3 órája
Kormányprogram indul a GG Space-botrány károsult dolgozóinak megsegítésére
Horváth László, Gyöngyös és térsége országgyűlési képviselője közösségi oldalán jelentette be, hogy a kormány célzott intézkedéseket hoz a GG Space Kft. botrányában érintett dolgozók megsegítésére.
A gyöngyösi és gyöngyöstarjáni munkavállalók hónapok óta küzdenek elmaradt bérükért a GG Space Kft. botránya után. Most a kormány szeptember 15-től mintaprogramot indít Heves vármegyében, hogy megelőlegezze a fizetéseket az érintett dolgozóknak.
– Az olasz anyacég adócsaló tulajdonosa nem fizette ki mintegy 200 gyöngyöstarjáni és gyöngyösi munkavállalóját, becsapták és meglopták őket, majd elérhetetlenné váltak. A szakszervezetekkel közösen azonnal a munkavállalók mellé álltunk, minden eszközt bevetettünk, most itt a következő lépés. Szeptember 15-től a kormány célzott mintaprogramot indít Heves vármegyében, ami a 200 bajba került munkavállalónak nyújt jelentős segítséget a számukra járó munkabér kifizetésének megelőlegezésével” – írta Horváth László Facebook-oldalán.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Horváth hozzátette:
„A kormány a munkavállalók oldalán áll: nem engedjük, hogy meglopják a dolgozókat! Ami jár, az jár!”
Az új program részletei
A kormány ezért új programot indít, amelybe azok az álláskeresők és munkavállalók vonhatók be, akiknek legalább egy hónapja nem fizettek munkabért. Az adott munkáltató munkavállalóinak legalább 25 százaléka kell hogy érintett legyen, de minimum száz fő esetén igényelhető a támogatás akkor, ha legalább egy hónapot késik a munkabérek kifizetése. A program keretében legfeljebb egyhavi munkabér összegével megegyező támogatás igényelhető. A visszatérítendő támogatás összege a havi munkabér-elmaradás tekintetében a garantált bérminimum nettó összegéből kiindulva maximum 230 ezer forint lehet – számolt be a program részleteiről a Magyar Nemzet.
A napilap cikkében hozzáteszi, hogy a támogatásról a programvégrehajtó OFA Nonprofit Kft. támogatói okiratot bocsát ki a munkavállaló vagy az álláskereső részére, és a visszatérítendő támogatást közvetlenül az egyén részére biztosítja. A támogatás nem érinti a munkavállaló munkabér-követelését, az továbbra is fennáll a munkáltató felé. A támogatást vissza kell fizetni a munkabér vagy a bérgaranciából történő kifizetés átutalását követő 30 napon, de legkésőbb a támogatás folyósítását követő egy éven belül.
Mi történt eddig a GG Space-botrányban?
Ahogy korábban már többször beszámoltunk róla, a Giovenzana International BV cég GG Space Kft-je a gyöngyösi és gyöngyöstarjáni telephelyének valamennyi dolgozóját elbocsátotta június 30-án. A kirúgott 165 munkavállaló június 17-én mindössze egy Messenger-üzenetben kapott hírt az elbocsátásukról.
Akkor sem a májusi, sem a júniusi bérüket, sem egyéb, jogos járandóságaikat nem kapták meg a dolgozók. Azt biztosan tudni, hogy a cég olasz tulajdonosai, Massimo Giovenzana és Paolo Cavadini áfacsalást követtek el.
A cégtulajdonosok ügyében az illetékes olasz bíróságon már ítélet is született, ami 1 év 11 hónap felfüggesztett börtönbüntetés, és 5 millió euró értékben vagyonelkobzás. A dolgozók időközben postán megkapták a kilépési papírokat, de azok több ponton is sértik a munkavállalók jogait. A dolgozókat képviselő dr. Szabó Imre Szilárd ügyvéd, munkajogász, a Munkástanácsok Országos Szövetsége alelnöke korábban botránynak nevezte a történteket, és a munkavállalók érdekében tett jogi lépések sorában megemlítette, hogy több beadványt intéztek az egri és a budapesti törvényszékhez, és stratégiai munkaügyi pereket is indítottak.
Az elmaradt fizetések, járandóságok egy részét már megkapták a dolgozók
Szeptember elején azt is megírtuk, hogy a 165 kirúgott dolgozó végre megkapta a májusi munkabérét:
Fizetett is meg nem is a tulajdonos - folytatódik a kirúgott mátraalji dolgozók harca
és az eddig elmaradt, jogos táppénz is megérkezett az érintett kismamákhoz:
Végre pénzespostás csengetett a kirúgott mátraalji kismamáknál
A GG Space Kft. ugyanakkor a júniusi bérrel, és egyéb járandóságokkal még mindig tartozik egykori munkavállalóinak.
Ilyet többet ne! Azonnal összepakoltattak mindent a gyöngyösi árussal, amikor ezt meglátták
Hú, de lebukott az egri piac egyik árusa! Lefoglalták tőle a komplett standot!
A Mátraalján lesz a legnagyobb fesztivál Hevesben - országosan is kiemelkedik a program