Itt van az ősz, itt van újra

A tíz hét nyár csak az elején tűnik időtlennek, melynek végeláthatatlanságába az augusztus huszadikai tűzijáték ver éket. Ekkorra – pláne az iskolai évek meg a megszerzett vakációs rutin után – a legtöbben már tudják: a következő hetekben időben kell ébredni és feküdni, és a két időpont között a hajsza is megindul a tanszerekért. Füzetek, tollak, ragasztó és rajzlaptenger lepi el az ebédlőasztalt, listára kerülnek a pipák és az ikszek, s az egész időszaknak valahogy más lesz a hangulata. Sok helyen friss iskolatáska-illat, máshol a zsírkréta nehéz aromája lengi körbe az íróasztal környékét. A nyár kedvenc helyeire is bekúszó színes levelek lengedezve üzenik: elérkezett az iskolakezdés ideje.

Más szelek fújnak már. Már nincs annyi idő semmire, és a holnap is már véges határidőnek tűnik, már nincs a nyárból jövő hét és következő hónap, a következő szezon pedig még messze.

Cserébe új illatok vannak. Az ősz lehulló leveleiből is a szél fúj kupacokat, melyek némán akadnak fel az egyre üresebb padok mellett, s gyűlnek össze kapuknál. Az iskolából hazafelé jól eshet ezekben gázolni, s hallgatni a száradó avar egyre élesebb zizzenését talpunk alatt. Ha eső esik rá, illata is egészen megváltozik: még a zizegés is halkul kissé.

Az egyre hűvösödő napokban pont az lesz a szép, amelyet a nyári szünetben szinte el is feledtünk: puha takarókba burkolózva lesz idő arra, hogy visszaemlékezzünk, milyen is volt az idei nyár.