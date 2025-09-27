Így köszöntötték Ostoroson a település időseit – dr. Pajtók Gábort is vendégül látták

Dr. Pajtók Gábor a Facebook oldalán tette közzé az ostorosi időseket ünneplő, jó hangulatú délutánon készült fotókat. Mint írta, az idősek világnapja arra emlékeztet bennünket, hogy milyen felbecsülhetetlen érték rejlik azok tapasztalatában, bölcsességében és szeretetében, akik egész életükön át építették közösségeiket, végső soron hazájukat.

Ostoroson köszöntötték a település szépkorú lakosait idősek világnapja alkalmából. A rendezvényen jelen volt dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő is.

Forrás: Dr. Pajtók Gábor / Facebook

– Bátorítok minden fiatalt: figyeljünk az idősekre, tanuljunk tőlük, és adjunk minden nap egy apró gesztust, amellyel éreztetjük, hogy fontosak számunkra – fogalmazott a posztban.