szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Még csak körül sem nézett!

1 órája

Lefotózták a hevesi férfit, amint a szemetét a bokrok alá szórta - már fel is jelentették

Címkék#illegális hulladéklerakó#feljelentés#hulladék

Markazon a jármű rendszáma és az elkövető fotója a bizonyíték a jogsértésre. Az illegális hulladék lerakása - a legsúlyosabb esetekben - börtönbüntetéssel is szankcionálható a módosított hulladéktörvény szerint.

Szabó István

Az járművéből illegális hulladékot pofátlan nyugalommal kipakoló elkövetőt kaptak lencsevégre Markazon. Az esetről dr. Ferencz Domonkos jegyző adott hírt pénteken a település közösségi oldalán.

Az illegális hulladéklerakásért már akár börtönbüntetés is járhat
Az illegális hulladék lerakásáért már akár börtönbüntetés is járhat
Forrás: Markaz / Facebook

– Tájékoztatom a tisztelt lakosokat, hogy a Markaz, Tóparti körúton illegálisan hulladékot elhelyező „ismeretlen személyű” elkövetővel szemben a mai napon rendőrségi feljelentést terjesztettünk elő. Az elkövető beazonosítása - a gépjármű rendszáma és fényképfelvételek alapján - reményeik szerint gyors és eredményes lesz. Köszönjük a településen élők hozzáállást, hogy rögzítették az elkövetés pillanatát – fogalmazott dr. Ferencz Domonkos Markaz Facebook-oldalán.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Az illegális hulladék lerakása Heves vármegyében hatalmas gond

A hulladéktörvény 2021. évi módosítása óta a legsúlyosabb esetekben akár a börtönbüntetést is kockáztatják az illegális szemetelők. Portálunkon is gyakori hír, hogy Hevesben is sok a baj velük azóta is. Tavaly az üres üvegtől a számítógépen át a sírkőig állt a szemét Domoszló határában. A gyöngyössolymosi önkénteseknek lótrágyában turkálva kellett összeszedni az illegális hulladékot a község határában található Bábakő környékén. Szeméthegyek siralmas látványa fogadja a gyöngyösoroszi szőlőikbe érkező gazdákat is. Karácsondon pedig már belterületi ingatlanokról is tonnaszámra kellett elszállíttatni az illegális szeméthegyeket az idén.  

 

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu