szeptember 9., kedd

Ádám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

9 órája

Lemaradtál a holdfogyatkozásról? Ne aggódj, 2025-ben lesz még mit kémlelni az égbolton

Címkék#szuperhold#holdfogyatkozás#vérhold

Az év hátralévő részében több látványos égi jelenség is látható lesz hazánkban. A vasárnapi holdfogyatkozás sajnos többeknek okozott csalódást, hiszen a felhők miatt sok helyről nem volt látható.

Heol.hu

Vasárnap a teljes holdfogyatkozás narancssárga fénye világította be az eget, és olvasóink lelkesen megörökítették ezt a ritka jelenséget. Az időjárás azonban nem volt mindenütt kegyes, sok helyen felhők takarták el a vérhold látványát. A 2025-ös év még számos izgalmas égi eseményt tartogat azok számára, akik rajonganak az éjszakai égbolt különleges varázsáért. Az év második felében több különleges holdfázist is megfigyelhetünk, melyek nemcsak lenyűgöző látványt nyújtanak, hanem tudományos szempontból is figyelemre méltóak.

A holdfogyatkozás csodálatos látványt nyújtott
A holdfogyatkozás csodálatos látványt nyújtott
Forrás: Nemes Róbert

Október 7. – Az év első szuperholdja

Október elején érkezik az év első szuperholdja. Ez azt jelenti, hogy a Hold ekkor áll a legközelebb a Földhöz, így nagyobbnak és fényesebbnek látszik, mint egy átlagos telihold. Ez az égi jelenség lenyűgöző látványt nyújt, és különleges alkalmat teremt az égboltnézésre és a csillagászat iránt érdeklődők számára.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

November 5. – Az év legnagyobb és legfényesebb holdja

Novemberben még különlegesebb eseményre számíthatunk: az év legnagyobb és legfényesebb holdja fog megjelenni az égen. Ez a jelenség különösen látványos, hiszen a Hold ilyenkor még közelebb kerül a Földhöz, és intenzívebb fényt bocsát ki, ami drámai élményt nyújt az éjszakai égbolt szerelmeseinek.

December 5. – Az év utolsó szuperholdja

Az év utolsó jelentős holdeseménye december 5-én lesz, amikor az utolsó szuperholdat figyelhetjük meg 2025-ben. Ez a telihold is közel lesz hozzánk, így nagyobbnak és ragyogóbbnak tűnik majd, mint egy szokványos telihold. Ez a látványosság méltó lezárása lesz az év égi eseményeinek.

A holdfogyatkozás a szomszéd megyében is csodálatos látványt nyújtott:

A szomszéd megyében csodálatos fotókon örökítették meg a holdfogyatkozást, ide kattintva megtekinthetik!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu