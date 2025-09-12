Változott a határidő: már csak eddig ingyenes az életmentő oltás, utána 50 ezer forint

Mit kell tudni az így ingyenesen igényelhető HPV elleni oltásról?

Az oltáshoz GARDASIL-9 elnevezésű vakcina biztosított, amely a HPV 9 típusa (6-os, 11-es, 16-os, 18-as, 31-es, 33-as, 45-ös, 52-es, 58-as) által okozott betegségek ellen nyújt védelmet.

Az egyik legnagyobb tévhit, mely körüllengi az oltást az, hogy a HPV elleni oltás csak a lányoknak fontos, hiszen a méhnyakrák ellen véd. Az kétségtelen tény, hogy az említett vírus okozza a méhnyakrákos megbetegedések közel 100%-át, de ez nem jelenti azt, hogy a fiúk, férfiak ne találkoznának a vírussal és náluk ne lenne egészségügyi kockázata.

A HPV többféle elváltozást és daganatot okozhat – nőknél és férfiaknál is.

– A humán papillomavírusnak több mint 200 típusa ismert, és ezek közül több nemcsak nőknél, hanem férfiaknál is elváltozásokhoz, de akár egyes daganatok kialakulásához is vezethet. A vírus okozhat szeméremtesti, hüvelyi, szájgarati, végbélnyílás körüli és hímvessződaganatot is. A HPV ezen kívül olyan kellemetlen, életminőséget rontó elváltozásokért is felel, mint például a nemi szervi szemölcsök egyes típusai. A fertőzött nők és férfiak is továbbadhatják a vírust partnereiknek – még akkor is, ha náluk nem okoz tüneteket – olvashatjuk a a HPV megelőzéséért, a nőgyógyászati daganattal érintettekért létrehozott Mályvavirág Alapítvány Facebook oldalán.

Ezért a HPV elleni védőoltás mindkét nem számára fontos. A fiúk oltásával nemcsak saját egészségüket védhetik, hanem hozzájárulnak a vírus terjedésének visszaszorításához

– teszik hozzá.