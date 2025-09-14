szeptember 14., vasárnap

A hevesi TikTokkerek bejárják az ország minden települését

A három Heves vármegyei fiatal először Hevest járta be. Ez az út annyira jól sikerült, hogy a hevesi TikTokkerek további vármegyéket is célba vettek: legutóbb Borsod-Abaúj-Zemplénben jártak.

Néhány éve három hevesi fiatal elhatározta, hogy először a saját megyéjét járja be, minden települést alaposan felfedezve. A kaland annyira megtetszett nekik, hogy a hevesi TikTokkerek sorra vették a többi megyét is. A Boon.hu cikke szerint legutóbb Borsod-Abaúj-Zemplén volt a cél: augusztusban öt nap alatt, Borsodnádasdtól egészen Szomolyáig utaztak – a légvonalban alig 30 kilométeres távból végül 2200 kilométer lett. A „Két Férfi meg még egy Férfi” nevű csapat – ma már csak ketten vannak – a Megyetúra-sorozat legújabb állomásáról mesélt a Boon.hu-nak.

A YouTube-on, Instagramon és TikTokon is ismert kalandorok az elmúlt négy évben minden felkeresett megyében végiglátogatták az összes települést: autóval, sátorozva, éjjel-nappal úton. A három barát – Juhász Patrik, Tarnai Adrián és Ulaki Erik – iskolai poénból egymást „magázzák”, és a videóikban önfeledt, gyakran belsős humorral teli utazásokat mutatnak be.

A hevesi TikTokkerek története

A történet a Covid-időszakban kezdődött, amikor a trió úgy döntött, felfedezi Magyarország rejtett kincseit. Előbb Heves vármegye minden települését keresték fel, majd jött sorban Nógrád (2022), Jász-Nagykun-Szolnok (2023), Pest (2024), idén pedig Borsod-Abaúj-Zemplén. Az útjaikról készült fotók és videók egyre népszerűbbek, a követők ma már a tervezésben is részt vesznek, sőt sokszor a helyszíneken is várják őket.

A borsodi körút augusztus 6-án indult, az első éjszakát sátorban töltötték, útközben pedig kilátókat, várakat, víztározókat, nemzeti parkokat fedeztek fel. Többször átlépték a szlovák határt is, és számtalan kisebb faluban lelkes helyiek fogadták őket ajándékkal, bátorítással. Az út végére mindketten kellemesen csalódtak: a változatos táj, a Zemplén és a Bükk szépsége, a barátságos emberek mind maradandó élményt jelentettek számukra.

– Furcsa volt a hegy- és dombvidékek után a síkság. Élveztük, hogy ebben a hatalmas megyében olyan sokféle domborzat, sokféle táj megtalálható. És jó, hogy emelt törisek voltunk az iskolában mindketten. Mindenképp megálltunk például a muhi csata emlékművénél – mondták a Boon.hu-nak.

@ferfiakvlog Heves megye összes települése 2 nap alatt, melyik legyen a kövi megye❓️💥#foryoupage #foryou #for #nekedbelegyen #nekedbelegyen❤️ #neked #2ferfi #2férfi #2ferfimegmegegyferfi #gyöngyös ♬ Nature - Efraimpasaribu

A fiúk már a következő megye kiválasztására készülnek, amit a rajongók szavazhatnak meg. A Borsod-Abaúj-Zemplénben töltött öt nap legemlékezetesebb pillanatait bemutató videó hamarosan megjelenik a csatornáikon.

Ha kedvet kaptál a túrázáshoz, ezt a cikkünket ne hagyd ki, nem csak nyáron érdemes felkeresni ezeket a helyeket:

 

