Ilyen idő ritkán van szeptemberben – íme a pénteki időjárás

A párásság megszűnése után sok napsütésre számíthatunk kevés fátyolfelhővel, csapadék nélkül. 26-28 fok körül alakul a csúcshőmérséklet -írja a Köpönyeg.

Milyen időjárás várható pénteken?

Forrás: Berán Dániel/Heol.hu

Túlnyomóan derült időre számíthatunk, de keleten, északkelet időnként kissé több lehet a felhő a napsütés mellett, de csapadék ott sem valószínű. A jellemzően nyugatias irányú légáramlás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 23 és 29 fok közé melegszik fel a levegő. Késő este általában 11, 20 fok valószínű - írja a HungaroMet.

Orvosmeteorológia

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.