Erről árulkodnak az elváltozások, súlyos veszélyt jelezhet a bőr 65 év felett

Általánosságban elmondható, hogy a 65 és 74 év közötti korosztály tagjainak közel felénél található valamilyen kezelést igénylő bőrtünet. Ez pedig a kor előrehaladtával csak növekszik: 75 éves kor felett ez az arány még nagyobb. Az időskori bőrelváltozások kialakulásához életmódunk is hozzájárul: az egész életünk során minket ért UV-sugárzás éppúgy, mint egy esetleges krónikus betegség, és az azzal járó egyéb egészségügyi problémák.

Ugyan a bőr szárazsága hozzátartozik az öregedés természetéhez, hiszen csökken a hám lipid tartalma, a verejtékezés és a faggyú képződés is. Bizonyos esetekben hámlás, viszketés is megjelenhet ennek tüneteként, de a téli fűtési szezonban még gyakrabban. Ilyenkor a nem túl magas hőmérsékletűre felfűtött, megfelelő páratartalmú lakás lehet a védekezés eszköze, de hozzájárulhat a tünetek megjelenésének csökkentéséhez az is, ha legalább esténként hidratáló testápolóval ápoljuk testünk legnagyobb szervét, a bőrt. A megfelelő mennyiségű folyadék fogyasztása pedig az őszi, téli hónapokban is nagyon fontos!

– Idős korban nagyon gyakori jelenség a bőr viszketése. Ezt okozhatja a természetes bőrszárazság, de sok esetben különböző belgyógyászati betegségek (pl. cukorbetegség, vesebetegség, daganat) társuló tüneteiként is megjelenhetnek. Ugyanakkor nem lehet kizárni annak a lehetőségét sem, hogy ezek pszichés eredetű betegségként jelennek meg

– mondta el lapunk kérdésére dr. Ládi Éva, a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház bőrgyógyászati osztályának gondozóvezető főorvosa.

– Idős, vizelettartási nehézségekkel küzdő, vagy pelenkát viselő betegeknél jelentkezhetnek különböző gyulladások, de akár gombás fertőzés, bakteriális felülfertőződés is. A megelőzésben fontos szerepet játszanak a bőrvédő krémek, a megfelelő tisztálkodás, a gyakori pelenkacsere. A hosszasan ágyban fekvő hozzátartozóinkra figyeljünk oda, szükség esetén alkalmazzunk felfekvést meggátló matracot. Amennyiben lehetséges mozgassuk, ültessük ki őket, természetesen felügyelet mellett. Súlyosabb bőrtünetek esetében forduljanak a háziorvoshoz, vagy szakorvoshoz – tanácsolta dr. Ládi Éva.