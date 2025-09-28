Egy évtized híján 100 éves hölgyeket köszöntöttek Gyöngyösön

Mint a Facebook oldalára feltöltött bejegyzésében írta, élettörténetük, derűlátásuk és a közösség iránti figyelmük példát mutat mindannyiunknak. Nem csak az idősek világnapja alkalmából.

Szókovács Péter 90. születésnapján köszöntötte fel Szidónia nénit. Az idősek világnapja alkalmából emlékeztetett: a szépkorúak élettapasztalatát is ünnepeljük októberben.

Forrás: gyongyos.hu

– Az idősek köszöntése minden hónapban szép és hálás feladat, októberben pedig különösen, hiszen ekkor rendezzük meg a városi ünnepséget, az idősek világnapja alkalmából – tette hozzá Szókovács Péter a posztban.

Az így felköszöntött ünnepeltek közül kettőnek személyesen is átadhatta jókívánságait és a tisztelet virágait: Ilonka néni az otthonában fogadta a város első emberét, Szidónia néni pedig a hivatalban szeretett volna találkozni az elöljáróval.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A 90 éves Ilonka néni több mint fél évszázada, a bánya toborzása idején költözött a városba. Férjével közösen négy gyermeket neveltek fel itt, és elmondása szerint egész életét a munkának szentelte.

– Mindig van valami, amiért érdemes élni – fogalmazott az ünnepelt a gyongyos.hu portál cikkében, mert ugyan egészségi gondok is kísérik idős napjait, de derűlátása töretlen és kitartó.

Füleki Józsefné, Szidónia néni szintén 90. születésnapját ünnepelte, azt mondta, leginkább kertészkedéssel tölti napjait.

Az idősek világnapja mindenkié

Hamarosan minden nyugdíjast köszönt a város, hiszen október 2-án, 14 órakor kezdődik az idősek világnapjához kapcsolódó városi ünnepség, ahová külön meghívják azokat az idős párokat, akik idén ünneplik 50., 60. vagy 70. házassági évfordulójukat.