A vérhold misztikuma – Ilyen volt a teljes holdfogyatkozás Heves vármegyében
Vasárnap este Heves megyében is megfigyelhető volt a ritka teljes holdfogyatkozás, amikor a Hold vöröses fényben ragyogott az égen. Bár az időjárás nem volt ideális, olvasóink több helyről is megörökítették ezt a különleges égi jelenséget.
Vasárnap este már javában zajlik a teljes holdfogyatkozás, a látvány egyszerre hátborzongató és lenyűgöző...lehetne. A „vérhold” ritka égi jelenség, amely csak tiszta égbolt mellett mutatja meg magát teljes pompájában – nehéz levenni róla a szemet. Sajnos azonban ma este az időjárás Heves vármegyében nem a legmegfelelőbb a megfigyeléshez, de kitartó olvasóink megpróbálták megörökíteni ezt az égi jelenséget.
Holdfogyatkozás Hevesben
Sajnos nem mindenkinek sikerült az áhított fotó, volt, aki humorral próbálta leplezni csalódottságát és egy szalálmit photoshoppolt az égre.
Miért válik vérvörössé a Hold?
A holdfogyatkozás titokzatos szépségét a Föld légköre adja. Amikor a Hold teljesen a bolygónk árnyékába kerül, elvileg el kellene tűnnie – ám a légkör megtöri és szétszórja a napfényt. A rövidebb hullámhosszú fények kiszűrődnek, a hosszabb, vöröses árnyalatú sugarak viszont eljutnak a Holdig, amely ettől kapja hátborzongató színét. Ez ugyanaz a jelenség, amely a naplementéket is mélyvörössé festi. A „vérhold” tehát nem más, mint egy teljes holdfogyatkozás, amelyben a természet különleges optikai játéka tárul elénk. Bár a látvány misztikus és sokak számára baljóslatú, valójában teljesen természetes égi jelenségről van szó, amely telihold idején, a Föld és a Hold pályájának pontos találkozásakor következik be - írja a Köpönyeg.
Olvasóink fotói közül válogattunk, hiszen páran el tudták kapni a ritka égi jelenséget.
A vasárnapi holdfogyatkozás olvasóink szemévelFotók: Beküldött fotó
