Így köszöntötték Ostoroson a település időseit – dr. Pajtók Gábort is vendégül látták
Közeledik az október elseje, ami évtizedek óta az idősek világnapja. Pénteken Ostoroson látta vendégül a helyi időseket az önkormányzat. Az ünnepi délutánnak a Rédei Miklós Közösségi Színtér adott otthont, ahol dr. Pajtók Gábor, a térség országgyűlési képviselője is jelen volt.
Dr. Pajtók Gábor a Facebook oldalán tette közzé az ostorosi időseket ünneplő, jó hangulatú délutánon készült fotókat. Mint írta, az idősek világnapja arra emlékeztet bennünket, hogy milyen felbecsülhetetlen érték rejlik azok tapasztalatában, bölcsességében és szeretetében, akik egész életükön át építették közösségeiket, végső soron hazájukat.
– Bátorítok minden fiatalt: figyeljünk az idősekre, tanuljunk tőlük, és adjunk minden nap egy apró gesztust, amellyel éreztetjük, hogy fontosak számunkra – fogalmazott a posztban.
