Újabb két finomság erősíti az egri térség gasztronómiai identitását
A Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Vendéglátó Mesterek Klubja ismét meghirdette a vármegyére jellemző tájételek pályázatát.
Két újabb különleges desszerttel bővült a Hevesi ízlelő programban szereplő tájételek köre. A pályázatok elbírálását követően a Vendéglátó Mesterek Klubjának szakmai zsűrije úgy döntött, hogy a LUMEN Étterem és a Manooka Kávézó desszertje is méltó a címre – számolt be róla a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara.
A Lumen Étterem és a Manooka Kávézó is desszerttel nevezett a pályázatra, előbbi "Kedvesem – a ropogós krémes csoda", utóbbi pedig a „Kedvesem – Szépasszony Titka” fantázianevű süteményével.
LUMEN Étterem – „Kedvesem – a ropogós krémes csoda”
A Hadnagy utcai étterem desszertje már megjelenésében is formabontó. A szilvamousse és a mézes diós-mogyorós grillázs találkozása a kecskesajt morzsával és a kakukkfűvel párolt szilvaszemekkel egy igazán emlékezetes gasztronómiai élményt nyújt.
Manooka Kávézó – „Kedvesem – Szépasszony Titka”
A Bajcsy-Zsilinszky úti kávézó alkotása diós piskótából, fűszeres borkrémből és borban áztatott mazsolából áll, tetején roppanós diós koronggal és pirított tökmaggal. A desszert az egri borvidék hangulatát idézi: illatos, gazdag és elegáns.
A minősítést Nagy Zoltán, a Vendéglátó Mesterek Klubjának elnöke, Török Zsuzsanna, cukrászmester, a Cukrász Tagozat elnöke, valamint Malácsik Tibor, pincér mester, sommelier és igazgatóhelyettes végezték.
A szervezők továbbra is várják az ételpályázatokat a Hevesi Ízlelő programra a vármegye vendéglátóhelyeitől. A cél, hogy minél több vendéglátóhely tudjon bekapcsolódni a Hevesi Ízlelő programba és erősítse a térség gasztronómiai identitását.
Több vendéglátóegység étele nyerte már el a Hevesi Ízelítő minősítést. Legutóbb Macsinka Jánossal a Macaok séfjével beszélgettünk, hogy a Macok Bisztró szintén nevezett a Hevesi Ízlelő tájétel pályázatra egy főétellel: a szarvasgerincük édesburgonyával, áfonyával, céklával és ördögszekér gombával pedig meg is kapta a minősítést a zsűritől.
