Ötmillióra pereli Horváth Lászlót a férfi, aki a készenlétisek arcába kiabált + videó

- A rendőröket hazaárulózó, a Tisza „szeretetországát” építő Tamás 5 millió forintra perelt be, mert a csúnya kommentek miatt retteg! A bíróságon találkozunk, kifejezetten várom! - fűzte hozzá Horváth László, Gyöngyös és térsége országgyűlési képviselője ahhoz a videóhoz, amelyben sorolja, hogy az őt perbe fogó aktivista milyen panaszokkal élt a feljelentésben.

Horváth Lászlót beperelte a férfi, aki a rendőrök "arcába állt" Fotó: Origo

Horváth László felidézte, hogy mi történt áprilisban

A férfi az áprilisi hídfoglaláson fejtette ki a véleményét a rendőröknek, akik a tüntetést biztosították. Piros sapkás kutyák, hazaárulók - ehhez hasonló szavakat kiabált a trágárságok mellett.

- Rettegett, félt, szorongott és zárkózott lett. Mindezt onnan tudom, hogy beperelt. Feljelentett azért, mert én is közzétettem róla ezt a videót és sok csúnya komment született - mondta Horváth a legújabb posztjában.

A képviselő arra is kitért, hogy a feljelentés szerint megsértette a férfi emberi méltósághoz való jogát, becsületét, jó hírnevét. A férfi nyilvános bocsánatkérést és 5 millió forintot szeretne. A férfi arra hivatkozik, hogy nem mert kimozdulni otthonról a csúnya kommentek miatt, zárkózott lett és szorongott. Erre tanúi is vannak: az édesanyja és az édesapja. Horváth szerint viszont inkább a tiszás aktivistának kellene bocsánatot kérnie a rendőröktől.