Lemaradtál a holdfogyatkozásról? Ne aggódj, 2025-ben lesz még mit kémlelni az égbolton

Vasárnap a teljes holdfogyatkozás narancssárga fénye világította be az eget, és olvasóink lelkesen megörökítették ezt a ritka jelenséget. Az időjárás azonban nem volt mindenütt kegyes, sok helyen felhők takarták el a vérhold látványát. A 2025-ös év még számos izgalmas égi eseményt tartogat azok számára, akik rajonganak az éjszakai égbolt különleges varázsáért. Az év második felében több különleges holdfázist is megfigyelhetünk, melyek nemcsak lenyűgöző látványt nyújtanak, hanem tudományos szempontból is figyelemre méltóak.

A holdfogyatkozás csodálatos látványt nyújtott

Forrás: Nemes Róbert

Október 7. – Az év első szuperholdja

Október elején érkezik az év első szuperholdja. Ez azt jelenti, hogy a Hold ekkor áll a legközelebb a Földhöz, így nagyobbnak és fényesebbnek látszik, mint egy átlagos telihold. Ez az égi jelenség lenyűgöző látványt nyújt, és különleges alkalmat teremt az égboltnézésre és a csillagászat iránt érdeklődők számára.

November 5. – Az év legnagyobb és legfényesebb holdja

Novemberben még különlegesebb eseményre számíthatunk: az év legnagyobb és legfényesebb holdja fog megjelenni az égen. Ez a jelenség különösen látványos, hiszen a Hold ilyenkor még közelebb kerül a Földhöz, és intenzívebb fényt bocsát ki, ami drámai élményt nyújt az éjszakai égbolt szerelmeseinek.

December 5. – Az év utolsó szuperholdja

Az év utolsó jelentős holdeseménye december 5-én lesz, amikor az utolsó szuperholdat figyelhetjük meg 2025-ben. Ez a telihold is közel lesz hozzánk, így nagyobbnak és ragyogóbbnak tűnik majd, mint egy szokványos telihold. Ez a látványosság méltó lezárása lesz az év égi eseményeinek.

