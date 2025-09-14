55 perce
Lefotózták a hevesi férfit, amint a szemetét a bokrok alá szórta - már fel is jelentették
Markazon a jármű rendszáma és az elkövető fotója a bizonyíték a jogsértésre. Az illegális hulladék lerakása - a legsúlyosabb esetekben - börtönbüntetéssel is szankcionálható a módosított hulladéktörvény szerint.
Az járművéből illegális hulladékot pofátlan nyugalommal kipakoló elkövetőt kaptak lencsevégre Markazon. Az esetről dr. Ferencz Domonkos jegyző adott hírt pénteken a település közösségi oldalán.
– Tájékoztatom a tisztelt lakosokat, hogy a Markaz, Tóparti körúton illegálisan hulladékot elhelyező „ismeretlen személyű” elkövetővel szemben a mai napon rendőrségi feljelentést terjesztettünk elő. Az elkövető beazonosítása - a gépjármű rendszáma és fényképfelvételek alapján - reményeik szerint gyors és eredményes lesz. Köszönjük a településen élők hozzáállást, hogy rögzítették az elkövetés pillanatát – fogalmazott dr. Ferencz Domonkos Markaz Facebook-oldalán.
Börtönnel játszanak az illegális szemetelők, Hevesben is sok a baj velükTavaly módosította az országgyűlés a hulladéktörvényt, amely akár börtönbüntetést is kilátásba helyez a szemetelőkkel szemben. A jogszabály ismeretének hiánya, illetve nemtörődömség miatt azonban továbbra is hegyekben áll az illegális szemét szerte megyénkben.
Az illegális hulladék lerakása Heves vármegyében hatalmas gond
A hulladéktörvény 2021. évi módosítása óta a legsúlyosabb esetekben akár a börtönbüntetést is kockáztatják az illegális szemetelők. Portálunkon is gyakori hír, hogy Hevesben is sok a baj velük azóta is. Tavaly az üres üvegtől a számítógépen át a sírkőig állt a szemét Domoszló határában. A gyöngyössolymosi önkénteseknek lótrágyában turkálva kellett összeszedni az illegális hulladékot a község határában található Bábakő környékén. Szeméthegyek siralmas látványa fogadja a gyöngyösoroszi szőlőikbe érkező gazdákat is. Karácsondon pedig már belterületi ingatlanokról is tonnaszámra kellett elszállíttatni az illegális szeméthegyeket az idén.
