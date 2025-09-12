Kormányprogram indul a GG Space-botrány károsult dolgozóinak megsegítésére

A gyöngyösi és gyöngyöstarjáni munkavállalók hónapok óta küzdenek elmaradt bérükért a GG Space Kft. botránya után. Most a kormány szeptember 15-től mintaprogramot indít Heves vármegyében, hogy megelőlegezze a fizetéseket az érintett dolgozóknak.

Horváth László és a magyar kormány nem hagyja az út szélén a kirúgott mátraaljai dolgozókat.

Forrás: Horváth László / Facebook

– Az olasz anyacég adócsaló tulajdonosa nem fizette ki mintegy 200 gyöngyöstarjáni és gyöngyösi munkavállalóját, becsapták és meglopták őket, majd elérhetetlenné váltak. A szakszervezetekkel közösen azonnal a munkavállalók mellé álltunk, minden eszközt bevetettünk, most itt a következő lépés. Szeptember 15-től a kormány célzott mintaprogramot indít Heves vármegyében, ami a 200 bajba került munkavállalónak nyújt jelentős segítséget a számukra járó munkabér kifizetésének megelőlegezésével” – írta Horváth László Facebook-oldalán.

Horváth hozzátette:

„A kormány a munkavállalók oldalán áll: nem engedjük, hogy meglopják a dolgozókat! Ami jár, az jár!”

Az új program részletei

A kormány ezért új programot indít, amelybe azok az álláskeresők és munkavállalók vonhatók be, akiknek legalább egy hónapja nem fizettek munkabért. Az adott munkáltató munkavállalóinak legalább 25 százaléka kell hogy érintett legyen, de minimum száz fő esetén igényelhető a támogatás akkor, ha legalább egy hónapot késik a munkabérek kifizetése. A program keretében legfeljebb egyhavi munkabér összegével megegyező támogatás igényelhető. A visszatérítendő támogatás összege a havi munkabér-elmaradás tekintetében a garantált bérminimum nettó összegéből kiindulva maximum 230 ezer forint lehet – számolt be a program részleteiről a Magyar Nemzet.

A napilap cikkében hozzáteszi, hogy a támogatásról a programvégrehajtó OFA Nonprofit Kft. támogatói okiratot bocsát ki a munkavállaló vagy az álláskereső részére, és a visszatérítendő támogatást közvetlenül az egyén részére biztosítja. A támogatás nem érinti a munkavállaló munkabér-követelését, az továbbra is fennáll a munkáltató felé. A támogatást vissza kell fizetni a munkabér vagy a bérgaranciából történő kifizetés átutalását követő 30 napon, de legkésőbb a támogatás folyósítását követő egy éven belül.