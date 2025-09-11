szeptember 11., csütörtök

Legnagyobb szervünk a bőr

Erről árulkodnak az elváltozások, súlyos veszélyt jelezhet a bőr 65 év felett

Címkék#Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház#szemölcs#bőr

Sokan nem is gondolnánk, de nem csak a nyári hónapokban, hanem az év többi szakaszában is tudatosan kell figyelnünk bőrünk egészségére. A fokozott figyelem pedig kiemelten fontos akkor, ha a nyugdíjaskorúak védelméről van szó: az időskori bőrelváltozások náluk gyakrabban fordulnak elő.

Makó-Szabó Diána

Általánosságban elmondható, hogy a 65 és 74 év közötti korosztály tagjainak közel felénél található valamilyen kezelést igénylő bőrtünet. Ez pedig a kor előrehaladtával csak növekszik: 75 éves kor felett ez az arány még nagyobb. Az időskori bőrelváltozások kialakulásához életmódunk is hozzájárul: az egész életünk során minket ért UV-sugárzás éppúgy, mint egy esetleges krónikus betegség, és az azzal járó egyéb egészségügyi problémák.

időskori bőrelváltozások
Az időskori bőrelváltozások a kor előrehaladtával egyre gyakoribbá válhatnak. Képünk illusztráció.
Fotó: Török János

Ugyan a bőr szárazsága hozzátartozik az öregedés természetéhez, hiszen csökken a hám lipid tartalma, a verejtékezés és a faggyú képződés is. Bizonyos esetekben hámlás, viszketés is megjelenhet ennek tüneteként, de a téli fűtési szezonban még gyakrabban. Ilyenkor a nem túl magas hőmérsékletűre felfűtött, megfelelő páratartalmú lakás lehet a védekezés eszköze, de hozzájárulhat a tünetek megjelenésének csökkentéséhez az is, ha legalább esténként hidratáló testápolóval ápoljuk testünk legnagyobb szervét, a bőrt. A megfelelő mennyiségű folyadék fogyasztása pedig az őszi, téli hónapokban is nagyon fontos!

– Idős korban nagyon gyakori jelenség a bőr viszketése. Ezt okozhatja a természetes bőrszárazság, de sok esetben különböző belgyógyászati betegségek (pl. cukorbetegség, vesebetegség, daganat) társuló tüneteiként is megjelenhetnek. Ugyanakkor nem lehet kizárni annak a lehetőségét sem, hogy ezek pszichés eredetű betegségként jelennek meg

 – mondta el lapunk kérdésére dr. Ládi Éva, a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház bőrgyógyászati osztályának gondozóvezető főorvosa.

– Idős, vizelettartási nehézségekkel küzdő, vagy pelenkát viselő betegeknél jelentkezhetnek különböző gyulladások, de akár gombás fertőzés, bakteriális felülfertőződés is. A megelőzésben fontos szerepet játszanak a bőrvédő krémek, a megfelelő tisztálkodás, a gyakori pelenkacsere. A hosszasan ágyban fekvő hozzátartozóinkra figyeljünk oda, szükség esetén alkalmazzunk felfekvést meggátló matracot. Amennyiben lehetséges mozgassuk, ültessük ki őket, természetesen felügyelet mellett. Súlyosabb bőrtünetek esetében forduljanak a háziorvoshoz, vagy szakorvoshoz – tanácsolta dr. Ládi Éva.

Az UV hatása összeadódva is okozhat időskori bőrelváltozást

– Az évtizedek alatt elszenvedett napfény okozta bőrkárosodás hatására idős korban megszaporodhat a jóindulatú, de a rosszindulatú szemölcsök megjelenése is. A bőrünk "emlékszik". Éppen ezért nagyon fontos, hogy évente vegyünk részt a különböző bőrgyógyászati szűrővizsgálaton, ahol ezeket a szemölcsöket speciális eszközökkel vizsgálják meg. Ezzel egy időben felfedezhetők az esetleges rosszindulatú elváltozások. Ha egy szemölcs vérzik, hirtelen növekedésnek indul, vagy kisebesedik időben forduljunk szakorvoshoz. Szerencsére a rosszindulatú bőrgyógyászati elváltozások nagy része a szükséges sebészeti beavatkozás után gyógyul – foglalta össze a főorvos asszony.

 

 

