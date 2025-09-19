Ilyen idő ritkán van szeptemberben – íme a pénteki időjárás

szeptember 19., péntek

A párásság megszűnése után sok napsütésre számíthatunk kevés fátyolfelhővel, csapadék nélkül. 26-28 fok körül alakul a csúcshőmérséklet -írja a Köpönyeg.

Túlnyomóan derült időre számíthatunk, de keleten, északkelet időnként kissé több lehet a felhő a napsütés mellett, de csapadék ott sem valószínű. A jellemzően nyugatias irányú légáramlás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 23 és 29 fok közé melegszik fel a levegő. Késő este általában 11, 20 fok valószínű - írja a HungaroMet.

Orvosmeteorológia

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

 

