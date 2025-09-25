2 órája
Emelkedik az építményadó Egerben, mutatjuk, kiknek
Kölcsönről, titkos szavazásról vitáztak az egri közgyűlés szeptemberi ülésén. A hódmezővásárhelyi rendőrkapitányról is beszélt az egyik képviselő. Emelkedik az építményadó Egerben, de nem mindenkinek.
A szeptemberi egri közgyűlésen napirend előtt Domán Dániel (MKKP) képviselő a közbeszéd állapotáról, világpolitikai eseményekről és Szabó Zsolt hódmezővásárhelyi rendőrkapitány haláláról beszélt. Felszólalásának lényege volt, hogy Eger mint kisváros maradjon meg békés helynek, ahol nem a gyűlölködés a jellemző.
Néma főhajtás a hódmezővásárhelyi rendőrkapitánynak
A hódmezővásárhelyi rendőrkapitány munkája és emléke előtt egy perces néma főhajtással tisztelgett a közgyűlés. Vágner Ákos válaszában felolvasott egy hozzászólást, amely Domán Dániel egy posztja alatt volt, s ami arról szólt, hogy az összes fideszest ki kellene rángatni az épületből és felakasztani a családjával együtt. Mint mondta, mivel Domán letörölte a hozzászólást, úgy sejti, nem ért vele egyet, de ez megmutatja a közbeszéd jelenlegi állapotát Vágner szerint az ellenzék részéről.
Nem csak a rendőröket, a tűzoltókat is kérdezhették a képviselők. Az első napirendi pont a katasztrófavédelem beszámolója volt. A tűzoltóság kérte, hogy a felvonulási pontok szabadon tartásának ellenőrzésében segítsen a hivatal. Gömöri László alpolgármester megköszönte a tűzoltók hősies munkáját, Gál Judit alpolgármester szintén köszönetet mondott nekik. Plachi Péter tűzoltó ezredes tolmácsolta Szunyog Zoltán tűzoltó ezredes, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójának kérését: támogassák abban, hogy jövőre egy nagy katasztrófavédelmi versenyt rendezhessenek a városban.
Elavult rendeletek deregulációjával folytatódott a közgyűlés. Olyan régi rendeleteket módosítanának, mint például az, amelyik rendelkezik róla, hogy Eger helyezze ki a nemzeti színű lobogót Szarvaskőben ünnepnapokon.
A költségvetés módosításánál arról a félmilliárdos kölcsönről kezdtek el vitatkozni a képviselők, amelyről mi is beszámoltunk. Domán Dániel (MKKP) szerint a hitelfelvétel nem jó irány, ahogy az épületek eladása sem az szerinte. Vágner Ákos ismételten elmondta, hogy rossz költségvetési rendszerű önkormányzatot örököltek, ezen szeretnének változtatni, illetve az a cél, hogy ne fussanak ki a pénzből és teljesíteni tudják a kötelező feladatokat idén.
Emelik az építményadót Egerben, ám nem a lakosságot, hanem például a bankokat köteleznék arra, hogy többet fizessenek: a pénzügyi intézményi, hitelintézeti, pénzügyi vállalkozási, biztosítási, egyéb pénzügyi tevékenység céljára szolgáló építmények, a szerencsejáték céljára szolgáló építmények, a gyorsétterem láncok építményei után emelik az adómértéket. Jövőre az építményadó maximuma 3 ezer 059 forint négyzetmétereként.
A grémium döntött arról is, hogy a jövőben hányan és hogyan kezdeményezhessen titkos szavazást az ülésen. Bognár Ignác szerint elég lenne az is, ha 5 képviselő kezdeményezhetné, hogy titkos szavazást tartsanak a korábbi 6 képviselő helyett, hiszen csökkent a közgyűlés létszáma. Ezt azonban nem szavazták meg.
