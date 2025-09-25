Emelkedik az építményadó Egerben, mutatjuk, kiknek

A szeptemberi egri közgyűlésen napirend előtt Domán Dániel (MKKP) képviselő a közbeszéd állapotáról, világpolitikai eseményekről és Szabó Zsolt hódmezővásárhelyi rendőrkapitány haláláról beszélt. Felszólalásának lényege volt, hogy Eger mint kisváros maradjon meg békés helynek, ahol nem a gyűlölködés a jellemző.

Az egész közgyűlés néma főhajtással tisztelgett a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány emlékére Fotó: Huszár Márk/heol.hu

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Néma főhajtás a hódmezővásárhelyi rendőrkapitánynak

A hódmezővásárhelyi rendőrkapitány munkája és emléke előtt egy perces néma főhajtással tisztelgett a közgyűlés. Vágner Ákos válaszában felolvasott egy hozzászólást, amely Domán Dániel egy posztja alatt volt, s ami arról szólt, hogy az összes fideszest ki kellene rángatni az épületből és felakasztani a családjával együtt. Mint mondta, mivel Domán letörölte a hozzászólást, úgy sejti, nem ért vele egyet, de ez megmutatja a közbeszéd jelenlegi állapotát Vágner szerint az ellenzék részéről.