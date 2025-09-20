szeptember 20., szombat

Szinte túl szép, hogy igaz legyen: tényleg ennyire csodálatosak az egri szállodák?

Címkék#vendégszeretet#Eger#hotel#szálloda

Eger és környéke gazdag szálláslehetőségekben, ahol a városi kényelem és a természeti környezet harmóniája várja a látogatókat. Összegyűjtöttük a térség legjobban értékelt hoteleit és panzióit, hogy könnyebb legyen megtalálni az ideális helyet a pihenéshez.

Akár a belváros szívében, akár a festői Szépasszony-völgy közelében keresel szállást, a régió számos lehetőséget kínál a kikapcsolódásra – legyen szó egy csendes utcában megbúvó hotel nyugalmáról, egy családbarát wellnessközpontról vagy éppen egy különleges gasztróélményeket nyújtó helyről. Minden szállás más hangulatot és élményt kínál, így mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbbet.

Ezek a TOP hotelek Egerben

Eger és környéke szálláslehetőségei minden igényt kielégítenek: a város szívében, a Török Fürdő és az Érsekkert közelében elhelyezkedő hotelek a központi elhelyezkedés előnyeit ötvözik a csendes, nyugodt környezettel. Egyik vendég így fogalmazott:

A hotel mindenhez IS közel van, mégis csendes helyen helyezkedik el. A személyzet készséges, kedves, segítőkész, a reggeli választékos és finom. A közösségi terek nagyon hangulatosan, színesen vannak berendezve. Nagy méretű tetőtéri szobát vettünk ki, a berendezése új, modern. Az ágy nagyon kényelmes. A szoba tiszta. (Pont mint a képeken, nem csalódtunk.) 

 Az Egerszalókon található hotel szintén népszerű választás a kikapcsolódásra vágyóknak. A vendégek kiemelik a szobák tisztaságát és kényelmét:

A szobánk kényelmes és tiszta volt. Az ételek változatosak voltak, külön figyelve a szálloda afrikai jellegére és a különleges diéta szerint étkezőkre is. Ebédidőben próbáltuk az étlapos éttermet és a medencénél lévő snack bárt is, mindkét helyen kiváló ételeket kaptunk. A koktélok finomak és szemét gyönyörködtetőek.

A szálloda rugalmassága külön dicséretet érdemel. A vélemény írója elmesélte, hogy egy kapott utalványt kisgyermekkel nem tudtak igénybe venni. Ennek ellenére, az egerszalóki szálloda orvosolta a problémát gyorsan, és felajánlották a gyerekbarát testvérszállodájukba történő átfoglalást.

Az egri belváros közelében található másik hotel a hagyományos vendégszeretet mintapéldája

Azon kevés szállodák közé tartozik, ahol még mindig tartják a színvonalat, a manapság, máshol tapasztaltakkal szemben. A személyzet kedves, az ételek változatosak és bőségesek. Ugyan engem nem érint, de így is feltűnt az étel toleranciával küzdők részére kihelyezett pult. Itt nincs aki ne tudna jól lakni! Szuper hely!

-fogalmazott a vélemény írója. 

A Szépasszony-völgy közelsége különleges élményt nyújt a családos látogatóknak. Egy vendég így vélekedett:

—Nagyon jól éreztük magunkat két kisgyerekkel. A hely gyönyörű, a wellness is szuper volt. A szállás szobái tágasak, a személyzet kedves és segítőkész, a gyermekek részére minden szükséges kiegészítőt biztosítanak. A reggeli bőséges, ízletes, korlátlan gyümölcslével és kávéval. Az élménymedence és a játszótér a gyerekek számára is izgalmas programot kínál, miközben a szülők a környék szépségeiben gyönyörködhetnek.

Az Érsekkert mellett fekvő Gasztropanzió a gasztronómia szerelmeseinek kínál különleges élményt. Az itt tartózkodó család úgy írt a helyről, hogy érkezéstől távozásig fenomenális élményben volt részük. Mind a szobák, mind az apró részletek a vendég kényelmét szolgálják. A reggeli és az ebéd ízletes, figyelnek az allergénmentes étkezésre is.

Teljes értékű pihenésben volt részünk, minden kedves vendégnek meleg szívvel ajánljuk!

 – írta egy elégedett látogató. A panzió elhelyezkedése ideális: néhány perc sétára a város központjától, így a vendégek egyszerre élvezhetik a nyugalmat és a közelséget a programlehetőségekhez.

Nemcsak a szállodák, hanem az  éttermek is kiemelkedően teljesítenek Egerben – legutóbbi cikkünkben végignéztük az értékeléseket, és szinte mindegyik közelít az öt csillaghoz.

A jó értékelések ellenére, számos szállodában és étteremben találtak fogást a vendégek, erről ezekben a cikkekben írtunk:

 

