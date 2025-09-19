2 órája
Szörnyűséget találtak az egri iskolánál! Ilyen látványra egy szülő sincs felkészülve – fotóval
Ledöbbentő látvány bújt meg a gesztenyék között Egerben. A Kodály Zoltán utcában vette észre a nem mindennapi dolgot az anyuka.
Elég bosszantó, mikor olyan dolgokat találunk a természetben, amik nem illenek oda, főleg, ha valaki más testében is volt. Egy injekciós tűt talált valaki Egerben, a Kodály Zoltán utácban. A tárgyat Facebook-on tette közzé egy név nélküli tag péntek délután.
Kedves gyerekes anyukák! Gesztenyeszedés közben nagyon figyeljetek oda!
- írta bejegyzésében.
Lassan már ki se lehet a gyerekeket engedni még a szabadba sem
- érkezett rá a dühös reakció.
