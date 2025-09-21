Újabb két finomság erősíti az egri térség gasztronómiai identitását

Két újabb különleges desszerttel bővült a Hevesi ízlelő programban szereplő tájételek köre. A pályázatok elbírálását követően a Vendéglátó Mesterek Klubjának szakmai zsűrije úgy döntött, hogy a LUMEN Étterem és a Manooka Kávézó desszertje is méltó a címre – számolt be róla a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara.

Forrás: hkik.hu

A Lumen Étterem és a Manooka Kávézó is desszerttel nevezett a pályázatra, előbbi "Kedvesem – a ropogós krémes csoda", utóbbi pedig a „Kedvesem – Szépasszony Titka” fantázianevű süteményével.

LUMEN Étterem – „Kedvesem – a ropogós krémes csoda”

A Hadnagy utcai étterem desszertje már megjelenésében is formabontó. A szilvamousse és a mézes diós-mogyorós grillázs találkozása a kecskesajt morzsával és a kakukkfűvel párolt szilvaszemekkel egy igazán emlékezetes gasztronómiai élményt nyújt.

Manooka Kávézó – „Kedvesem – Szépasszony Titka”

A Bajcsy-Zsilinszky úti kávézó alkotása diós piskótából, fűszeres borkrémből és borban áztatott mazsolából áll, tetején roppanós diós koronggal és pirított tökmaggal. A desszert az egri borvidék hangulatát idézi: illatos, gazdag és elegáns.

A minősítést Nagy Zoltán, a Vendéglátó Mesterek Klubjának elnöke, Török Zsuzsanna, cukrászmester, a Cukrász Tagozat elnöke, valamint Malácsik Tibor, pincér mester, sommelier és igazgatóhelyettes végezték.

A szervezők továbbra is várják az ételpályázatokat a Hevesi Ízlelő programra a vármegye vendéglátóhelyeitől. A cél, hogy minél több vendéglátóhely tudjon bekapcsolódni a Hevesi Ízlelő programba és erősítse a térség gasztronómiai identitását.

Több vendéglátóegység étele nyerte már el a Hevesi Ízelítő minősítést. Legutóbb Macsinka Jánossal a Macaok séfjével beszélgettünk, hogy a Macok Bisztró szintén nevezett a Hevesi Ízlelő tájétel pályázatra egy főétellel: a szarvasgerincük édesburgonyával, áfonyával, céklával és ördögszekér gombával pedig meg is kapta a minősítést a zsűritől.