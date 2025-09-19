szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

Félelmetes

2 órája

Szörnyűséget találtak az egri iskolánál! Ilyen látványra egy szülő sincs felkészülve – fotóval

Címkék#tű#Eger#gesztenye

Ledöbbentő látvány bújt meg a gesztenyék között Egerben. A Kodály Zoltán utcában vette észre a nem mindennapi dolgot az anyuka.

Heol.hu

Elég bosszantó, mikor olyan dolgokat találunk a természetben, amik nem illenek oda, főleg, ha valaki más testében is volt. Egy injekciós tűt talált valaki Egerben, a Kodály Zoltán utácban. A tárgyat Facebook-on tette közzé egy név nélküli tag péntek délután.

Ilyen látványra egy szülő sincs felkészülve
Forrás: Facebook

Kedves gyerekes anyukák! Gesztenyeszedés közben nagyon figyeljetek oda!

- írta bejegyzésében.

Lassan már ki se lehet a gyerekeket engedni még a szabadba sem

- érkezett rá a dühös reakció.

Augusztusban teljesen kiakadt egy egri kutyás, mert a Kodály Zoltán utcában nem szedik össze a kutyaürüléket a gazdik. Egy Facebook csoportban közzétettek egy kérést, amely ez ellen irányul.

Szeptember közepén az „Egerben láttam, hallottam” Facebook-csoportban arról számolt be valaki, hogy a Joó János óvoda előtt egy kedves kis játékmajmot találtak. Egy anyuka és kislánya napját tette szebbé az ismeretlen ajándékozó.

 

 

