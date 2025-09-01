Iskolakezdéskor is fontos, hogy mindenki hazaérjen – rendőrök a biztonságért + videó

A rendőrség, mint minden évben, úgy ez alkalommal is segíti a biztonságos közlekedést, azt, hogy mindenki időben és épségben térjen haza. Mint írtuk, az idei iskolakezdéskor két helyszínen irányították a rendőrök a megnövekedett forgalmat: az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Technikum két épülete, azaz a Barkóczy utcai és a Bartók téri intézmények előtt.

Az iskolakezdéssel hónapok óta nem tapasztalt forgalomra is számítaniuk kell az autósoknak

Fotó: Molnár Bálint/Heol.hu

Erdélyi Róbert r. alezredes, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság Baleset-megelőzési Bizottságának titkára portálunk kérdésére elmondta, ez az akció azért is fontos, mert hónapok teltek el úgy, hogy az oktatási intézmények körül nem volt jelentős a forgalom, mellyel az autóvezetők találkozhattak volna.

– Kollégáim idén augusztusban valamennyi oktatási intézmény környékén forgalomtechnikai bejárásokon vettek részt a szakhatóságokkal együtt, s az ezek során gyűjtött információk, valamint az előző évek tapasztalatai alapján kijelöltük azokat az intézményeket, ahol a megszokottnál nagyobb forgalomra lehet számítani, ezáltal pedig közúti közlekedés szempontjából veszélyesebbnek mondható – mondta el portálunk kérdésére Erdélyi Róbert.

Az iskolakezdés első hónapjában segítenek

Ezen oktatási intézményeknél szeptemberben a reggeli iskolakezdés és a délutáni távozás időpontjai körül fokozott rendőri jelenlétre lehet számítani.

– A célunk, hogy az iskolákba érkező és az onnan távozó gyermekek a lehető legbiztonságosabban kelhessenek át az úttesten – fogalmazta meg az alezredes.

Nógrád vármegyében a rendőrség bűn-és balesetmegelőzési szakemberei hétfő reggel a Salgótarjáni Általános Iskola (SÁI) Kodály Zoltán Tagiskolája előtt apró ajándékokkal kedveskedtek a gyermekeknek. Kaptak például könyvjelzőt, láthatósági kulcstartót, illetve a móka kedvéért lufit is, hogy jól kezdődjön számukra az első nap a suliban. Emellett pedig néhány hasznos tanácsot is megosztottak a biztonságos tanévkezdés kapcsán.