Lefotózták a hevesi férfit, amint a szemetét a bokrok alá szórta - már fel is jelentették

Az járművéből illegális hulladékot pofátlan nyugalommal kipakoló elkövetőt kaptak lencsevégre Markazon. Az esetről dr. Ferencz Domonkos jegyző adott hírt pénteken a település közösségi oldalán.

Az illegális hulladék lerakásáért már akár börtönbüntetés is járhat

Forrás: Markaz / Facebook

– Tájékoztatom a tisztelt lakosokat, hogy a Markaz, Tóparti körúton illegálisan hulladékot elhelyező „ismeretlen személyű” elkövetővel szemben a mai napon rendőrségi feljelentést terjesztettünk elő. Az elkövető beazonosítása - a gépjármű rendszáma és fényképfelvételek alapján - reményeik szerint gyors és eredményes lesz. Köszönjük a településen élők hozzáállást, hogy rögzítették az elkövetés pillanatát – fogalmazott dr. Ferencz Domonkos Markaz Facebook-oldalán.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!