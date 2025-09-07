szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

Helyi közélet

56 perce

A vérhold misztikuma – Ilyen volt a teljes holdfogyatkozás Heves vármegyében

Címkék#holdfogyatkozás#vérhold#égbolt

Vasárnap este Heves megyében is megfigyelhető volt a ritka teljes holdfogyatkozás, amikor a Hold vöröses fényben ragyogott az égen. Bár az időjárás nem volt ideális, olvasóink több helyről is megörökítették ezt a különleges égi jelenséget.

Heol.hu

Vasárnap este már javában zajlik a teljes holdfogyatkozás, a látvány egyszerre hátborzongató és lenyűgöző...lehetne.  A „vérhold” ritka égi jelenség, amely csak tiszta égbolt mellett mutatja meg magát teljes pompájában – nehéz levenni róla a szemet. Sajnos azonban ma este az időjárás Heves vármegyében nem a legmegfelelőbb a megfigyeléshez, de kitartó olvasóink megpróbálták megörökíteni ezt az égi jelenséget.

A holdfogyatkozás több helyről elég jól látható volt
Forrás: Beküldött fotó

Holdfogyatkozás Hevesben

Sajnos nem mindenkinek sikerült az áhított fotó, volt, aki humorral próbálta leplezni csalódottságát és egy szalálmit photoshoppolt az égre.

Szalálmi vagy a legfurcsább holdfogyatkozás, amit valaha láttunk?
Forrás: Beküldött fotó

Miért válik vérvörössé a Hold?

A holdfogyatkozás titokzatos szépségét a Föld légköre adja. Amikor a Hold teljesen a bolygónk árnyékába kerül, elvileg el kellene tűnnie – ám a légkör megtöri és szétszórja a napfényt. A rövidebb hullámhosszú fények kiszűrődnek, a hosszabb, vöröses árnyalatú sugarak viszont eljutnak a Holdig, amely ettől kapja hátborzongató színét. Ez ugyanaz a jelenség, amely a naplementéket is mélyvörössé festi. A „vérhold” tehát nem más, mint egy teljes holdfogyatkozás, amelyben a természet különleges optikai játéka tárul elénk. Bár a látvány misztikus és sokak számára baljóslatú, valójában teljesen természetes égi jelenségről van szó, amely telihold idején, a Föld és a Hold pályájának pontos találkozásakor következik be - írja a Köpönyeg.

Olvasóink fotói közül válogattunk, hiszen páran el tudták kapni a ritka égi jelenséget.

A vasárnapi holdfogyatkozás olvasóink szemével

Fotók: Beküldött fotó

 

