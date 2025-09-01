szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Iskolakezdés

23 perce

Becsengettek. Így mennek iskolába a szépen felöltözött diákok a tanév első napján + fotók

Címkék#gyerek#rendőr#iskolakezdés

Becsöngettek. Nem meglepő ez: minden év szeptember elsején az iskolákban az új tanév kezdetét jelzi a szeptember 1-jén felhangzó jelzés. Gyerekek százai, diákok ezrei gyűlnek ilyenkor össze az iskolák előtt, s azok környékén – ezt a reggelente munkába, vagy egyéb dolgukra igyekvőknek is jobb észben tartani.

Makó-Szabó Diána

A vármegye iskoláiba visszatér az élet. A hangos, a zsúfolt, a mozgalmas élet, amely megtölti a sokszor ódon falakat, reményt ad a holnapra és feladatot a szülőknek: ahogy minden évben, úgy idén is vissza kell rázódnia mindennek a régi kerékvágásba. Abba, melyben reggel nincs meg a hajkefe és hirtelen megtaláljuk a cetlit, melyre fel van írva a színes lap, mint órai kellék – tegnapra, s abba, melyben minden reggel nehéz az ébredés. Az iskolakezdéskor kezdődő időszámítás elkezdődött.

iskolakezdés
Becsöngettek. Ez a jelzés évtizedek óta ugyanazt jelenti: a diákoknak megkezdődnek az igazán dolgos hétköznapok. Az iskolakezdés idén is több tízezer diák számára jelenti a tanulással töltött hetek, hónapok kezdetét.
Fotó: Huszár Márk

Az iskolakezdést az autósoknak is meg kell szokni

A rendőrség munkatársai sem tétlenkedtek: Eger városának több pontján – az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Technikum két épületénél – biztosították a forgalom zavartalanságát. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

– A legkisebbek most ismerkednek a közlekedéssel, a nagyobbak még nyári üzemmódban vannak. Akár gyalog, biciklivel vagy autóval indulsz útnak, lassíts, nézz körül, adj elsőbbséget! – figyelmeztetnek a Facebook oldalukra feltett posztban.

Rendőrök segítették a biztonságos iskolakezdést Egerben

Fotók: Huszár Márk

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu