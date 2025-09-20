Szinte túl szép, hogy igaz legyen: tényleg ennyire csodálatosak az egri szállodák?

Akár a belváros szívében, akár a festői Szépasszony-völgy közelében keresel szállást, a régió számos lehetőséget kínál a kikapcsolódásra – legyen szó egy csendes utcában megbúvó hotel nyugalmáról, egy családbarát wellnessközpontról vagy éppen egy különleges gasztróélményeket nyújtó helyről. Minden szállás más hangulatot és élményt kínál, így mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbbet.

Majdnem mindenki közel 5 csillagosra értékeli az Eger környéki hoteleket

Fotó: Huszár Márk

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Ezek a TOP hotelek Egerben

Eger és környéke szálláslehetőségei minden igényt kielégítenek: a város szívében, a Török Fürdő és az Érsekkert közelében elhelyezkedő hotelek a központi elhelyezkedés előnyeit ötvözik a csendes, nyugodt környezettel. Egyik vendég így fogalmazott:

A hotel mindenhez IS közel van, mégis csendes helyen helyezkedik el. A személyzet készséges, kedves, segítőkész, a reggeli választékos és finom. A közösségi terek nagyon hangulatosan, színesen vannak berendezve. Nagy méretű tetőtéri szobát vettünk ki, a berendezése új, modern. Az ágy nagyon kényelmes. A szoba tiszta. (Pont mint a képeken, nem csalódtunk.)

Az Egerszalókon található hotel szintén népszerű választás a kikapcsolódásra vágyóknak. A vendégek kiemelik a szobák tisztaságát és kényelmét:

A szobánk kényelmes és tiszta volt. Az ételek változatosak voltak, külön figyelve a szálloda afrikai jellegére és a különleges diéta szerint étkezőkre is. Ebédidőben próbáltuk az étlapos éttermet és a medencénél lévő snack bárt is, mindkét helyen kiváló ételeket kaptunk. A koktélok finomak és szemét gyönyörködtetőek.

A szálloda rugalmassága külön dicséretet érdemel. A vélemény írója elmesélte, hogy egy kapott utalványt kisgyermekkel nem tudtak igénybe venni. Ennek ellenére, az egerszalóki szálloda orvosolta a problémát gyorsan, és felajánlották a gyerekbarát testvérszállodájukba történő átfoglalást.