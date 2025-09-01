Becsengettek. Így mennek iskolába a szépen felöltözött diákok a tanév első napján + fotók

A vármegye iskoláiba visszatér az élet. A hangos, a zsúfolt, a mozgalmas élet, amely megtölti a sokszor ódon falakat, reményt ad a holnapra és feladatot a szülőknek: ahogy minden évben, úgy idén is vissza kell rázódnia mindennek a régi kerékvágásba. Abba, melyben reggel nincs meg a hajkefe és hirtelen megtaláljuk a cetlit, melyre fel van írva a színes lap, mint órai kellék – tegnapra, s abba, melyben minden reggel nehéz az ébredés. Az iskolakezdéskor kezdődő időszámítás elkezdődött.

Becsöngettek. Ez a jelzés évtizedek óta ugyanazt jelenti: a diákoknak megkezdődnek az igazán dolgos hétköznapok. Az iskolakezdés idén is több tízezer diák számára jelenti a tanulással töltött hetek, hónapok kezdetét.

Fotó: Huszár Márk

Az iskolakezdést az autósoknak is meg kell szokni

A rendőrség munkatársai sem tétlenkedtek: Eger városának több pontján – az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Technikum két épületénél – biztosították a forgalom zavartalanságát.

– A legkisebbek most ismerkednek a közlekedéssel, a nagyobbak még nyári üzemmódban vannak. Akár gyalog, biciklivel vagy autóval indulsz útnak, lassíts, nézz körül, adj elsőbbséget! – figyelmeztetnek a Facebook oldalukra feltett posztban.