Szörnyűséget találtak az egri iskolánál! Ilyen látványra egy szülő sincs felkészülve – fotóval

Elég bosszantó, mikor olyan dolgokat találunk a természetben, amik nem illenek oda, főleg, ha valaki más testében is volt. Egy injekciós tűt talált valaki Egerben, a Kodály Zoltán utácban. A tárgyat Facebook-on tette közzé egy név nélküli tag péntek délután.

Ilyen látványra egy szülő sincs felkészülve

Forrás: Facebook

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Kedves gyerekes anyukák! Gesztenyeszedés közben nagyon figyeljetek oda!

- írta bejegyzésében.

Lassan már ki se lehet a gyerekeket engedni még a szabadba sem

- érkezett rá a dühös reakció.