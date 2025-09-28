3 órája
Egy évtized híján 100 éves hölgyeket köszöntöttek Gyöngyösön
Szókovács Péter gyöngyösi polgármester két, 90 éves gyöngyösi hölgyet köszöntött fel születésnapjuk alkalmából. A város első embere azt mondta: októberben különösen nagy jelentősége van az ünneplésnek, hiszen jövő héten rendezik meg az idősek világnapja alkalmából szervezett városi ünnepséget is.
Mint a Facebook oldalára feltöltött bejegyzésében írta, élettörténetük, derűlátásuk és a közösség iránti figyelmük példát mutat mindannyiunknak. Nem csak az idősek világnapja alkalmából.
– Az idősek köszöntése minden hónapban szép és hálás feladat, októberben pedig különösen, hiszen ekkor rendezzük meg a városi ünnepséget, az idősek világnapja alkalmából – tette hozzá Szókovács Péter a posztban.
Az így felköszöntött ünnepeltek közül kettőnek személyesen is átadhatta jókívánságait és a tisztelet virágait: Ilonka néni az otthonában fogadta a város első emberét, Szidónia néni pedig a hivatalban szeretett volna találkozni az elöljáróval.
A 90 éves Ilonka néni több mint fél évszázada, a bánya toborzása idején költözött a városba. Férjével közösen négy gyermeket neveltek fel itt, és elmondása szerint egész életét a munkának szentelte.
– Mindig van valami, amiért érdemes élni – fogalmazott az ünnepelt a gyongyos.hu portál cikkében, mert ugyan egészségi gondok is kísérik idős napjait, de derűlátása töretlen és kitartó.
Füleki Józsefné, Szidónia néni szintén 90. születésnapját ünnepelte, azt mondta, leginkább kertészkedéssel tölti napjait.
Az idősek világnapja mindenkié
Hamarosan minden nyugdíjast köszönt a város, hiszen október 2-án, 14 órakor kezdődik az idősek világnapjához kapcsolódó városi ünnepség, ahová külön meghívják azokat az idős párokat, akik idén ünneplik 50., 60. vagy 70. házassági évfordulójukat.
