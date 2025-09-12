1 órája
Változott a határidő: már csak eddig ingyenes az életmentő oltás, utána 50 ezer forint
Korunk egyik népbetegségének visszaszorítása érdekében 2014 őszétől a Nemzeti Immunizációs Program része lett az a vakcina, amelyet az általános iskola 7. évfolyamába járó, 12. életévüket betöltött lányok számára a szülők/gondviselők térítésmentesen igényelhetik. A HPV elleni oltás akkor a leghatékonyabb, ha a nemi élet megkezdése előtt megkapják az érintett fiatalok.
A humán papillómavírus okozta daganatok - beleértve a méhnyakrákot is - megelőzésére szolgáló védőoltás a 2020/2021-es tanévtől ingyenes a 7. évfolyamba járó fiúk számára is. Az idei tanévben eredetileg szeptember 12-ig fogadták volna be a szülői beleegyező nyilatkozatot, melyben az érintett gyermekek GARDASIL-9 nevű, HPV elleni oltás beadását engedélyezhetik. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) azonban meghosszabbította a jelentkezési határidőt – így még pár napig gondolkodhatnak és cselekedhetnek a 12. életévüket betöltött gyermekek szülei. Az új dátum szeptember 18-a.
Az így meghosszabbított határidő értelmében a szükséges nyilatkozatokat kitöltve és aláírva legkésőbb szeptember 18-ig kell visszajuttatni az iskolákba. Csak így biztosítható az oltás térítésmentes beadatása: a határidő elmulasztása jogvesztő, azaz később a vakcina már csak receptre felírva vásárolható meg a gyógyszertárakban. A Gardasil-9 oltás ára egyes internetes források szerint 52 000 Ft és 56 900 Ft között változhat, mely gyógyszertáranként eltérő lehet.
Mit kell tudni az így ingyenesen igényelhető HPV elleni oltásról?
Az oltáshoz GARDASIL-9 elnevezésű vakcina biztosított, amely a HPV 9 típusa (6-os, 11-es, 16-os, 18-as, 31-es, 33-as, 45-ös, 52-es, 58-as) által okozott betegségek ellen nyújt védelmet.
Az egyik legnagyobb tévhit, mely körüllengi az oltást az, hogy a HPV elleni oltás csak a lányoknak fontos, hiszen a méhnyakrák ellen véd. Az kétségtelen tény, hogy az említett vírus okozza a méhnyakrákos megbetegedések közel 100%-át, de ez nem jelenti azt, hogy a fiúk, férfiak ne találkoznának a vírussal és náluk ne lenne egészségügyi kockázata.
A HPV többféle elváltozást és daganatot okozhat – nőknél és férfiaknál is.
– A humán papillomavírusnak több mint 200 típusa ismert, és ezek közül több nemcsak nőknél, hanem férfiaknál is elváltozásokhoz, de akár egyes daganatok kialakulásához is vezethet. A vírus okozhat szeméremtesti, hüvelyi, szájgarati, végbélnyílás körüli és hímvessződaganatot is. A HPV ezen kívül olyan kellemetlen, életminőséget rontó elváltozásokért is felel, mint például a nemi szervi szemölcsök egyes típusai. A fertőzött nők és férfiak is továbbadhatják a vírust partnereiknek – még akkor is, ha náluk nem okoz tüneteket – olvashatjuk a a HPV megelőzéséért, a nőgyógyászati daganattal érintettekért létrehozott Mályvavirág Alapítvány Facebook oldalán.
Ezért a HPV elleni védőoltás mindkét nem számára fontos. A fiúk oltásával nemcsak saját egészségüket védhetik, hanem hozzájárulnak a vírus terjedésének visszaszorításához
– teszik hozzá.
A védőoltás a szexuális élet megkezdése előtt a leghatékonyabb, felkészíti az immunrendszert arra, hogy későbbiekben a vírussal történő fertőződés esetén minél gyorsabban termeljen ellenanyagot. Fontos kiemelni, hogy a védőoltás nem helyettesíti a szűrővizsgálatokat, azaz a védőoltás és a felnőtt korban ajánlott szűrővizsgálat együtt nyújt hatékony védelmet.
Az oltást vármegyénkben is sokan kérik
Portálunk megkereste a Heves Vármegyei Kormányhivatalt, ahonnan azt a választ kaptuk, hogy a térítésmentes HPV elleni védőoltásokat iskolai kampányoltás keretében végzik. A 2025/2026-os tanévben a két oltásból álló oltási sorozat első részletének beadására októberben kerül sor, a második oltás 2026 áprilisában lesz esedékes.
– Az elmúlt hét esztendőben átlagosan a jogosultak háromnegyede élt az ingyenes lehetőséggel. Heves vármegyében az arány tavaly 73,8 % volt – ez több mint kétezer Heves vármegyei fiút és lányt jelent – tudtuk meg a Heves Vármegyei Kormányhivatal válaszából.
– Ugyan a gyermekeimnek még van néhány éve a 12. születésnapjukig, a lányomnak 1, a fiamnak valamivel több, mint 3. Érintettként fontosnak tartom, hogy az oltást mindketten megkapják, így remélem, még az ő idejükben is változatlanul lesz erre lehetőség. Abban az esetben, ha ez mégis változik, akkor kifizetem a vakcinák árát, de mindenképpen megkapják ezt a fajta védelmet is – mondta el a két gyermekét nevelő édesanya, Anikó.
