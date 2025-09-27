szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Idősek ünnepe

1 órája

Így köszöntötték Ostoroson a település időseit – dr. Pajtók Gábort is vendégül látták

Címkék#idősek köszöntése#Pajtók Gábor#idősek világnapja

Közeledik az október elseje, ami évtizedek óta az idősek világnapja. Pénteken Ostoroson látta vendégül a helyi időseket az önkormányzat. Az ünnepi délutánnak a Rédei Miklós Közösségi Színtér adott otthont, ahol dr. Pajtók Gábor, a térség országgyűlési képviselője is jelen volt.

Dr. Pajtók Gábor a Facebook oldalán tette közzé az ostorosi időseket ünneplő, jó hangulatú délutánon készült fotókat. Mint írta, az idősek világnapja arra emlékeztet bennünket, hogy milyen felbecsülhetetlen érték rejlik azok tapasztalatában, bölcsességében és szeretetében, akik egész életükön át építették közösségeiket, végső soron hazájukat.

Ostoroson köszöntötték a település szépkorú lakosait idősek világnapja alkalmából. A rendezvényen jelen volt dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő is.
Forrás: Dr. Pajtók Gábor  / Facebook

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

– Bátorítok minden fiatalt: figyeljünk az idősekre, tanuljunk tőlük, és adjunk minden nap egy apró gesztust, amellyel éreztetjük, hogy fontosak számunkra – fogalmazott a posztban.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu