gyorsuló áremelkedés és a kínálat szűkülése is. Heves vármegye ingatlanpiaca is az elmúlt években jelentős változásokon ment keresztül. De vajon melyek azok az utcák, ahol a négyzetméterárak az egekbe szöktek? Arra kerestük a választ, melyek Heves vármegye legdrágább utcái.

Petőfi Sándor utca: így hívják Heves vármegye legdrágább utcái egyikét Fotó: Google

Az ingatlan.com oldalon több mint 3000 ház vár új gazdára. Hevesben jelenleg a legmagasabb áron Gyöngyössolymoson kínálják. A legdrágább utcában van olyan ingatlan a Petőfi utcában, melynek négyzetméterérét több mint 1 millió 400 ezer forintot kérnek. A második helyen már egri utca áll, a Garai Jánosban 1,3 milliót kérnek egy négyzetméterért.

Eger a TOP10-es listán hat utcával szerepel. A lista harmadik, ötödik, hetedik, nyolcadik, kilencedik és tizedik utcája is a vármegyeszékhelyen található. De a kimaradók is az agglomerációhoz tartoznak, ugyanis Demjén és Egerszalók fért még be a 10-be.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint a jelenlegi helyzet egy különleges kettősséget mutat: a kereslet továbbra is erős, a kínálat pedig egyre szűkösebb. Ez az egyensúlytalanság az árakat is gyorsítja, miközben az új lakások és családi házak száma nem nő olyan ütemben, hogy a piacot tehermentesítse.

A TOP 10-es listán négy város kapott helyet, ezek Heves vármegye legdrágább utcái

Az ingatlan.com hirdetései alapján Heves vármegye tíz legdrágább utcája sorrendben

Gyöngyössolymos, Petőfi utca 1,4 millió forint/négyzetméter Eger, Garai János utca 1,3 millió forint/négyzetméter Eger, Mecset utca, 1,2 millió forint/négyzetméter Egerszalók, Erdősor utca 1,2 millió forint/négyzetméter Eger, Merengő utca 1,2 millió forint/négyzetméter Demjén, Fűzfa utca 1,1 millió forint/négyzetméter Eger, Mocsáry Lajos utca 880 ezer/négyzetméter Eger, Buzogány utca 730 ezer/négyzetméter Eger, Garai János utca 664 ezer/négyzetméter Eger, Joó János utca 600 ezer/négyzetméter.

Heves vármegye ingatlanpiaca izgalmas képet mutat: Eger és környéke a prémium kategóriás utcáival vezeti a listát. A kínálat szűkülése és az áremelkedés üteme egyaránt fontos tényező, amelyet figyelembe kell venni a vásárlás során. A TOP10-es lista jól tükrözi, hogy a városi és agglomerációs lokációk egyaránt vonzóak a befektetők és a magánvásárlók számára, így Heves vármegye ingatlanpiacára továbbra is érdemes figyelni.