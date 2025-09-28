szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ünnep

3 órája

Egy évtized híján 100 éves hölgyeket köszöntöttek Gyöngyösön

Címkék#születésnap#Szókovács Péter#köszöntés#idősek világnapja

Szókovács Péter gyöngyösi polgármester két, 90 éves gyöngyösi hölgyet köszöntött fel születésnapjuk alkalmából. A város első embere azt mondta: októberben különösen nagy jelentősége van az ünneplésnek, hiszen jövő héten rendezik meg az idősek világnapja alkalmából szervezett városi ünnepséget is.

Makó-Szabó Diána

Mint a Facebook oldalára feltöltött bejegyzésében írta, élettörténetük, derűlátásuk és a közösség iránti figyelmük példát mutat mindannyiunknak. Nem csak az idősek világnapja alkalmából.

idősek világnapja
Szókovács Péter 90. születésnapján köszöntötte fel Szidónia nénit. Az idősek világnapja alkalmából emlékeztetett: a szépkorúak élettapasztalatát is ünnepeljük októberben.
Forrás: gyongyos.hu

– Az idősek köszöntése minden hónapban szép és hálás feladat, októberben pedig különösen, hiszen ekkor rendezzük meg a városi ünnepséget, az idősek világnapja alkalmából – tette hozzá Szókovács Péter a posztban.

Az így felköszöntött ünnepeltek közül kettőnek személyesen is átadhatta jókívánságait és a tisztelet virágait: Ilonka néni az otthonában fogadta a város első emberét, Szidónia néni pedig a hivatalban szeretett volna találkozni az elöljáróval.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A 90 éves Ilonka néni több mint fél évszázada, a bánya toborzása idején költözött a városba. Férjével közösen négy gyermeket neveltek fel itt, és elmondása szerint egész életét a munkának szentelte.
– Mindig van valami, amiért érdemes élni – fogalmazott az ünnepelt a gyongyos.hu portál cikkében, mert ugyan egészségi gondok is kísérik idős napjait, de derűlátása töretlen és kitartó.

Füleki Józsefné, Szidónia néni szintén 90. születésnapját ünnepelte, azt mondta, leginkább kertészkedéssel tölti napjait.

Az idősek világnapja mindenkié

Hamarosan minden nyugdíjast köszönt a város, hiszen október 2-án, 14 órakor kezdődik az idősek világnapjához kapcsolódó városi ünnepség, ahová külön meghívják azokat az idős párokat, akik idén ünneplik 50., 60. vagy 70. házassági évfordulójukat.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu