2 órája
Becsengettek. Így mennek iskolába a szépen felöltözött diákok a tanév első napján + fotók
Becsöngettek. Nem meglepő ez: minden év szeptember elsején az iskolákban az új tanév kezdetét jelzi a szeptember 1-jén felhangzó jelzés. Gyerekek százai, diákok ezrei gyűlnek ilyenkor össze az iskolák előtt, s azok környékén – ezt a reggelente munkába, vagy egyéb dolgukra igyekvőknek is jobb észben tartani.
A vármegye iskoláiba visszatér az élet. A hangos, a zsúfolt, a mozgalmas élet, amely megtölti a sokszor ódon falakat, reményt ad a holnapra és feladatot a szülőknek: ahogy minden évben, úgy idén is vissza kell rázódnia mindennek a régi kerékvágásba. Abba, melyben reggel nincs meg a hajkefe és hirtelen megtaláljuk a cetlit, melyre fel van írva a színes lap, mint órai kellék – tegnapra, s abba, melyben minden reggel nehéz az ébredés. Az iskolakezdéskor kezdődő időszámítás elkezdődött.
Az iskolakezdést az autósoknak is meg kell szokni
A rendőrség munkatársai sem tétlenkedtek: Eger városának több pontján – az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Technikum két épületénél – biztosították a forgalom zavartalanságát.
– A legkisebbek most ismerkednek a közlekedéssel, a nagyobbak még nyári üzemmódban vannak. Akár gyalog, biciklivel vagy autóval indulsz útnak, lassíts, nézz körül, adj elsőbbséget! – figyelmeztetnek a Facebook oldalukra feltett posztban.
Rendőrök segítették a biztonságos iskolakezdést EgerbenFotók: Huszár Márk
